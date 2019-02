Żonkile w rocznicę powstania w getcie. Możesz być wolontariuszem

Informacje

Wolontariuszki akcji Żonkile fot. Dorota Olsztyńska / MHŻP POLIN



Tylko do końca tygodnia Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zbiera zgłoszenia chętnych do współpracy przy akcji Żonkile. Jak co roku, 19 kwietnia, w rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim, wolontariusze przekażą warszawiakom żółte kwiaty z papieru - symbol pamięci.

W akcji mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 14 lat, są dobrze zorganizowane, sprawnie komunikują się z ludźmi, potrafią pracować w grupie, są zainteresowane historią najnowszej (chociaż nie jest to warunek konieczny), znają język angielski lub inny język obcy (to dodatkowy atut).

Doświadczenie i przeżycie

Jak chwali się muzeum, prawie wszyscy ubiegłoroczni wolontariusze (97 procent) zadeklarowali, że ponownie wezmą udział w akcji. Formularz i szczegółowe informacje znajdują się na stronie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

- Dzięki wolontariatowi miałam okazję współpracować z niesamowitymi, zaangażowanymi i pełnymi pasji wolontariuszami, koordynatorami i pracownikami Muzeum POLIN. Nawiązałam znajomości z bardzo interesującymi ludźmi. Bardzo cennym doświadczeniem były spotkania ze świadkami historii, podczas których wysłuchaliśmy wzruszających wspomnień i dyskutowaliśmy o wyzwaniach przyszłości - wspomina cytowana w komunikacie prasowym, Marta Słupska, wolontariuszka akcji Żonkile.

Akcja Żonkile została zainicjowana w 2013 roku z okazji 70. rocznicy powstania w getcie warszawskim. Od tej pory w akcji wzięło udział ponad trzy tysiące wolontariuszy w samej Warszawie. Ich zadaniem jest rozdawanie papierowych kwiatów na ulicach stolicy i informowanie o obchodzonej rocznicy.

W ubiegłym roku do akcji Żonkile przyłączyło się prawie tysiąc osób w różnym wieku, z różnych środowisk i o różnych zainteresowaniach. Wolontariusze rozdali 120 tysięcy symbolicznych papierowych kwiatów. ­­­

Rok Marka Edelmana

Zaczęło się od Marka Edelmana, uczestnika powstania, ostatniego dowódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej. 19 kwietnia, w rocznicę powstania, Edelman składał bukiet żółtych kwiatów przed Pomnikiem Bohaterów Getta na Muranowie. Tak kwiat stał się w stolicy symbolem szacunku i pamięci o powstaniu.

W tym roku przypada 100. rocznica urodzin i 10. rocznica śmierci ostatniego przywódcy powstania w warszawskim getcie. W styczniu Rada Warszawy zdecydowała, że Marek Edelman będzie patronem 2019 roku w stolicy.

