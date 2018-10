Znamy nowych radnych szesnastu dzielnic

Informacje

Państwowa Komisja Wyborcza publikuje dane wyborów do rad dzielnic. Poznaliśmy nazwiska nowych radnych Białołęki, Mokotowa, Ochoty, Rembertowa, Ursusa, Wawra, Wesołej, Wilanowa, Włoch, Woli, Bielan, Pragi Południe, Pragi Północ, Żoliborza, Targówka i Śródmieścia. W każdej z tych dzielnic najlepszym wynikiem może się pochwalić Koalicja Obywatelska. Nadal nie wiadomo, jaki skład będzie miała nowa Rada Warszawy.

Podczas konferencji prasowej po godz. 18.15 w poniedziałek PKW poinformowała, że znane są wyniki głosowania na kandydatów do trzech rad dzielnic. Nie podała jednak, o które chodzi. Na oficjalnej stronie komisji, gdzie prezentowane są wyniki wyborów, można było znaleźć jedynie ostateczne wyniki dla Rembertowa. Później pojawiły się także: Ursus i Wesoła. Późnym wieczorem poniedziałkowym ujawniono także skład rady Wilanowa. Z kolei rano we wtorek dostępne były już dane z Białołęki, Ochoty, Mokotowa, Wawra, Włoch i Woli. Kolejne dane spłynęły w środę nad ranem. Na bieżąco dopisujemy wyniki w poszczególnych dzielnicach.

Białołęka

Na Białołęce zwyciężyła Koalicja Obywatelska. Porozumienie Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej zdobyło 37,38 procent głosów (przekłada się to na 11 mandatów. Większości jednak nie gwarantuje. Stowarzyszenie Razem dla Białołęki otrzymało 22,82 procent (pięć mandatów), Prawo i Sprawiedliwość 20,48 procent (również pięć mandatów). Cztery zdobyła Inicjatywa Mieszkańców Białołęki (19,33 procent).

Do rady dzielnicy dostali się Michał Kozioł, Piotr Smoczyński, Dariusz Ostrowski, Lucyna Wnuszyńska, Marcin Korowaj, Paweł Tyburc, Elżbieta Świtalska, Piotr Oracz, Piotr Knap, Jan Mackiewicz, Anna Majchrzak, Waldemar Kamiński, Bartosz Dąbrowa, Łukasz Oprawski, Piotr Cieszkowski, Waldemar Roszak, Joanna Lubbe, Piotr Gozdek, Filip Pelc, Mariola Olszewska, Piotr Jaworski, Anna Myślińska, Marek Dębowczyk, Michał Jaworski, Danuta Zaleska. Łącznie to 25 osób.

Bielany

Na Bielanach najwięcej mandatów - 10 - otrzymała Koalicja Obywatelska, która zebrała 34,24 proc. poparcia. Na drugim miejscu uplasował się komitet wyborczy stowarzyszenia Razem Dla Bielan (31,8 proc. poparcia i 9 mandatów), a na trzecim Prawo i Sprawiedliwość (25,78 proc. poparcia i sześć mandatów).

Radnymi na kadencję 2018-2023 zostają: Daniel Pieniek, Alicja Chęcińska, Jan Zaniewski, Stefan Kulesza, Ewa Turek, Magdalena Lerczak, Wojciech Borkowski, Ryszard Zakrzewski, Grzegorz Pietruczuk, Monika Szadkowska, Maciej Chmielewski, Ilona Popławska, Karolina Dłuska, Lisiak Krystian, Marcin Włodarczyk, Piotr Śląski, Sylwia Lacek, Jan Strzeżek, Anna Czarnecka, Włodzimierz Piątkowski, Lech Chęciński, Joanna Radziejewska, Joanna Tomaszewska, Iwona Walentynowicz, Radosław Sroczyński.

Mokotów

Koalicja Obywatelska otrzymała na Mokotowie 46,15 procent głosów i 19 mandatów. Drugie Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 23,34 procent może liczyć na osiem mandatów. Jeden mandat otrzymało Miasto Jest Nasze (8,52 procent).

