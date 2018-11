Życzenia dla Polski. Kapsuła czasu trafi do Centrum Nauki Kopernik

Informacje

Życzenia od Polaków dla Polski, które przez ostatni rok wysyłali widzowie TVN24 i czytelnicy tvn24.pl umieszczono w wyjątkowej kapsule czasu. Wszystko z okazji stulecia niepodległości. Kapsuła zostanie teraz zakopana w Centrum Nauki Kopernik i otwarta ponownie za sto lat.

- To jest wyjątkowy prezent od państwa, który dostajemy i przekazujemy dalej kolejnym pokoleniom - mówił dziennikarz TVN 24 Radosław Mróz w programie "Wstajesz i wiesz".

Tym prezentem jest kapsuła czasu, w której znajdują się głosy widzów i czytelników zbierane przez ostatnie 12 miesięcy w ramach akcji "Życzenia dla Polski".

Otrzymaliśmy ich łącznie ponad 1500. Zostały umieszczone w kapsule w dwóch formach. Po pierwsze - spisane i wydrukowane na kartkach. Po drugie - na nośniku cyfrowym.

W najbliższą sobotę kapsuła zostanie przekazana do Centrum Nauki Kopernik i tam zakopana, by mogła przetrwać kolejne sto lat. - W 2118 roku już kolejne pokolenie ją otworzy i zobaczy, czego Polsce i Polakom życzyliśmy - mówił Mróz.

Jak powstała kapsuła?

O powstawaniu kapsuły mówił w materiale TVN24 Tomasz Tomczak, kierownik produkcji firmy Instal Projekt. - Są cztery główne etapy powstawania. Pierwszy to cięcie blach na laserze. Następnie musieliśmy uformować całą konstrukcję, czyli bryłę. Trzeci etap to montaż i spawanie, a ostatni to już polerowanie i szlifowanie całości- wyjaśniał.

- Kapsuła jest wykonana z dwóch elementów. Z hermetycznej rury dla przechowywania artefaktów przez pokolenia, a następnie drugi element to obudowa o przekroju w kształcie naszego kraju. To jest bardzo ciekawe wzornictwo i myślę, że ważne dla wielu Polaków - mówił z kolei Bartosz Ścierzyński, zastępca prezesa ds. produkcji z firmy Instal Projekt.

Projekt kapsuły wykonała na zlecenie TVN24 graficzka Anna Warszawska.

Jak powstawała kapsuła czasu? TVN24

"Kochana Polsko!"

Życzenia dla Polski składali naukowcy, aktorzy, sportowcy, społecznicy. I tak na przykład Halina Jędrzejewska, uczestniczka Powstania Warszawskiego życzyła naszej ojczyźnie, by ta "się rozwijała, żeby ludzie byli szczęśliwi, żeby pracowali i robili to, co chcą robić, co im sprawia satysfakcję i co jest ważne dla kraju".

"Aleksander Fredro powiedział kiedyś: nie pomoże i męstwo, gdy przezorność mała. Samobójcze dążności Polska ma i miała, chciałbym pokoleniom moich dzieci i wnuków życzyć, żeby ta fraszka miała tylko już historyczną konotację" - życzył z kolei prof. Łukasz Turski z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN.

"Życzę mojej ojczyźnie tego wszystkiego, czego życzy sobie dziecko, patrząc w oczy matki: aby niezależnie od tego, jak jest ciężko, zawsze w oczach matki widziało wiarę, nadzieję i miłość" - przekazywał aktor Michał Żebrowski.

Swoje pomysły mogli przesyłać wszyscy widzowie TVN24 oraz czytelnicy portalu tvn24.pl. Jedna z czytelniczek napisała: "Kochana Polsko! Życzę Ci mądrych obywateli. Takich, którzy nie skaczą sobie do gardeł, aby posiąść władzę nad Tobą".

>> CZYTAJ WIĘCEJ ŻYCZEŃ PRZESŁANYCH PRZEZ NASZYCH WIDZÓW I CZYTELNIKÓW <<

Maciej Tomaszewski o życzeniach od naszych widzówTVN24



kw/pm