Zoo "dostaje nowy kręgosłup"

Informacje

Na 90. urodziny warszawski ogród zoologiczny otrzymał nową aleję główną. Jest pod nią nowoczesna infrastruktura techniczna. Wzdłuż alei posadzono nowe drzewa. Zakończenie prac ogłosili w czwartek przedstawiciele miasta i dyrekcji ogrodu.



Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz podkreśliła podczas briefingu prasowego, że prezenty na 90-lecie ZOO są od warszawiaków, bo zostały sfinansowane z ich podatków, a niektóre inwestycje były przez nich "podpowiadane". Najważniejsze, według niej, są niewidoczne gołym okiem zmiany pod aleją główną.

"Może będzie lepiej"

"Pod aleją jest woda"

Poinformowała, że znajdujące się pod nową nawierzchnią alei techniczne połączenia zostały "kompletnie wyremontowane", dzięki czemu jest "zupełnie inny standard obsługi".Jak dodała, "posadziliśmy 400 nowych drzew i 17 tysięcy krzewów wzdłuż alei głównej". Gronkiewicz-Waltz zaznaczyła, że władze miasta starają się, aby jak najwięcej osób odwiedzało warszawskie ZOO. - Jest ich całkiem sporo, bo w zeszłym roku było ich 787 tysięcy, (…) a w tym roku może będzie jeszcze lepiej - stwierdziła. Z danych, które przedstawiła, wynika, że w pierwszym półroczu 2018 roku ZOO odwiedziło 400 tys. osób, o 36 tys. więcej niż w tym samym okresie przed rokiem.Wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski powiedział, że nowe nasadzenia wzdłuż alei głównej były konieczne, gdyż przez wiele lat stare topole były niszczone przez wichury i nawałnice, a przez to niebezpieczne dla zwiedzających.- Posadziliśmy dwa razy więcej drzew, niż to było pierwotnie planowane, (…) one wzbogaciły nie tylko aleję, ale zostały posadzone również w innych częściach ogrodu zoologicznego - poinformował. Zwrócił uwagę, że topole zastąpiono klonami, które są stabilniejsze.

3,5 tysiąca zwierząt

Natomiast wiceprzewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Aleksandra Gajewska (PO) przypomniała, że warszawskie ZOO otrzymało też w tym roku dodatkowe wejście od Jagiellońskiej. Powiedziała też, że przyznana przez radę w tym roku ogrodowi zoologicznemu nagroda zostanie wręczona podczas uroczystej sesji.Dyrektor ZOO Andrzej Kruszewicz zauważył, że Miejski Ogród Zoologiczny na 90-lecie "dostaje nowy kręgosłup". Jak dodał, "niejeden by tak chciał, a nie każdy może".- Pod tą aleją jest woda, jest kanalizacja. Nie było tutaj kanalizacji burzowej – została zrobiona. Po każdym większym deszczu stała woda. Zrobiliśmy też zbiornik na deszczówkę przy dużym stawie, dzięki czemu część deszczówki zbieramy, a potem będzie ona wykorzystywana". Pod aleją "są przewidziane przyłącza do wszystkich potencjalnych inwestycji, które mają się dziać w przyszłości, one zostały zaplanowane i te przyłącza są - dodał.

Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie został założony 11 marca 1928 roku. Zajmuje 40 ha.



"Warszawskie ZOO ma w swojej kolekcji ponad 3,5 tys. zwierząt, nie licząc blisko 10 000 ryb i niepoliczalnych bezkręgowców, przedstawicieli ponad 500 gatunków, w tym około 40 objętych programem ochrony gatunków zagrożonych tzw. EEP (program realizowany przez europejskie ogrody zoologiczne). Od wielu lat należy do WAZA i EAZA, czyli do prestiżowych organizacji zrzeszających ogrody zoologiczne i akwaria w Europie i na całym świecie" - informuje strona internetowa ogrodu.

PAP/ran/mś