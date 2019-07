Informacje

Poligon pod kryptonimem "Gepard-Lampart" 1. Warszawska Brygada Pancerna

1. Warszawska Brygada Pancerna będzie jedną z pierwszych jednostek, gdzie zainteresowani wojskiem cywile będą mogli przez jeden dzień uczestniczyć w zajęciach, porozmawiać z żołnierzami, zapoznać się z bronią i dowiedzieć o warunki rekrutacji.

Akcja, organizowana w ramach kampanii rekrutacyjnej "Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej", rusza za tydzień, w sobotę 13 lipca.

- Brygada będzie jedną z pierwszych jednostek, gdzie to wyzwanie będą podejmować nasi potencjalni kandydaci do wojska bądź ci, którzy chcieliby sprawdzić na własnej skórze, jak wygląda służba w polskiej armii – powiedział rzecznik prasowy 1. WBPanc ppor. Artur Wróbel.

Uzbrojenie

- Ruszamy 13 lipca o godzinie 10.00 , program potrwa do godziny 19.00. Tego dnia będzie można zobaczyć uzbrojenie i sprzęt naszej jednostki, w tym czołgi Leopard 2A4 i 2A5, które stanowią trzon naszej brygady, ponadto w punkcie rekrutacyjnym będzie można dowiedzieć się jakie możliwości stwarza służba, jak wygląda proces rekrutacji oraz poznać ofertę edukacyjną polskiej armii - dodał.

Program zajęć obejmuje udzielanie pierwszej pomocy, grę w paint ball z elementami taktyki, rzut granatem, oraz wykonywanie podstawowych czynności strzeleckich z wykorzystaniem trenażera Cyklop, zapoznanie się z rodzajami broni strzeleckiej, budową broni, podstawowymi czynnościami podczas strzelania.

Kolejny blok to WF – biegi indywidualne i zespołowe. - Chcielibyśmy, aby kandydaci mogli spróbować podejść do sprawdzianu z WF, którzy nasi kandydaci zdają podczas kwalifikacji wojskowej - powiedział Wróbel.

Pokaz sprzętu

W programie jest także pokaz statyczny sprzętu, zainteresowani będą mogli wejść do czołgu, spytać żołnierzy, jak wygląda jego obsługa, jak przygotowuje się wóz przed wyjazdem na poligon czy w teren, co trzeba zrobić po zakończeniu.

- Będzie to okazja, by porozmawiać z użytkownikami sprzętu – dowódcą plutonu, kompanii czy członkami załogi czołgu. W spotkaniu wezmą też udział wojskowi medycy, żołnierze zabezpieczenia logistycznego, łącznościowcy, strzelcy wyborowi - zapowiedział Wróbel.

W punkcie informacyjno-promocyjnym zainteresowani będą mogli porozmawiać z żołnierzami brygady, przedstawicielami WKU, wojewódzkiego sztabu wojskowego oraz WOT na temat służby w konkretnych jednostkach, w tym w warszawskiej brygadzie, która co miesiąc prowadzi rekrutację na stanowiska wojskowe.

- W ramach spotkania z armią przewidujemy dwa posiłki. Oficjalna część potrwa do g.19.00, wizytę w jednostce chcemy zakończyć spotkaniem przy ognisku"- powiedział rzecznik. Zwrócił uwagę na zadania, jakie wykonuje 1WBPanc: "Skończyło się ćwiczenie Dragon, przygotowujemy się do defilady – nowością jest, że tym razem odbędzie się ona w Katowicach. Żołnierze brygady uczestniczą w natowskiej misji Resolute Support w Afganistanie, ćwiczymy też wspólnie z Amerykanami w ramach wysuniętej wzmocnionej obecności (eFP) - kilka czołgów jest w Orzyszu, gdzie stacjonuje wielonarodowy batalion".

Wojskowe wyzwanie

13 lipca zajęcia "Wojskowe wyzwanie" odbędą się w 1. Brygadzie Pancernej w warszawskiej Wesołej, 10. Brygadzie Logistycznej w Opolu, Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie, Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach i 9. Pułk Rozpoznawczym w Lidzbarku Warmińskim.

W kolejne soboty swoje obiekty udostępnią Centralny Poligon Sił Powietrznych w Ustce, 6. Brygada Powietrznodesantowa w Krakowie, 25. Brygada Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim, Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, 17. Brygada Zmechanizowana w Wędrzynie, 21. Brygada Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie, 18. Pułk Rozpoznawczy w Białymstoku, Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu, 15. Brygada Zmechanizowana w Giżycku, 7. Brygada Obrony Wybrzeża w Słupsku, 1. Pułk Saperów w Brzegu i 2. Pułk Rozpoznawczy w Hrubieszowie.

Kampanię "Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej" MON rozpoczęło 14 października 2018 r. Jej główny cel to zachęcenie młodych ludzi do wyboru zawodu żołnierza i zwiększenie liczebności polskiej armii we wszystkich rodzajach sił zbrojnych, w służbie zawodowej i w rezerwie oraz we wszystkich korpusach osobowych - szeregowych, podoficerów i oficerów. Kampania przyniosła dotychczas blisko 17 tys. deklaracji wstąpienia do wojska.

