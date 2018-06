Informacje

Akcja "Otwieramy Żoliborz" rusza po raz ósmy. W Parku Żeromskiego odbędzie się czytanie "Przedwiośnia" przeplatane muzyką klasyczną i inne atrakcje.

"Chcemy podobnie jak w poprzednich latach pobudzić aktywność społeczności lokalnej tak, by jednego dnia mogła pokazać to, czym zajmuje się bądź "żyje" przez cały rok, co ją bawi, interesuje, porusza, co zaspakaja potrzebę obcowania ze sztuką" - opisują organizatorzy.

Jedną z głównych atrakcji będzie wspólne czytanie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. Wybór miejsca nie jest przypadkowy.

"W roku stulecia odzyskania niepodległości chcemy przypomnieć pisarza, który był patriotycznym integrystą, który wniósł trudny do podważenia wkład w budzenie świadomości narodowej, który w tej właśnie książce zawarł romantyczną ideę "szklanych domów" i tchnął ją w serca pokolenia, które budowało Niepodległą, które budowało Żoliborz, jako pomnik Niepodległej. To w końcu Stefan Żeromski stał się patronem parku, w którym zaklęta została żoliborska dusza" - tłumaczą organizatorzy.

Czytanie i muzyka

Impreza rozpocznie się w sobotę o godzinie 10 i potrwa do 22. Główne atrakcje zaplanowano w parku Stefana Żeromskiego, ale żoliborzanie będą świętować też w innych miejscach.



Inauguracja nastąpi w parku o godzinie 10. Chwilę później dzieci wysłuchają koncertu Bajkowe piosenki w wykonaniu zespołu Muniania. Później, od godziny 11 do 12.30 odbędzie się wspólne czytanie Przedwiośnia Stefana Żeromskiego. Czytanie będzie przeplatane muzyką Chopina, Wieniawskiego, Paderewskiego, Rossiniego i Schuberta.



Od godziny 12.30 swoimi muzycznymi i tanecznymi umiejętnościami pochwalą się dzieci. Po 14, przez trzy godziny, znów mieszkańcy wspólnie przeczytają "Przedwiośnie", również przy klasycznej muzyce.



Od 17 do 18.15 odbędą się warsztaty z poloneza. Imprezę uwieńczy koncert zespołu Voice Band, który wykona piosenki XX-lecia miedzywojennego w nowoczesnych aranżacjach.

Noc bibliotek, spacer

Ponadto w parku Żeromskiego zobaczymy wystawców - swoje stoika będą mieć szkoły, przedszkola, lokalne stowarzyszenia czy firmy.



Z kolei warsztaty - zarówno dla dzieci jaki rodziców - przygotowała poradnia psychologiczno-pedagogiczna. O 16 odbędzie się spacer rodzinny "Historia dzielnicy". Swoje podwoje o 18 otworzy "Czytelnia Pod Sowami".