W radzie dzielnicy znaleźli się: Jan Ozimek, Miłosz Górecki, Izabella Czaplińska, Bożena Kosińska-Krauze, Anna Milewska, Melania Łuczak, Michał Mycka, Małgorzata Szczęsna, Maciej Ostapkowicz, Monika Czerniewska, Janusz Cieszyński, Łukasz Tkacz, Natalia Polubiec, Joanna Szymańska, Remigiusz Grodecki, Arkadiusz Słodkowski, Jacek Fałek, Marcin Stępień, Hanna Kosowska, Patrycja Laskus, Joanna Dembowska, Radosław Sosnowski, Tomasz Szczegielniak, Krzysztof Sosnowski, Joanna Balińska, Kinga Wróblewska, Witold Wasilewski i Irena Gajewska.

Ochota

Na Ochocie zwycięstwo Koalicji Obywatelskiej z wynikiem 33,91 procent głosów (przełożyło się to na 10 mandatów). Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość (21,49 procent i sześć mandatów). Na trzecim znalazła się Ochocka Wspólnota Samorządowa z wynikiem 16,59 procent (cztery mandaty). Komitet Ochocianie otrzymał 15,18 procent i trzy mandaty.

Radnymi dzielnicy zostali: Ewa Kacprzak-Szymańska, Agata Solecka, Jan Pluta, Łukasz Kwaśniewski, Agata Nowacka, Aleksander Kopiński, Dorota Stegienka, Lech Barycki, Sylwia Mróz, Anna Chojnacka, Seweryn Portas, Krzysztof Wojciechowski, Łukasz Gawryś, Krzysztof Kruk, Barbara Laszczkowska, Cecylia Aleksandrowicz, Tomasz Fazan, Piotr Krasnodębski, Tomasz Cwyl, Jan Kasprzyk, Małgorzata Żuk, Daniel Zalewski i Cezary Król.

Praga Południe

Na Pradze Południe mandatami podzielili się Koalicja Obywatelska (44,77 proc. poparcia i 15 mandatów) i Prawo i Sprawiedliwość (27,33 proc. poparcia i 10 mandatów).

Do Rady Dzielnicy weszli: Bożena Manarczyk, Sylwester Nowak, Dorota Krall, Bogdan Jeziorski, Sławomir Kalinowski, Marek Borkowski, Damian Paczkowski, Marcin Kluś, Karol Kowalczyk, Irena Bartosińska, Michał Suliborski, Romualda Wąsik, Paweł Zalewski, Wiesław Lewandowski, Elżbieta Stawecka, Małgorzata Rynkiewicz, Hubert Zalewski, Mirosława Terlecka, Ewa Szydłowska, Michał Wieremiejczyk, Katarzyna Olszewska, Maria Umińska-Żak, Karolina Sitnicka, Paweł Szabłowski, Krzysztof Wysocki.

Praga Północ

Na Pradze Północ do Rady Dzielnicy weszli przedstawiciele pięciu komitetów. Największe poparcie otrzymało Prawo i Sprawiedliwość (28,49 proc. i 9 mandatów), na drugim miejscu uplasował się komitet Koalicji Obywatelskiej (26,07 proc. i 7 mandatów), na trzecim komitet Porozumienie dla Pragi (14,86 proc. i 4 mandaty), na czwartym komitet SLD Lewica Razem (8,95 proc. i dwa mandaty), jeden mandat trafił w ręce komitetu wyborczego Jana Śpiewaka (7,54 proc.).

Nowymi radnymi zostali: Elżbieta Kowalska-Kobus, Marcin Dąbrowski, Ireneusz Tondera, Karol Szyszko, Grażyna Szymańczuk, Ernest Kobyliński, Kamil Ciepieńko, Andrzej Sowa, Patrycja Sondij, Barbara Kwaśniewska, Agnieszka Łozińska, Sebastian Wijas, Teresa Mioduszewska, Małgorzata Grzegorzewska, Jacek Wachowicz, Grzegorz Walkiewicz, Małgorzata Ciechomska, Katarzyna Urbańska, Mariusz Borowski, Robert Kazanecki, Wojciech Nastula, Hanna Jarzębska, Barbara Domańska.

Rembertów

W tamtejszej radzie dzielnicy znajdzie się 21 radnych. Pierwsze miejsce zajęła Koalicja Obywatelska zyskując 24,4 proc. i sześć mandatów. Drugi był KWW Rembertów Bezpośredni z wynikiem 21,08 głosów (cztery mandaty), trzeci KWW Forum dla Rembertowa z 19,07 proc. głosów (trzy mandaty). Czwarte miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 18,04 proc. (cztery mandaty). Ostatnie miejsce zajęło Stowarzyszenie "Lepszy Rembertów" zdobywając 17,42 proc. i cztery mandaty.

