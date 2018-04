Zwycięzcy maratonu już na mecie. Autobusy wracają na swoje trasy

Informacje

O godzinie 9 rozpoczął się bieg Orlen Warsaw Marathon. Biegacze wystartowali z Wybrzeża Szczecińskiego. Meta czeka na nich przy PGE Narodowym. Przebieg maratonu oraz zmiany w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej relacjonujemy na tvnwarszawa.pl.

15.30. Obowiązuje ETAP 8 zmian w komunikacji miejskiej.

Ruch ostał dopuszczony na zachodnich pasach jezdni w ciągu ulic: Czerniakowska - Solec - Wioślarska - Wybrzeże Kościuszkowskiej. Przejezdna jest także południowa jezdnia mostu Świętokrzyskiego.



Na trasach zmienionych pozostają linie 102, 125, 146, 147 i 202.

Dodatkowo, ZTM zapowiada, że do około godziny 16.30 zamknięte dla ruchu będzie Wybrzeże Szczecińskie na odcinku do mostu Świętokrzyskiego do łącznika mostu Poniatowskiego.

15.04 Autobusy linii 166 i 171 również kursują na swoich podstawowych trasach.

14.40 Na swoje trasy wróciły już autobusy linii 107, 108, 141, 159, 162 i 187.

14.20 Kolejne ulice są otwarte dla ruchu. Przejezdne są aleja Wilanowska, ulica Sobieskiego, aleja Witosa, Beethovena i Gagarina.

ZTM informuje o rozpoczęciu ETAPU 7 planowanych zmian w organizacji komunikacji miejskiej.

13.34 Aleja Wilanowska została otwarta dla ruchu. Na trasy podstawowe wracają autobusy linii 139, 164, 700, 710 i 724.

12.53 Aleja KEN, ulica I. Gandhi i Rosoła są już przejezdne. ZTM informuje o wprowadzeniu drugiej części ETAPU 6 zmian w komunikacji miejskiej.

#OWM 12:48

12.24 Trasa szóstej edycji Orlen Warsaw Marathonu wynosiła 42 kilometry i 195 metrów.

Najszybszy pośród mężczyzn okazał się Kenijczyk Ezekiel Omullo (2:11.17). Tuż za nim, 24 sekundy później linię mety przekroczył Felix Kimutai (2:11.41). Jako trzeci dystans ten pokonał pochodzący z Etiopii Herpasa Negasa Kitesa (2:11.46).

Podczas biegu rozgrywała się też rywalizacja mężczyzn w 88. mistrzostwach Polski mężczyzn w maratonie. Mistrzem został Yared Shegumo (2:13.53), który jednocześnie był szósty w OWM. Tytuł wicemistrza wywalczył Mariusz Giżyński (2:15.17). Trzecie miejsce zajął Arkadiusz Gardzielewski (2:15.57). Giżyński uplasował się na ósmym miejscu w OWM, Gardzielewski na dziewiątym.

W kategorii kobiet triumfowała Nastazja Iwanowa z Białorusi (2:28.03). Druga była Azmera Abreha z Etiopii (2:28.07). Na podium stanęła też Polka, Izabela Trzaskalska (2:32.26).

Na trasę wyruszyli też zawodnicy niepełnosprawni na rowerach z napędem ręcznym typu handbike. Do pokonania mieli dystans 19 kilometrów.

W kategorii mężczyzn najszybszy był Rafał Wilk (29.49), drugie miejsce zajął Krystian Giera (30.11), trzeci okazał się Arkadiusz Skrzypiński (33.06).

W rywalizacji kobiet zwyciężyła Anna Oroszova ze Słowacji (36.52). Drugie miejsce na podium zajęła Monika Pudlis (48.33). Trzecia była Katarzyna Zubowicz (48.54).

12.17 Kolejne ulice stają się przejezdne. Ruch przywrócono na północnej jezdni mostu Świętokrzyskiego, w alei Szucha, na placu Unii Lubelskiej, na wschodniej jezdni Puławskiej, w alei Wilanowskiej i na Wałbrzyskiej.

Autobusy będą teraz kierowane na trasy objazdowe w pierwszej części ETAPU 6 planowanych zmian.



11.44 Zwycięzcą mistrzostw Polski w maratonie mężczyzn został Yared Shegumo.

11.36 Na trasie biegu na 10 kilometrów został już przywrócony ruch.

Dodatkowo przejezdne są Wybrzeże Kościuszkowskie, Wybrzeże Gdańskie, Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, plac Trzech Krzyży i Aleje Ujazdowskie.

Nadal zamknięta jest północna jezdnia mostu Świętokrzyskiego.

