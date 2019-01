Informacje

Na posiedzenie komisji weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji stawił się znany warszawski adwokat Robert Nowaczyk. Zaplanowano tez przesłuchanie jego siostry, byłej urzędniczki resortu sprawiedliwości Marzeny K.

10.21 Robert Nowaczyk potwierdził swoją zgodę na ujawnienie danych osobowych i wizerunku. Poprosił też, żeby komisja uchyliła mu grzywnę za - według komisji - nieusprawiedliwioną nieobecność na poprzednim posiedzeniu.

- W związku z moją sytuacją prawno-karną nie będę mógł odpowiedzieć na pytania związane z tajemnicą adwokacką i postępowaniem karnym, które toczy się przeciwko mnie - zastrzegł.

- W którym roku świadek zajął się postępowaniami reprywatyzacyjnymi? – zapytał przewodniczący komisji Patryk Jaki.

- Myślę, że to był 1999 rok - odpowiedział Robert Nowaczyk.

- Czy urząd miasta wydawał decyzje reprywatyzacyjne za łapówki? - kontynuował Jaki.

- Na to pytanie nie mogę odpowiedzieć, ponieważ toczy się postępowanie karne w tej sprawie - odpowiedział świadek. Kolejne pytania również spotkały się z takim komentarzem.

W odpowiedzi na pytania Sebastiana Kalety Nowaczyk stwierdził, że nigdy nie poznał i nie rozmawiał z byłą prezydent Warszawy Hanną Gronkiewicz-Waltz i jej zastępcą Jarosławem Jóźwiakiem. Świadek nie udzielił odpowiedzi na szereg pytań dotyczących współpracy z Aliną D. - matką Jakuba R., byłego wicedyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami urzędu miasta.

Kaleta dopytywał o sprawność działania BGN w sprawie Chmielnej 70.

- Postępowanie w sprawie Chmielnej 70 rozpoczęło się w 2007 roku. Decyzję wydano pięć lat później. Nie mnie oceniać, czy to jest szybko, skoro kodeks postępowania administracyjnego daje na to 60 dni - odpowiedział Nowaczyk.

Patryk Jaki zadał serię krótkich pytań rozpoczynających się od stwierdzenia: "Czy wręczył pan łapówkę za decyzję reprywatyzacyjna wobec". Potem wymienił szereg adresów: Chmielna 70, Karowa 14/16, Grójecka 214, Mokotowska 63, Nowy Świat 63. Pytał tez o pensjonat Salamandra pod Zakopanem.

Nowaczyk za każdym razem mówił konsekwentnie: - Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie.

Łukasz Kondratko pytał, kto wybierał notariusza do podpisania aktu notarialnego. Nowaczyk stwierdził, że zawsze ta decyzja stała po stronie miasta.

11.14 - Jak wyglądała proporcja środków zainwestowanych do zysków na podstawie reprywatyzacji? – zapytał Bartłomiej Opaliński. Nowaczyk nie odpowiedział wprost: - Ciężko powiedzieć, to restytucja majątku, coś co miasto bezprawnie odebrało się zwraca. Na czym ma polegać proporcja?

Potem poinformował, że na przestrzeni 20 lat uczestniczył w około 50 postępowaniach reprywatyzacyjnych. Stwierdził także, że nigdy nie wyszukiwał spraw reprywatyzacyjnych, a klienci sami się do niego zgłaszali. Początkowo nie zajmował się reprywatyzacją, bo specjalizował się w sprawach karnych.

Nowaczyk przyznał, że brał udział w reaktywacji przedwojennych spółek.

- Jaki był cel reaktywacji przedwojennych spółek? – pytał Opaliński.

- Żeby je reaktywować, żeby wskrzesić spółkę – odparował Nowaczyk.

Zapytany, jak często bywał w BGN w sprawach reprywatyzacyjnych, stwierdził, że średnio raz w miesiącu. Zaprzeczył, że brał udział "w procederze czyszczenia kamienic".

- Czy w opinii świadka ktoś wyżej poza kierownictwem BGN mógł wiedzieć o nielegalnym procederze reprywatyzacyjnym? – dopytywał Jaki. Nowaczyk nie odpowiedział precyzyjnie, ale zaczął opowiadać o Jakubie R.

- Gdy Kuba R. odszedł z urzędu i zaczął współpracować z CBA spotkał się ze mną i powiedział, że musi szukać haki na Gronkiewicz-Waltz, Sołowowa, Niebrzydowskiego, Stachurę, Marvipol i Dom Development - wyliczał i opowiedział spotkaniach u R., na których pojawił się alkohol. - Jakub R. opowiadał mi, że w czasie spotkań z przedstawicielami w CBA w jego mieszkaniu na Włodarzewskiej niejaki Mariusz Kamiński chodził na czworakach i całował się z jego psem, bokserką – relacjonował świadek. Stwierdził też, że Jakub R. miał mu obiecać ochronę CBA, jeśli pomoże w z zdobywaniu haków na wymienione osoby i spółki.