Nie wiadomo jeszcze, jaka koalicja będzie rządzić dzielnicą. Teoretycznie większość mogą stworzyć lokalne komitety, które w sumie zdobyły aż 57 procent głosów, co przekłada się na 11 mandatów w 21-osobowej radzie.

Radnymi Rembertowa w kadencji 2018-2023 będą: Grzegorz Protasiewicz, Artur Wosztyl, Grzegorz Karczmarz, Marek Krzysztof Jarzęcki, Józef Melak, Arkadiusz Piotrowski, Łukasz Marcin Ziętek, Ewa Wojciechowska-Borek, Agnieszka Kądeja, Marcin Ryszard Płonka, Maciej Andrzej Iwanicki, Mirosław Górczyński, Andrzej Franciszek Ługowski, Michał Antoni Zyga, Stanisław Wacław Kowalczuk, Izabela Helena Kowalska, Marek Karpowicz, Andrzej Antoni Zawiślak, Barbara Burtniak, Michał Kaczyński.

Śródmieście

W Śródmieściu mandatami podzieli się: Koalicja Obywatelska (42,28 proc. i 15 mandatów) oraz Prawo i Sprawiedliwość (26,56 proc. - 10 mandatów).

Mandaty radnych dostali: Marcin Rolnik, Katarzyna Magdzińska, Katarzyna Wiśniewska, Patryk Palczewski, Helena Łopińska, Daniel Łaga, Danuta Rudke, Anna Jannasz-Banasiewicz, Wojciech Chojnowski, Mariusz Rusiecki, Rafał Urzędowski, Anna Kałuska-Bolek, Małgorzata Żebrowska, Tomasz Woźniak, Alicja Nowak, Agnieszka Gierzyńska-Kierwińska, Aleksander Ferens, Elżbieta Kasprzak, Paweł Puławski, Agnieszka Soin, Grzegorz Rogólski, Bartłomiej Tyszka, Anna Wielowieyska, Łukasz Warsicki, Krystian Suchecki.

Targówek

Najwięcej mieszkańców Targówka zagłosowało na Koalicję Obywatelską (38,83 proc. i 11 mandatów). Z kolei Prawo i Sprawiedliwość otrzymało 30,16 proc. i 10 mandatów. Do rady wejdą też przedstawiciele komitetu Mieszkańcy Bródna-Targówka-Zacisza (15,55 proc., 4 mandaty).

W kadencji 2018-2023 radnymi będą: Justyna Rucyk, Katarzyna Górska-Manczenko, Jędrzej Kunowski, Marcin Skłodowski, Łukasz Lewandowski, Bartosz Szajkowski, Joanna Kiljańczyk, Marta Borczyńska, Andrzej Grabowski, Małgorzata Kwiatkowska, Krzysztof Miszewski, Jolanta Miśkiewicz, Marek Waszczak, Grzegorz Golec, Bożena Winter, Michał Jamiński, Aneta Wyczólkowska, Janusz Marczyk, Andrzej Dąbrowski, Jerzy Żarnecki, Joanna Mroczek, Jadwiga Ciastek, Edyta Sosnowska, Cezary Wąsik, Jacek Duczman.

Ursus

Wybory do rady dzielnicy w Ursusie wygrała Koalicja Obywatelska (31,63 proc.). Ale lokalne Stowarzyszenie Obywatelskie wyprzedziła zaledwie o o 0,4 proc. Uzyskało ono 31,23 proc. głosów. Oba komitety zdobyły po osiem mandatów.

Oprócz nich, w radzie znajdą się też radni Prawa i Sprawiedliwości, który uzyskali wynik 27,46 proc. i zdobyli siedem mandatów. W sumie rada dzielnicy Ursus będzie miała 23 radnych.

Swoich przedstawicieli w Ursusie nie będą miały Kukiz’15 (6,57 proc.) i Wygra Warszawa (3,12 proc.).

