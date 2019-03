Ulice

W piątek, 8 marca w godzinach 17.00–19.30 odbędzie się Disco Przeciw Nienawiści na ulicy Marszałkowskiej, w pobliżu ronda Dmowskiego.

"Czas pogonić tych, co nienawidzą kobiet" - piszą organizatorki w zapowiedzi wydarzenia na Facebooku.

Około godziny 17.00 zamknięta dla ruchu drogowego zostanie jezdnia ulicy Marszałkowskiej prowadząca w kierunku placu Konstytucji, na odcinku od ulicy Świętokrzyskiej do Alej Jerozolimskich.

Disco Przeciw Nienawiści

W tym czasie autobusy liniiw kierunku pętli Marysin pojadą objazdem, ulicami: Świętokrzyską, Emilii Plater i Alejami Jerozolimskimi.

W przypadku braku możliwości przejazdu przez rondo Dmowskiego, tramwaje i autobusy jeżdżące w ciągu Alei Jerozolimskich i ulicy Marszałkowskiej zmienią trasy.

Tramwaje linii 7, 22 i 25 zostaną skierowane na objazd ulicą Towarową, mostem Śląsko-Dąbrowskim i aleją "Solidarności".

Trasa linii 9 i 24 po stronie Śródmieścia będzie kończyła się na placu Starynkiewicza, natomiast po stronie praskiej tramwaje tych linii pojadą aleją Zieleniecką, Targową i Ratuszową do pętli Ratuszowa-ZOO.

Linie: 4, 15, 18 i 35 będą kursowały objazdem ulicami Nowowiejska – aleja Niepodległości – Chałubińskiego – aleja Jana Pawła II. Swoje trasy zmienią również autobusy linii: 117, 127, 128, 131, 158, 171, 175, 501, 507, 517, 519, 520, 521, 522, 525.

Jak zapowiadają organizatorki, akcja Disco Przeciw Nienawiści to walka, by rondo Dmowskiego zmieniło nazwę na rondo Praw Kobiet. W tym celu zbierać będą podpisy, które następnie złożą w Komisji ds. Nazewnictwa Miejskiego Rady Warszawy. Jak uzasadniają, "już czas uhonorować trud i walkę setek tysięcy kobiet z podziałami, przemocą, nierównością społeczną. To walka o idee, które łączą, a nie dzielą". Za akcją stoją: Warszawski Strajk Kobiet, Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER, Studencki Komitet Antyfaszystowski.

Karnawał dla Amazonii

W sobotę, 9 marca o godzinie 17.00 odbędzie się Karnawał dla Amazonii - marsz protestacyjny i fiesta. Uczestnicy zbiorą się przed Stadionem Narodowym, a potem maszerując ulicami Francuską i Paryską, dotrą przed ambasadę Brazylii, gdzie mają zamiar tańczyć do godzin nocnych. Karnawał dla Amazonii ma na celu zwrócenie uwagi na wyręb lasów w Brazylii.

"Wycięcie Puszczy Amazońskiej uniemożliwi walkę z ociepleniem klimatu, chodzi więc nie tylko o ochronę ludności Brazylii, ale też o przyszłość naszych dzieci! Musimy dać wyraz sprzeciwu wobec polityki nowego rządu Brazylii!" - apelują organizatorzy.

W przypadku braku możliwości przejazdu ulicami, po których przejdą protestujący, autobusy linii 117 ruszą objazdem ulicą Saską, a linii 138 i 146 ulicą Wał Miedzeszyński.

