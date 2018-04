Auto dachowało i wpadło do rowu

Ulice

1/6 Dachowanie na ulicy Drewny fot. Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl 2/6 Dachowanie na ulicy Drewny fot. Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl 3/6 Dachowanie na ulicy Drewny fot. Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl 4/6 Dachowanie na ulicy Drewny fot. Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl 5/6 Dachowanie na ulicy Drewny fot. Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl 6/6 Dachowanie na ulicy Drewny fot. Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl











Na ulicy Drewny doszło do dachowania. - Kierowca prawdopodobnie stracił panowanie nad pojazdem. Samochód wpadł do rowu - podał nasz reporter.



Wszystko wydarzyło się w rejonie skrzyżowania z Przyczółkową, na wysokości budynku numer 24, w kierunku centrum miasta.



- Samochód marki daewoo leży w rowie. Jest mocno zniszczony. Kierowca prawdopodobnie stracił panowanie nad pojazdem - powiedział Mateusz Szmelter, reporter tvnwarszawa.pl. Do zdarzenia doszło około godziny 8. Godzinę później służby postawiły samochód na koła.



Na miejsce przyjechała straż pożarna, policja i karetka pogotowia. - Kierujący na łuku drogi wpadł w poślizg - poinformowała Magdalena Bieniak z sekcji prasowej Komendy Stołecznej Policji. - Uskarża się na ból głowy, jest pod opieką ratowników - dodała.



Ruch w wielkanocny poranek był nieduży, więc zdarzenie nie wywołało poważnych utrudnień.

kw/pm