Autobusy komunikacji miejskiej kursują na trasach opisanych w ETAPIE 5.

11.20 Pierwsi maratończycy dotarli już na metę. Zwycięzcą Orlen Warsaw Marathonu w kategorii mężczyzn został Ezekiel Omullo z Kenii. Pośród kobiet najlepsza była Nastazja Iwanowa z Białorusi, która triumfowała również w ubiegłorocznej edycji biegu.

Na wszystkich uczestników biegu czekają medale.

11.18 Osta

Na wszystkich uczestników biegu czekają medale fot. Bartłomiej Zborowski / PAP

tni etap biegu to ponownie Wybrzeże Kościuszkowskie i most Świętokrzyski. Tym odcinkiem biegacze dotrą do Stadionu Narodowego od strony alei Zielenieckiej, gdzie zlokalizowana jest meta ORLEN Warsaw Marathonu oraz Miasteczko Biegaczy.

11.10 W Alejach Jerozolimskich i na moście Poniatowskiego został też przywrócony ruch autobusowy.



11.05 Jak informuje ZTM, czoło maratonu minęło już ulicę Dolną. Biegacze z ulicy Jana III Sobieskiego skierują się na Belwederską, potem omijając Łazienki Królewskie, wbiegną w Czerniakowską i Solec.

Wcześniej na Ursynowie biegacze pokonali aleję KEN, ulicę I. Gandhi, Rosoła, Rosnowskiego i Korbońskiego. Gdy dotarli do Wilanowa, mieli do przebiegnięcia ulicę Drewny, Przyczółkową i aleję Wilanowską.

10.49. Bieg OSHEE na 10 kilometrów zakończony. Pierwsze miejsce w kategorii mężczyzn zajął Mengistu Zelalem. Tuż za nim na podium uplasował się Terefe Seifu. Stawkę zamknął Adam Nowicki.

Zwycięzcy #OSHEE 10 km - kat. mężczyźni:

1. Mengistu Zelalem (Etiopia)

2. Terefe Seifu (Etiopia)

3. Adam Nowicki

W kategorii kobiet na najwyższym stopniu podium stanęła Louise Small z Wielkiej Brytanii. Drugie miejsce zajęła Paulina Kaczyńska, trzecie - Monika Kaczmarek.

10.30 Ruch tramwajowy w Alejach Jerozolimskich został przywrócony. Na swoje podstawowe trasy wróciły tramwaje linii 7, 9, 22, 24 i 25.

ZTM zachęca też do korzystania z pociągów metra i SKM, które funkcjonują dziś bez utrudnień.



9.57 Uczestnicy maratonu przez most Świętokrzyski i Wybrzeże Kościuszkowskie dotarli na wysokość Starego Miasta. Trasa biegu prowadzi dalej Traktem Królewskim. Z Alej Ujazdowskich biegacze skręcą w aleję Szucha, by dotrzeć do Puławskiej i pobiec w kierunku Ursynowa.

9.45 Opró

Biegacze na trasie Orlen Warsaw Marathon fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

cz maratończyków, o godzinie 9 wystartowali też biegacze biorący udział w biegu OSHEE na 10 kilometrów.

Jego trasa obejmuje Saską Kępę i Gocław. Pierwsze cztery kilometry biegu rozegrają się wzdłuż Wybrzeża Szczecińskiego i Wału Miedzeszyńskiego. Później biegacze skręcą w ulicę Fieldorfa, by po około 600 metrach skierować się w lewo w ulicę Bora-Komorowskiego. Stamtąd pobiegną Egipską i Saską, by skręcić w lewo w Zwycięzców, którą z powrotem dotrą na Wał Miedzeszyński i Wybrzeże Szczecińskie.

Do mety na terenie Stadionu Narodowego uczestnicy pobiegną aleją Waszyngtona.

9.10 Podcz

Trasa biegu na 10 kilometrów fot. materiały organizatora

#OWM 8:48

as maratonu 61 linii autobusowych i pięć tramwajowych będzie kursowało na podstawie czasowo zmienionej organizacji ruchu. Jak informuje Zarząd Transportu Miejskiego, obecnie obowiązuje ETAP 4 planowanych zmian.

9.00 Spod Stadionu Narodowego na trasę ruszyli biegacze.

Wśród faworytów mistrzos

tw Polski wymieniani są najczęściej broniący tytułu Artur Kozłowski (MULKS MOS Sieradz) z rekordem życiowym 2:10.58 (Wiedeń 2012), wicemistrz Europy z Zurychu z 2014 roku Yared Shegumo (AZS AWF Warszawa) z życiówką 2:10.34 (Warszawa 2013) oraz Arkadiusz Gardzielewski (WKS Śląsk Wrocław) - 2:11.34 (Wiedeń 2012).