Radnymi w Ursusie zostali: Aneta Wachnicka, Grzegorz Ryszard Puchalski, Marek Mucha, Wanda Kopcińska, Maciej Rafał Jakaczyński, Stanisław Jasiński, Urszula Łucja Bodych, Adam Chmielewski, Anna Kałużna, Kazimierz Szczepan Markowski, Maria Małgorzata Miszkiewicz, Dawid Kacprzyk, Łukasz Krzysztof Nejman, Wiesław Krzemień, Anna Hanna Lewandowska, Piotr Igor Adamus, Dariusz Pastor, Teresa Maria Jaguścik, Dariusz Sławomir Grylak, Michał Krzysztof Osiński, Paweł Piotr Dilis, Kazimierz Sternik.

Wawer

Koalicja Obywatelska otrzymała w Wawrze 39,12 procent głosów, co daje 10 mandatów. Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 26,23 procent i siedmioma mandatami. Komitet Razem dla Wawra otrzymał 12,21 procent (trzy mandaty), Wawerska Inicjatywa Samorządowa 11,48 procent (dwa mandaty), a Bezpartyjni Samorządowcy 8,61 procent (jeden mandat).

Do rady dzielnicy dostali się: Wojciech Godlewski, Joanna Buczyńska, Marcin Kurpios, Jerzy Debert, Izabella Wolf-Jedynak, Leszek Baraniewski, Marta Turska, Michał Żebrowski, Sławomir Kacprowicz, Zdzisław Gójski, Rafał Czerwonka, Anna Ojer, Norbert Szczepański, Łukasz Kubik, Hanna Chodecka, Andrzej Krasnowolski, Jarosław Kotra, Piotr Grzegorczyk, Helena Kroszczyńska, Barbara Wielowieyska, Włodzimierz Zalewski, Regina Balinow i Jacek Wiśnicki.

Wesoła

W Wesołej najlepszy wynik również uzyskała Koalicja Obywatelska. Ugrupowanie zdobyło 37,9 proc. głosów, co przekłada się osiem mandatów. Aby rządzić w dzielnicy będzie musiało zawiązać koalicję, bo rada liczy 21 osób. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z pięcioma mandatami (24,38 proc.). Po czterech radnych do Rady Wesołej wprowadzą także lokalne komitety: Sąsiedzi dla Wesołej–Ruchy Miejskie (20,14 proc.) oraz Tak Wesoła 2018 (17,58 proc.).

W radzie Wesołej zasiądzie 21 radnych. W kadencji 2018-2023 będą to: Edward Kłos, Grażyna Weber, Elżbieta Nowosielska, Stefan Słowikowski, Joanna Gorzelińska, Aleksandra Monika Paradowska, Łukasz Przemysław Rusnarczyk, Małgorzata Zaremba, Krzysztof Ryszar Bombik, Leszek Stanisław Winiarski, Grażyna Bany, Marian Mahor, Katarzyna Anna Zakrzewska, Maria Szyszko, Krzysztof Edward Kacprzak, Magdalena Jędrzejewska-Pyrzanowska, Marcin Grzegorz Jędrzejewski, Ewa Magdalena Tucholska, Anna Kęzik, Wojciech Zdzisław Mastalski, Karolina Anna Piórkowska.

Wilanów

Koalicja Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej będzie mogła samodzielnie rządzić w Wilanowie. Ich komitet zdobył 13 mandatów (45,11 proc. głosów) w radzie, w której do obsadzenia było 21 miejsc. Drugie miejsce zajęło Stowarzyszenie Mieszkańców Miasteczka Wilanów (21,77 proc.), które będzie miało pięciu radnych. Prawo i Sprawiedliwość uzyskało wynik 15,6 proc., co da mu dwa mandaty. Jednego radnego będzie miał komitet Pozytywny Wilanów (11,37 proc).

Radnymi w Wilanowie zostali: Rafał Krzyżanowski, Marcin Tomasz Puchalski, Piotr Mikucki, Ewa Sadowska, Piotr Paweł Kulka, Przemysław Królicki, Danuta Aleksandra Zygańska, Bożena Halina Laskowska, Urszula Włodarska-Sęk, Anna Drewniak, Katarzyna Maria Radzikowska, Hubert Henryk Królak, Anna Świderska, Magdalena Grudzińska, Sylwia Wachowska, Stanisław Adam Orzeł, Paweł Józef Czarnecki, Olga Maria Skolimowska, Izabela Barbara Kopeć, Tomasz Kuszłejko, Małgorzata Anna Gabriel.

