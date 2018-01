ZTM wprowadził nowe logo. Teraz tłumaczy, skąd się wzięło

Informacje

Zarząd Transportu Miejskiego postanowił wyjść naprzeciw tym, którzy głowią się nad nowym logo Warszawskiego Transportu Publicznego. To, co przedstawia i po co w ogóle powstało nie dla wszystkich jest bowiem oczywiste. W poniedziałek ruszyła kampania informacyjna, która ma rozwiać wątpliwości.



Kampania to głównie plakaty wyjaśniające genezę nowego logo, rozkładając je na czynniki pierwsze.

I tak widzimy kolejno: symbol stołecznej syrenki (podpisanej słowem "warszawski"), dalej znak dodawania i literkę "t" z napisem "transport", a na koniec grupkę postaci wpisaną w okrąg mającą symbolizować tłum - podpisaną słowem "publiczny".

Całość łączy się w nowe logo Warszawskiego Transportu Publicznego, czyli literę "t" znajdującą się w okręgu i przypominającą warszawską syrenkę.

Kampania wyjaśniająca nowe logo ZTM

"Plakaty pojawiły się w taborze, na tyłach autobusów i burtach tramwajów, w Punktach Obsługi Pasażerów, przy wejściach do metra, na wiatach i tablicach przystankowych oraz na parkingach P+R i na węzłach przystankowych" - informują pracownicy ZTM. Dodatkowo w środkach komunikacji miejskiej i na stronach internetowych przewoźników mają pojawić się też spoty informacyjne.

Nowe logo pojawiło się w przestrzeni publicznej 1 stycznia. Jak informują urzędnicy po to, aby "zunifikować" kilka symboli działających do tego pory, w tym biały napis ZTM na czerwonym tle czy promocyjny znak stolicy "Zakochaj się w Warszawie komunikacyjnej". Nie zniknie jednak (przynajmniej nie od razu) charakterystyczny żółto-czerwony znak metra, o czym pisaliśmy tvnwarszawa.pl.

Po prezentacji nowego logo na pojazdach pojawiły się jednak głosy, że trudno mówić o unifikacji oznakowania w momencie, kiedy sam znak nie jest zunifikowany - występuje bowiem w kilku kolorach. Na autobusach jest żółto-czerwony, wagony metra mają białe "t" na czerwonym tle, a pociągi SKM czerwone na kremowym.

ZTM odniósł się do tej kwestii i przekonywał, że nie ma w tej sprawie sprzeczności. Księga dostarczona do znaku dopuszcza bowiem różne jego wersje.

Logo wyłoniony w konkursie

Urzędnicy przypominają w komunikacie, że logo Warszawskiego Transportu Publicznego przygotowała firma TypeThree. Zwyciężyła ona w dwuetapowym konkursie zorganizowanym latem zeszłego roku przez ZTM we współpracy ze Stowarzyszeniem Twórców Grafiki Użytkowej.

W pierwszym etapie udział wzięło 189 kandydatów, którzy przesłali swoje portfolio oceniane potem przez jury. Do drugiego etapu zaproszono pięciu finalistów. Przedstawili oni swoje propozycje głównego logotypu Warszawskiego Transportu Publicznego oraz jego odmian dla wybranych środków transportu. Zwycięzcy otrzymali nagrodę w wysokości 70 tysięcy złotych.

kw/pm