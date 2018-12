Informacje



Patryk Jaki poinformował, że komisja podjęła decyzję o uchyleniu w całości decyzji prezydenta Warszawy w sprawie zwrotu nieruchomości położonej przy ulicy Kredytowej 6. Teraz ratusz ma rozpatrzyć sprawę jeszcze raz.

W ocenie komisji - wskazał Jaki - decyzja w sprawie nieruchomości została podjęta z naruszeniem prawa m.in. dlatego, że nie została ustalona przesłanka posiadania nieruchomości przez ich dotychczasowych właścicieli lub ich następców prawnych. - Komisja stwierdziła, że przeniesienie roszczeń do nieruchomości było sprzeczne z interesem społecznym – dodał przewodniczący.

Decyzja zwrotowa podjęta w miesiąc

- Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, iż beneficjenci decyzji: Maria Trzcińska oraz Zbigniew Niebrzydowski nabyli na podstawie umowy sprzedaży z dnia 28 lutego 2013 roku prawa do udziału wynoszącego prawie 3/4 części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Kredytowej 6 za cenę wynoszącą 659 tysięcy 100 złotych. Tymczasem zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 29 października 2018 roku wartość położonej w Warszawie nieruchomości przy ulicy Kredytowej 6 z prawem użytkowania wieczystego wynosiła 56 milionów 104 tysięcy 543 złote - zakończył Jaki.

Członek komisji rekomendowany przez PiS Łukasz Kondratko podkreślał, że w przypadku Kredytowej 6 decyzja zwrotowa została podjęta w miesiąc, kiedy w przypadku innych nieruchomości sprawy toczyły się nawet kilkanaście lat.

"Mieszkańcy obawiają się skutków reprywatyzacji"

Wiceprzewodniczący komisji Sebastian Kaleta mówił z kolei, że beneficjenci decyzji zwrotowej byli współpracownikami mecenasa Jana Stachury, który uczestniczył w kilkudziesięciu reprywatyzacjach w Warszawie. - Bardzo często w sprawach, które prowadził pan Stachura, na pewnym etapie to oni przejmowali roszczenia i finalnie stawali się beneficjentami reprywatyzacji - dodał Kaleta.

- W przypadku Kredytowej 6 mieszkańcy od długiego czasu obawiają się skutków reprywatyzacji, więc dzisiaj ta ich sytuacja, ten ich los się ustabilizuje - sprawa wraca do prezydenta miasta stołecznego Warszawy, który powinien wyjaśnić szereg okoliczności, które pozwolą ocenić, czy w przyszłości ten budynek będzie podlegał reprywatyzacji. W ocenie komisji są co do tego poważne wątpliwości - skończył Kaleta.

Komisja decyzję podjęła jednogłośnie na posiedzeniu niejawnym.

Zdjęcie na stronie głównej: Tomasz Gzell / PAP

PAP/ml/b