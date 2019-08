Żołnierska w końcu po kontroli. Otwarcie coraz bliżej?

Informacje

Prace na Żołnierskiej zakończyły się trzy miesiące temu, jednak ulica wciąż pozostaje zamknięta. Jest jednak szansa, że wyczekiwana trasa w końcu uzyska pozwolenie na użytkowanie. Jak poinformowała "Gazeta Stołeczna" w środę zakończyła się kontrola nadzoru budowlanego.

Przebudowa ulicy zakończyła się w maju. Formalne otwarcie wciąż jednak nie nastąpiło, bo przeciągają się procedury.

Jak poinformowała "Gazeta Stołeczna", w środę na Żołnierskiej i Marsa odbyła się kontrola. - Wszystko przebiegło pomyślnie - powiedziała dziennikowi Małgorzata Gajewska, rzeczniczka Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych.

Koniec sierpnia?

Na początku czerwca ZMID wystąpił do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie. - 25 lipca otrzymaliśmy postanowienie w sprawie uzupełnienia dokumentacji powykonawczej dołączonej do wniosku - informowała jeszcze we wtorek w rozmowie z tvnwarszawa.pl Agata Choińska, rzeczniczka ZMID.

Przedłużające się procedury

Jak dodawała, na początku sierpnia ZMID dostarczył potrzebne dokumenty. Kolejnym krokiem miała być właśnie tak zwana kontrola obowiązkowa. - Czyli wizyta inspektora Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, który sprawdzi zgodność inwestycji z projektem - wyjaśniała rzeczniczka. I doprecyzowała, że w przypadku pozytywnego przebiegu kontroli, inspektor wyda decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, a zarząd niezwłocznie otworzy ulicę.Według Małgorzaty Gajewskiej procedura przewiduje teraz okres na powiadomienie zarządcy drogi (Zarząd Dróg Miejskich) o nowym odcinku. Jak zaznacza w swojej publikacji "Gazeta Stołeczna", termin otwarcia drugiej jezdni Żołnierskiej może przesunąć się na koniec sierpnia. Wszystko przez długi weekend ze świątecznym czwartkiem i wolnym od pracy piątkiem.

Pierwotnie roboty na ulicy Żołnierskiej miały zakończyć się rok temu, w maju 2018 roku. Termin ten został przesunięty już pięć razy. Za każdym razem ZMID podpisywał aneks do umowy z wykonawcą.

Po raz pierwszy doszło do tego na samym początku, jeszcze w 2016 roku. - Część terenu niezbędnego do poszerzenia drogi stanowiły grunty Lasów Państwowych. Warunkiem rozpoczęcia na nich prac było przeprowadzenie wycinki drzew przez Lasy Państwowe, co nastąpiło później, niż zakładaliśmy - mówiła rzeczniczka ZMID.

Kolejne zmiany następowały kolejno latem, jesienią i zimą 2018 roku. Tym razem na przeszkodzie stawały przedłużające się procedury. We wrześniu przeciągało się zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu. ZMID zwracał też uwagę, że gotowe odcinki trasy musiały uzyskać pozwolenie na użytkowanie, zanim wykonawca mógł rozpoczynać kolejne etapy przebudowy. Ostatnie przesunięcie nastąpiło w marcu tego roku. Powodem była "zimowa aura".

Prace na Żołnierskiej to drugi etap inwestycji polegającej na przebudowie stołecznego odcinka drogi wojewódzkiej numer 631. Inwestycja polega między innymi na poszerzeniu Żołnierskiej do granicy miasta o drugą jezdnię, do tego dochodzi budowa wiaduktów nad torami kolejowymi, nad ulicą Strażacką oraz na skrzyżowaniu z Czwartaków.