8.45 Do wyścigu ruszyli zawodnicy niepełnosprawni na rowerach z napędem ręcznym typu handbike.

Dla uczestników imprezy przygotowano 68 tysięcy litrów wody, prawie 65 tysięcy litrów napojów izotonicznych oraz 6,5 tony bananów. Organizatorów wspomoże około dwa tysiące wolontariuszy.

Trasa

Biegacze wystartowali spod stadionu Narodowego i skierują się na północ miasta, na most Świętokrzyski, a następnie miną Stare Miasto.

Dalej maratończycy pobiegną przez

plac Zamkowy, Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat i przez plac Trzech Krzyży aż do Alej Ujazdowskich. Tam trasa biegu skręci w al. Szucha, by poprowadzić biegaczy przez Puławską i dalej w kierunku Ursynowa.

Na Ursynowie trasa prowadzi nowymi ulicami. Przez Rosnowskiego i Korbońskiego biegacze dotrą do Wilanowa.

Kolejne kilometry wiodły będą między innymi przez al. Wilanowską, Jana III Sobieskiego i Belwederską, gdzie maratończycy, omijając Łazienki Królewskie, wbiegną w Czerniakowską i Solec. Następnie pokonają Wybrzeże Kościuszkowskie, ponownie most Świętokrzyski i dalej dotrą do Stadionu Narodowego od strony al. Zielenieckiej, gdzie zlokalizowana zostanie meta ORLEN Warsaw Marathonu oraz Miasteczko Biegaczy.

Utrudnienia

Od godziny 6 zamknięty jest odcinek ulicy Wybrzeże Szczecińskie od mostu Świętokrzyskiego do mostu Józefa Poniatowskiego. Od około godziny 7.30, wraz z przemieszczaniem się biegaczy, zamykane będą kolejne ulice.

Cała trasa biegu na 10 km zostanie zamknięta około godziny 8.30. Te ulice w całości powinny zostać przywrócone dla ruchu do około godziny 11.

Do około godziny 15.30 powinien zostać przywrócony ruch na trasie maratonu. Wyjątkiem będzie fragment ulicy Wybrzeże Szczecińskie od mostu Świętokrzyskiego do mostu Józefa Poniatowskiego – tutaj ruch ma zostać przywrócony około godziny 16.30.

W niedzielę zostaną zmienione trasy następujących linii autobusowych: 102, 105, 107, 108, 111, 116, 117, 118, 119, 123, 125, 127, 128, 131, 136, 138, 139, 141, 146, 147, 148, 158, 159, 162, 164, 166, 167, 168, 171, 172, 175, 178, 179, 180, 185, 187, 189, 192, 193, 195, 202, 209, 213, 217, 218, 219, 222, 239, 501, 503, 504, 507, 509, 517, 518, 519, 521, 522, 700, 710, 724 oraz tramwajowych: 7, 9, 22, 24, 25.

ZTM przypomina, że wszyscy biegacze ORLEN Warsaw Marathon, startujący zarówno na dystansie maratońskim, jak i w Biegu OSHEE 10 km, w niedzielę mogą nieodpłatnie jeździć Warszawskim Transportem Publicznym. Do bezpłatnego podróżowania w granicach pierwszej strefy biletowej niezbędny jest numer startowy.

Informacje o ulicach wyłączanych z ruchu zamieszczone będą na stronach Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie oraz u organizatora.

Z kolei pod specjalnym numerem telefonu Komendy Stołecznej Policji działającym od 8 można uzyskać informacje o bieżących utrudnieniach w ruchu drogowym na terenie miasta: 22 603-80-38.

Szósta edycja

Orl

Trasa Warsaw Orlen Maraton fot. materiały organizatora

en Warsaw Marathon odbywa się po raz szósty. W 2017 roku wśród mężczyzn triumfował Kenijczyk Felix Kimutai - 2:10.34, Artur Kozłowski był trzeci. W rywalizacji kobiet najszybsza była Białorusinka Nastazja Iwanowa - 2:28.42, a drugie miejsce zajęła Izabela Trzaskalska (AZS UMCS Lublin) - 2:29.55. Cała czwórka znalazła się na listach startowych również w 2018.W zawodach ma wziąć udział około 20 tysięcy osób, przy czym część z nich stanowią dzieci ścigające się w sobotę. Pozostałe 17 tysięcy wystartuje w rywalizacji maratończyków, na 10 km oraz w wyścigu na handbike'ach.

kz/PAP/kk/mś