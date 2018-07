Informacje

Co zmienić w autobusach i tramwajach, żeby niepełnosprawnym podróżowało się łatwiej i bezpieczniej? Zarząd Transportu Miejskiego zaprasza pasażerów do testów pojazdów. Wnioski ze spotkania mają pomóc urzędnikom we wprowadzaniu zmian w komunikacji publicznej.

W czwartek na pętli tramwajowo-autobusowej Cmentarz Wolski staną cztery autobusy: Solaris Urbino 18 Electric, Mercedes Conecto G, MAN Lion’s City Hybrid, Solaris Alpino oraz trzy tramwaje: dwa rodzaje Jazz-ów i Swing.

Niepełnosprawni pasażerowie przez trzy godziny - od 11 do 14 - będą mogli je testować.

Dzięki temu ZTM chce dowiedzieć się, jakie działania podjąć, aby każdemu pasażerowi zapewnić możliwość łatwego i bezpiecznego przemieszczania się transportem publicznym.

Oprowadzą, opowiedzą

Do testów wybrano najnowsze nabytki warszawskiej komunikacji z "aranżacją wnętrz, sposobem oznakowania i zastosowaniem rozwiązań, które uznajemy za dobre i chcielibyśmy stosować w przyszłości" - tłumaczy Zarząd Transportu Miejskiego.

Pasażerowie ocenią, jak sprawdza się na przykład żółty kolor poręczy, który w założeniu urzędników ma być lepiej widoczny dla osób niedowidzących.

Pod ocenę zostaną też poddane białe, kontrastowe wyświetlacze.

Na miejscu będą pracownicy Zarządu Transportu Miejskiego, którzy oprowadzą po wybranych pojazdach oraz opowiedzą o nich - również w języku migowym.

Później "testerzy" wypełnią formularze, w których będą mogli podzielić się swoimi wątpliwościami. Uwagi posłużą urzędnikom przy konstruowaniu zamówień na zakup taboru.

"Wykorzystamy je także (...) do ewentualnych modernizacji wnętrza już użytkowanych pojazdów" - opisują.

Jak dojechać?

Na czwartkowe testowanie taboru najwygodniej dojechać tramwajami linii 13 i 27 oraz autobusami linii 194, 713, 716, 743 oraz 255.

Konsultowanie zakupów pojazdów transportu publicznego w zakresie potrzeb osób niepełnosprawnych to jedna z rekomendacji przyjętych przez Radę Warszawskiego Transportu Publicznego.

Ta z kolei została powołana przy ZTM jako platforma wymiany opinii, zbierania sugestii i informacji od przedstawicieli różnych środowisk.

