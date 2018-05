Żużlowe Grand Prix, Marsz Wolności, Parada Schumana. Dzień pełen utrudnień

Informacje

Marsz Wolności przeszedł ulicami Warszawy również rok temu fot. TVN24



W sobotę mieszkańcy Warszawy będą musieli przygotować się na duże utrudnienia w ruchu. Powodem są zgromadzenia publiczne. Wieczorem na Stadionie Narodowym odbędzie się żużlowe Grand Prix. Wcześniej swój Marsz Wolności organizuje Platforma Obywatelska. Ulicami miasta przejdzie też europejska Parada Schumana.

Pierwsze zaplanowane na sobotę zgromadzenie rozpocznie się o godzinie 11. Organizuje je Fundacja Ekologiczna Forum Młodzieży. - Zgłoszono udział pięciu tysięcy uczestników, a jako cel wpisano obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę - poinformowała Magdalena Łań z biura prasowego stołecznego ratusza.

Uczestnicy wydarzenia spotykają się przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego w Alejach Ujazdowskich, skąd przejdą dalej alejami, Piękną do Wiejskiej - przed gmach Sejmu.

Solidarni z niepełnosprawnymi

Drugie zgromadzenie rozpocznie się o 11.30 na Wiejskiej. Spotykają się tam solidarni z niepełnosprawnymi i ich rodzinami protestującymi w Sejmie. "25. dzień protestu to moment w którym musimy być wszyscy razem! Bo to już nie o same postulaty chodzi, a o pogardę władzy wobec obywatelek i obywateli!" - czytamy na stronie wydarzenia na Facebooku. Protest jest organizowany m.in. przez Warszawski Strajk Kobiet, Obywateli RP i Akcję Demokrację.



Zebrani spotykają się przed gmachem parlamentu, skąd będą maszerować trasą: Matejki - Aleje Ujazdowskie - pl. Trzech Krzyży - Nowy Świat (pomiędzy pl. Trzech Krzyży i rondem de Gaulle’a).

Sobotnie zgromadzenia fot. tvnwarszawa.pl

Parada Schumana

W samo południe z Krakowskiego Przedmieścia wystartuje Parada Schumana. Zebrani spotykają się przy Miodowej (w okolicy kościoła św. Anny). Stąd ruszy przemarsz trasą: Miodowa - Senatorska - Moliera - Królewska - Krakowskie Przedmieście do Miasteczka Schumana. To będzie rozstawione na Krakowskim Przedmieściu, między skwerem Hoovera a kościołem św. Anny.

Organizatorzy Parady i Miasteczka informują, że w tym roku szczególną uwagę chcą poświęcić prawom człowieka, Europejskiemu Roku Dziedzictwa Kulturowego oraz obchodom 100-lecia niepodległej Polski.

W Miasteczku będzie można spotkać organizacje zajmujące się szeroko pojętymi prawami człowieka. Między 13 a 14.30 w Pawilonie Debat będzie można porozmawiać ekspertami na takie tematy jak: Czy Polska w Unii Europejskiej jest suwerenna? Czy istnieje kultura europejska, czy tylko narodowa? Czy UE to zagrożenie czy wsparcie dla wolności słowa?



Podczas Parady Schumana linie: 107, 111, 116, 178, 180, 222 i 518, w kierunku południowym kursować będą Marszałkowską i Al. Jerozolimskimi. W przeciwnym kierunku objazd wytyczony został ulicami Królewską i Marszałkowską. Ponadto autobusy linii 128 i 175 kończyć będą trasy na placu Grzybowskim, a linii 503 pojadą Anielewicza do pętli Esperanto.

Marsz Wolności

O godzinie 13 rozpocznie się kolejne zgromadzenie - Marsz Wolności organizowany przez Platformę Obywatelską, Nowoczesną i Komitet Obrony Demokracji. Jego uczestnicy zbiorą się przy rondzie de Gaulle’a, skąd przejdą Nowym Światem i Krakowskim Przedmieściem na plac Zamkowy.

Tam zaplanowano koncert z udziałem takich muzyków jak Lech Janerka, Pudelsi czy Kobranocka. To już trzecie tego typu wydarzenie organizowane przez PO, Nowoczesną i KOD. Podobne manifestacje przeszły stołecznymi ulicami w maju 2016 i 2017 roku.

- To jest marsz o wolne wybory, w którym będziemy mówić o praworządności, o podmiotowym, wolnym samorządzie, o tym wszystkim, co ważne i co dziś jest zagrożone przez centralistyczną politykę PiS. Liczymy na dużą frekwencję, na to, że to będzie taki prawdziwy początek kampanii samorządowej - mówił szef Platformy Grzegorz Schetyna.

Żużel na Narodowym

Ostatnie wydarzenie to impreza żużlowa Boll Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland wystartuje o godzinie 19. Jednak już od 16 wyłączony z ruchu indywidualnego będzie obszar Saskiej Kępy ograniczony ulicami: al. Józefa Poniatowskiego, al. Waszyngtona, Międzynarodowa, al. Stanów Zjednoczonych oraz Wał Miedzeszyński. Dopuszczony będzie przejazd wiaduktem Saskiej i dalej Brazylijską do al. Stanów Zjednoczonych.

Zakaz nie będzie dotyczył osób posiadających identyfikatory wydawane przez urząd dzielnicy Praga Południe), pojazdów ZTM, taksówek oraz pojazdów jednośladowych.

Po zakończeniu imprezy, w przypadku gdy duża grupa kibiców będzie chciała wracać do centrum pieszo, policja może podjąć decyzję o zamknięciu dla ruchu mostu Poniatowskiego i Alej Jerozolimskich między rondem de Gaulle’a a rondem Waszyngtona. W takim przypadku na trasy objazdowe zostaną skierowane tramwaje linii 7, 9, 22, 24 i 25 oraz autobusy linii 102, 111, 117, 146, 147, 158, 166, 507, 517, 521, N22, N42 i N72.

Utrudnienia na ulicach

Ze względu na zgromadzenia od godziny 8 zamknięty zostanie przejazd Nowym Światem, pomiędzy rondem de Gaulle’a a placem Trzech Krzyży.



Autobusy linii 116, 127, 171, 180, 222, 503, 517 i 518 jeździć będą Piękną do Marszałkowskiej lub Kruczej.



Następnie, po godzinie 11, zamknięty zostanie przejazd Alejami Ujazdowskimi, a po 13.30 przez rondo de Gaulle’a. Autobusy zostaną skierowane na najbliższe przejezdne ulice.



Tramwaje linii 7, 22, 25 oraz linia T będą w tym czasie jeździły objazdem przez Trasę W-Z. Linie 9 i 24 pojada do pętli Plac Starynkiewicza, po praskiej zaś stronie odpowiednio na Dworzec Wschodni i Czynszową. Na najważniejszych przystankach tramwajowych wzdłuż Alej Jerozolimskich, od placu Zawiszy do ronda Waszyngtona.



"Pasażerom pomagać będą informatorzy" - zapewnia ratusz.

kw/b