Włochy

We Włochach na pierwszym miejscu Koalicja Obywatelska z wynikiem 33,07 procent, co się przekłada na dziewięć mandatów. Prawo i Sprawiedliwość otrzymało 24,9 procent głosów (pięć mandatów). Na trzecim miejscu znalazł się komitet Wyborców Michała Wąsowicza Kocham Włochy - 21,91 procent głosów (cztery mandaty). Do rady dzielnicy wchodzi również Wspólnota Mieszkańców Dzielnicy Włochy – 14, 33 procent i trzy mandaty.

W radzie dzielnicy zasiądą: Sylwia Ciekańska, Mateusz Załęski, Halina Berłowska, Łukasz Jarosz, Konrad Walerzak, Sebatsian Piliński, Katarzyna Siedlecka, Mariusz Czapla, Rafał Trojan, Christian Młynarek, Andrzej Krupiński, Michał Wąsowicz, Michał Hausman, Magdalena Kaźmirowicz-Młot, Dominik Wymysłowski, Sławomir Sosnowski, Magdalena Bauer, Mahbub Siddique-Olesiejuk, Adam Siek, Radosław Sosnowski i Tomasz Pisaek. Radnych będzie 21.

Wola

Na Woli Koalicja Obywatelska może rządzić samodzielnie – otrzymała 45,77 procent głosów, co daje 15 mandatów. Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 27,39 procent i ośmioma mandatami. Trzecie miejsce zajął komitet Wola Mieszkańców – Ruchy Miejskiej – 13,37 procent, co przełożyło się na dwa mandaty.

Do 25-osobowej rady dzielnicy dostali się: Kamil Giemza, Urszula Kęcik-Staniszewska, Tomasz Kruszyński, Maciej Wyrzykowski, Aleksandra Prorok, Joanna Tracz-Łaptaszyńska, Ewa Statkiewicz, Krystian Wilk, Agata Pruszczyńska, Kamil Kociszewski, Adam Matusik, Magdalena Huszno, Anna Rudziak, Karol Jankowski, Aneta Skubida, Dariusz Puścian, Blanka Zienkiewicz, Bartłomiej Kubicki, Patryk Wyczółkowski, Jarosław Lewandowski, Marfcin Hoffman, Ewa Widenka, Anna Nowakowska, Jan Nowak i Piotr Kaliszewski.

Żoliborz

Na Żoliborzu największe poparcie otrzymała Koalicja Obywatelska (37,33 proc. i 10 mandatów). Prawo i Sprawiedliwość poparło 22,22 proc. głosujących, co przełożyło się na 6 mandatów. Do rady wejdą też przedstawiciele komitetu Miasto Jest Nasze (21 proc. i 5 mandatów).

Radnymi zostali: Piotr Wertenstein-Żuławski, Dorota Klejn, Marcin Kozaczuk, Adam Buława, Konrad Smoczny, Dariusz Kołodziejek, Joanna Tucholska, Robert Rogala, Mateusz Kowalski, Donata Rapacka, Jolanta Zjawińska, Monika Kurowska, Anna Świeżawska, Jania Selwant, Izabela Rychter, Łukasz Porębski, Sławomira Pieńkowska, Wiktor Jasionowski, Grzegorz Hlebowicz, Michał Moskal, Marta Szczepańska.

Nie ma wyników z sejmików wojewódzkich

W poniedziałek po godz. 18 wiceprzewodniczący PKW Sylwester Marciniak przekazał informacje o cząstkowych, nieoficjalnych wynikach głosowania, ustalonych na poniedziałek, na godz. 17:45.

Poinformował, że na podstawie otrzymanych drogą elektroniczną informacji, są zatwierdzone przez terytorialne komisje wyborcze protokoły głosowania z 113 542 komisji obwodowych na ogólną liczbę oczekiwanych 117 810 protokołów.

Marciniak powiedział, że jak dotąd, na 2477 gmin ustalono wyniki wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów w 2370 gminach i miastach. Ustalono także wyniki wyborów do 2360 rad gmin (na 2477 gmin) i 175 rad powiatów (na 314 powiatów).

Wiceprzewodniczący PKW poinformował, że nie ustalono wyników wyborów do żadnego z 16 sejmików, ale - jak zaznaczył - zakończono już pracę w województwie opolskim.

