Żołnierska wreszcie otwarta

Urząd miasta zapowiedział, że w weekend będą trwały przygotowania do otwarcia ulicy Żołnierskiej. Ruch miał być puszczony w poniedziałek. Ale plany się zmieniły.



- Ulica Żołnierska została otwarta i kierowcy mogą nią przejechać. Wykonawca prowadzi tam jeszcze drobne prace, związane między innymi z oznakowaniem - przekazała tvnwarszawa.pl w sobotę po południu Małgorzata Gajewska, rzeczniczka Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych.

Reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz, który przejechał się nowym odcinkiem, relacjonował, że od Strażackiej do skrzyżowania z ulicą Marsa kierowcy mają do dyspozycji po dwa pasy ruchu w każdą stronę.

- Sama jezdnia i pobocze przygotowane są tak, aby kierowcy mogli jeździć wyremontowanym odcinkiem drogi - informuje. Dodaje jednak, że na poboczu znajdują się fragmenty słupków, znaków i barierek.

Odcinek o długości około pięciu kilometrów

Dla kierowców otwarte zostały obie jezdnie ulicy Żołnierskiej, a także biegnące po obydwu stronach ulicy nowe drogi rowerowe oraz kładka dla pieszych przy osiedlu Wygoda.

Po remoncie wjazd na estakadę do skrętu w ulicę Żołnierską możliwy jest nie tylko z Trasy Siekierkowskiej, ale także od strony ronda Mościckiego. Skręt w prawo z Żołnierskiej w ulicę Marsa nadal jednak będzie odbywać się w poziomie terenu.

"Obecnie powstaje projekt drugiej estakady, umożliwiającej bezkolizyjny skręt w ulicę Marsa. Jej budowa ma ruszyć w przyszłym roku" – czytamy w komunikacie Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych.

Przebudowa ulicy Żołnierskiej i Marsa objęła odcinek o długości około pięciu kilometrów.

Przedłużające się procedury

Kierowcy długo czekali na otwarcie ulicy w Rembertowie. Pierwotnie roboty Żołnierskiej miały zakończyć się rok temu, w maju 2018 roku. Termin ten został jednak przesunięty kilka razy. Za każdym razem ZMID podpisywał aneks do umowy z wykonawcą.

Po raz pierwszy doszło do tego na samym początku, jeszcze w 2016 roku. - Część terenu niezbędnego do poszerzenia drogi stanowiły grunty Lasów Państwowych. Warunkiem rozpoczęcia na nich prac było przeprowadzenie wycinki drzew przez Lasy Państwowe, co nastąpiło później, niż zakładaliśmy - mówiła rzeczniczka ZMID.

Kolejne zmiany następowały kolejno latem, jesienią i zimą 2018 roku. Tym razem na przeszkodzie stawały przedłużające się procedury. We wrześniu przeciągało się zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu. ZMID zwracał też uwagę, że gotowe odcinki trasy musiały uzyskać pozwolenie na użytkowanie, zanim wykonawca mógł rozpoczynać kolejne etapy przebudowy. Ostatnie przesunięcie nastąpiło w marcu tego roku. Powodem była "zimowa aura".

Przebudowa ulicy zakończyła się w maju. Formalne otwarcie jednak nie nastąpiło, bo przeciągały się procedury.

Prace na Żołnierskiej to drugi etap inwestycji polegającej na przebudowie stołecznego odcinka drogi wojewódzkiej numer 631. Inwestycja polega między innymi na poszerzeniu Żołnierskiej do granicy miasta o drugą jezdnię, do tego dochodzi budowa wiaduktów nad torami kolejowymi, nad ulicą Strażacką oraz na skrzyżowaniu z Czwartaków.

