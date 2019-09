Informacje

Mężczyźni są poszukiwani Komenda Stołeczna Policji



Najpierw kradzież portfela z pieniędzmi, dokumentami i kartami płatniczymi, a potem zakupy. Tak według policji wyglądało przestępstwo dokonane na Woli.

Jak podała wolska policja, do kradzieży doszło pod koniec sierpnia.

- Dwóch mężczyzn weszło do pokoju w jednym z biurowców i ukradli leżącą saszetkę z dokumentami, pieniędzmi i portfelem. Na filmie widać jak zuchwale płacą skradzioną kartą płatniczą do 50 złotych, zasłaniając ją palcem, by nie było widać nazwiska posiadacza karty - wyjaśniła Marta Sulowska z komendy rejonowej na Woli.

Kontakt z policją

Kamery monitoringu zarejestrowały mężczyzn, którzy - jak podają funkcjonariusze - mogą mieć związek z tą sprawą.

Każdy, kto ich rozpoznaje lub może w jakikolwiek sposób pomóc w tej sprawie, proszony jest o kontakt z policją przy ulicy Żytniej 36.

Informację można też zgłosić pod numerem: (22) 60 394 50 albo (22) 60 394-24, (22) 60 394-36, albo na adres e-mailowy: oficer.prasowy.krp4@ksp.policja.gov.pl.





1/2 Poszukiwani mężczyźni fot. Komenda Stołeczna Policji 2/2 Poszukiwani mężczyźni fot. Komenda Stołeczna Policji



em/ran