Informacje

Uroczystości w Warszawie fot. PAP/Paweł Supernak

Od mszy świętej w intencji ojczyzny w bazylice archikatedralnej rozpoczną się czwartkowe uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3 maja. W południe prezydent wygłosi przemówienie na placu Zamkowym.

Prezydencki minister Wojciech Kolarski powiedział, że w dniu święta Konstytucji 3 maja, w przemówieniu prezydenta mogą paść "ważne słowa” na temat referendum konsultacyjnego w sprawie zmian w ustawie zasadniczej.



- Z całą pewnością 3 maja padną słowa o historii, będą nawiązania do przeszłości, również dlatego, że tegoroczne święto przypada w tym szczególnym momencie, w tym wyjątkowym czasie, który teraz obchodzimy - to wielki jubileusz stulecia odzyskania niepodległości. Ale możemy się spodziewać, że również w tym wystąpieniu pan prezydent nawiąże do toczącej się od 3 maja zeszłego roku publicznej dyskusji o zmianie konstytucji, toczącej się dyskusji w ramach prowadzonej przez Kancelarię Prezydenta kampanii społecznej "Wspólnie o konstytucji" i z całą pewnością i o konstytucji, i o referendum konsultacyjnym mogą tam paść ważne słowa - mówił Kolarski.



Minister Kolarski poinformował jednocześnie, że w dniu Święta Narodowego 3 Maja Belweder zostanie udostępniony dla zwiedzających. - Wszyscy, którzy będą chcieli zwiedzić Belweder, a także wpisać się do wyłożonej tam księgi, przygotowanej specjalnie z okazji stulecia odzyskania niepodległości, będą mogli to uczynić 3 maja między godz. 10 a 16 - dodał.

Bieg na Agrykoli

Informacje Para prezydencka rozdawała flagi na placu Zamkowym Na wieży zegarowej Zamku Królewskiego uroczyście podniesiono flagę państwową. W ceremonii wziął udział prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką... WIĘCEJ »

3 maja odbędzie się też 28. Bieg Konstytucji 3 Maja.

Zawodnicy wystartują o godzinie 11 z Alei Tomasza Hopfera (Park Agrykola). Pięciokilometrowa trasa wiedzie przez miejsca związane z osobą i dziełem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego - inspiratora prac nad Ustawą Rządową z 1791 roku: Łazienkowską, Czerniakowską, Szwoleżerów, Agrykolą, Al. Ujazdowskimi, Górnośląską, Hoene-Wrońskiego do mety przy Rozbrat.

Pół godziny wcześniej pobiegną dzieci ze swoją ulubioną maskotką na dystansie 700 m. Organizatorzy - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA - w odpowiedzi na duże zainteresowanie przygotowali tysiąc pakietów startowych. Natomiast sześć tysięcy przeznaczono dla osób, które zamierzają pokonać 5 km biegiem lub marszem (nordic walking). Jak przypomniano na konferencji, w pierwszym Biegu Konstytucji w 1991 roku udział wzięło niewiele ponad sto osób...

Konstytucja 3 Maja

Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie, a drugą po konstytucji Stanów Zjednoczonych spisaną ustawą zasadniczą na świecie. Ustawa Rządowa z 3 maja 1791 r. stanowiła zwieńczenie reform Rzeczpospolitej podjętych w okresie obrad Sejmu Czteroletniego (1788-1792).



W miejsce wolnej elekcji wprowadzała w Polsce ustrój dziedzicznej monarchii konstytucyjnej. Religii katolickiej przyznawała pozycję uprzywilejowaną, zapewniając tolerancję dla innych wyznań. Przyjęła trójpodział władzy na: prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Zachowywała też stanową strukturę społeczeństwa, otwierając jednocześnie perspektywy dalszych przekształceń ustroju.

Na tvnwarszawa.pl pisaliśmy też o Dniu Flagi:

Podniesienie flagi Podniesienie flagi TVN24

Rozdawanie flag Rozdawanie flag TVN24

Podniesienie flagi TVN24

PAP/kz/r