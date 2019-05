Informacje

Na mieszkańców Warszawy czekają w weekend utrudnienia. W sobotni wieczór na Stadionie Narodowym rywalizować będą żużlowcy, a w niedzielę na Puławską i inne mokotowskie ulice wyjadą kolarze. W związku z tym wprowadzone zostaną zmiany w ruchu i kursowaniu komunikacji miejskiej.

Utrudnienia przy stadionie

W sobotę o godzinie 19 na Stadionie Narodowym odbędzie się Grand Prix Polski na żużlu, w związku z czym w godzinach 16-19 wyłączony zostanie obszar Saskiej Kępy ograniczony następującymi ulicami: aleja Poniatowskiego, aleja Waszyngtona, ulica Międzynarodowa, aleja Stanów Zjednoczonych i Wał Miedzeszyński. Wjazd możliwy będzie wyłącznie dla osób posiadających identyfikatory SK, pojazdów Warszawskiego Transportu Publicznego, taksówek oraz jednośladów. Dopuszczony będzie przejazd wiaduktem ulicy Saskiej i ulicą Brazylijską do alei Stanów Zjednoczonych.

Jak podaje urząd miasta, "w przypadku zamknięcia przez Policję mostu Poniatowskiego, około godziny 22 na trasy objazdowe zostaną skierowane tramwaje linii: 7, 9, 22, 24, 25 i M oraz autobusy linii: 102, 111, 117, 146, 147, 158, 166, 507, 517, 521, N22, N24 i N72.

Uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa Z, kursująca na trasie: plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – Nowy Świat – Aleje Ujazdowskie – Trasa Łazienkowska – most Łazienkowski – Wał Miedzeszyński – Zwycięzców – Saska – aleja Waszyngtona – rondo Wiatraczna.

Gdy impreza się zakończy się, uruchomione zostaną dodatkowe kursy autobusów linii 509 z ronda Waszyngtona w kierunku Nowodworów i Gocławia, a także dodatkowe kursy tramwajów linii 3 (aleja Zieleniecka – Annopol) i 26 (aleja Zieleniecka – Os. Górczewska).

Rowerzyści na Mokotowie

W niedzielę, 19 maja, o godzinie 11 rywalizację na ulicy Puławskiej rozpoczną uczestnicy III. Mokotowskiego Kryterium Kolarskiego o Puchar Burmistrza Mokotowa. Zawodnicy pojadą ulicami: Broniwoja – Wielicka – Ksawerów – Puławska. Będą poruszać się zachodnią jezdnią ul. Puławskiej do pętli tramwajowej Wilanowska. Tam zawrócą i tą samą jezdnią pojadą do ulicy Woronicza, gdzie raz jeszcze zawrócą, kierując się do mety na ulicy Broniwoja.

Od godziny 7 do 16 wyłączona z ruchu samochodów będzie jezdnia ulicy Puławskiej w stronę Ursynowa na odcinku od skrzyżowania z ulicą Woronicza do alei Wilanowskiej. Nie będzie można wyjechać na ulicę Puławską w kierunku Ursynowa z ulic: Idzikowskiego, Domaniewskiej i Japońskiej. Na kierowców czekał będzie objazd poprowadzony ulicami: Woronicza – aleja Niepodległości – aleja Wilanowska. Ruch na drugiej jezdni ulicy Puławskiej będzie przebiegał normalnie.

Przez cały dzień na ulicy Broniwoja będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się. Ulica będzie zamknięta dla ruchu w godzinach 7-19.

Legia na stadionie miejskim

W niedzielę 19 maja na stadionie miejskim Legia Warszawa rozegra mecz z Zagłębiem Lubin. Po meczu kibice planują przemarsz.

Jego trasa obejmie ulice: Łazienkowską – Rozbrat – Książęcą – Nowy Świat – Krakowskie Przedmieście – plac Zamkowy. Na objazdy mogą zostać skierowane tramwaje i autobusy jeżdżące tymi ulicami oraz ulicami przecinającymi trasę marszu: 4, 7, 9, 13, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 102, 105, 107, 108, 111, 116, 117, 118, 127, 158, 159, 160, 162, 166, 171, 180, 190, 195, 222, 503, 507, 517, 518, 521 i 527.