11.55 Świadek kontynuował wątek Jakuba R. W zaskakujący sposób pojawił się adres Srebrnej 16, gdzie spółka związana ze środowiskiem PiS chciała zbudować wieżowiec.

- R. systematycznie spotykał się z panem Prusem, panem Wąsikiem, panem Bejdą. Te spotkania były od 2008 roku i samo zatrudnienie pana R. polegało na tym, że pan Wąsik rekomendował pana R. Było spotkanie miedzy Wąsikiem, R. a Marcinem Bajko i tam został rekomendowany do urzędu jako człowiek, który praktycznie nie miał żadnej wiedzy na temat reprywatyzacji. R. skończył prawo, ale w Paryżu a został rekomendowany na najważniejszy urząd, mógł zwracać kamienice lub nie zwracać. Jak opowiadał mi R., głównym celem tej komendacji było załatwienie sprawy Srebrnej 16. Problem polegał na tym, że tam są otwarte roszczenia reprywatyzacyjne. Póki nie zostaną zamknięte, nie ma możliwości, żeby ktoś coś tam wybudował. Wszystko co się dzieje, dzieje się z pokrzywdzeniem ludzi, którzy walczą o Srebrną 16. Prosił mnie, żeby spróbował skupić roszczenia wobec Srebrnej 16, wtedy Srebrna 16 miałaby czysta sprawę – opowiadał mecenas Nowaczyk. Na uwagę o pokrzywdzeniu spadkobierców włączył się przewodniczący Jaki.

- Spadkobierców, którymi są teraz pan i pan Marek M. – zauważył.

- Tam jest 12 rodzin, a ja reprezentuje jedna rodzinę – ripostował przesłuchiwany.

Robert Nowaczyk - kluczowy świadek komisji

Przewodniczący komisji Patryk Jaki wielokrotnie mówił, że Robert Nowaczyk jest kluczowym świadkiem dla komisji. Był on pełnomocnikiem lub wprost beneficjentem w sprawach dotyczących m.in. reprywatyzacji przy Poznańskiej 14, Marszałkowskiej 43, Mokotowskiej 63 i Chmielnej 70. Uczestniczył także w 46 procesach zwrotu nieruchomości w naturze. W latach 2010-2015 Warszawa wypłaciła ponad 119 mln zł odszkodowań klientom mecenasa, w tym ok. 70 mln zł na rzecz osób jemu najbliższych.

W październiku 2018 roku prokuratura złożyła do Sądu Okręgowego w Warszawie kolejny akt oskarżenia w sprawie tzw. afery reprywatyzacyjnej w Warszawie, który obejmuje dziewięć osób, w tym właśnie Roberta Nowaczyka. Główne zarzuty, które znajdują się w akcie oskarżenia, to zarzuty korupcyjne.

Komisja próbowała przesłuchać Nowaczyk 21 grudnia ubiegłego roku, ale dzień wcześniej przesłał komisji zwolnienie lekarskie. Komisja ukarała go wówczas grzywną.

Marzena K. - była urzędniczka Ministerstwa Sprawiedliwości

Marzena K., czyli drugi świadek, którego komisja chce przesłuchać w czwartek, była jedną ze współwłaścicielek sławnej działki na placu Defilad (pod przedwojennym adresem Chmielna 70), od której zaczęła się afera reprywatyzacyjna.

W październiku 2017 r. m.in. K. oraz były dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej mec. Grzegorz M. i biznesmen Janusz P. usłyszeli zarzuty korupcyjne, a sąd uwzględnił wnioski o ich areszt. Według śledczych, łapówki zostały lub miały zostać wręczone w zamian za zachowania stanowiące naruszenie przepisów prawa.

K. żądała lub żąda - w sprawach nieruchomości, do których odkupiła roszczenia - w sumie ponad 30 mln zł odszkodowań, m.in. za "wydanie wadliwej decyzji administracyjnej", za "sprzedane lokale mieszkalne" oraz wynagrodzenia za "bezumowne korzystanie z budynku". Wcześniej dostała ona łącznie 38 mln zł w ramach takich odszkodowań w sprawie innych stołecznych nieruchomości, dlatego media nazywały ją "najbogatszą urzędniczką w Polsce".

Tych dochodów miała nie ujawnić w oświadczeniach majątkowych jako urzędnik Ministerstwa Sprawiedliwości, za co jeszcze w październiku 2016 r. usłyszała inne zarzuty.

Obecnie w pierwszej instancji toczy się proces, w którym K. domaga się ponad 12,5 mln zł odszkodowania za sprzedanie 31 lokali mieszkalnych nieruchomości przy ul. Puławskiej 1a. Proces ma być kontynuowany w kwietniu.

