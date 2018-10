Znamy nowych radnych sześciu dzielnic

Informacje



Państwowa Komisja Wyborcza publikuje dane wyborów do rad dzielnic. Poznaliśmy nazwiska nowych radnych Rembertowa, Ursusa, Wesołej i Wilanowa. W każdej z tych dzielnic najlepszym wynikiem może się pochwalić Koalicja Obywatelska. Nadal nie wiadomo, jaki skład będzie miała nowa Rada Warszawy.

Podczas konferencji prasowej po godz. 18.15 PKW poinformowała, że znane są wyniki głosowania na kandydatów do trzech rad dzielnicy. Nie podała jednak o które dzielnice chodzi. Na oficjalnej stronie komisji, gdzie prezentowane są wyniki wyborów, można było znaleźć jedynie ostateczne wyniki dla Rembertowa. Później pojawiły się także: Ursus i Wesoła. Późnym wieczorem ujawniono także skład rady Wilanowa. Z kolei rano dostępne były także dane z Białołęki i Włoch.

Na Białołęce koalicja

Na Białołęce zwyciężyła Koalicja Obywatelska. Porozumienie Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej zdobyło 37,38 procent głosów (przekłada się to na 11 mandatów. Większości jednak nie gwarantuje. Stowarzyszenie Razem dla Białołęki otrzymało 22,82 procent (pięć mandatów), Prawo i Sprawiedliwość 20,48 procent (również pięć mandatów). Cztery zdobyła Inicjatywa Mieszkańców Białołęki (19,33 procent).

Do rady dzielnicy dostali się Michał Kozioł, Piotr Smoczyński, Dariusz Ostrowski, Lucyna Wnuszyńska, Marcin Korowaj, Paweł Tyburc, Elżbieta Świtalska, Piotr Oracz, Piotr Knap, Jan Mackiewicz, Anna Majchrzak, Waldemar Kamiński, Bartosz Dąbrowa, Łukasz Oprawski, Piotr Cieszkowski, Waldemar Roszak, Joanna Lubbe, Piotr Gozdek, Filip Pelc, Mariola Olszewska, Piotr Jaworski, Anna Myślińska, Marek Dębowczyk, Michał Jaworski, Danuta Zaleska. Łącznie to 25 osób.

W Rembertowie najlepsza Koalicja Obywatelska

W tamtejszej radzie dzielnicy znajdzie się 21 radnych. Pierwsze miejsce zajęła Koalicja Obywatelska zyskując 24,4 proc. i sześć mandatów. Drugi był KWW Rembertów Bezpośredni z wynikiem 21,08 głosów (cztery mandaty), trzeci KWW Forum dla Rembertowa z 19,07 proc. głosów (trzy mandaty). Czwarte miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 18,04 proc. (cztery mandaty). Ostatnie miejsce zajęło Stowarzyszenie "Lepszy Rembertów" zdobywając 17,42 proc. i cztery mandaty.

Nie wiadomo jeszcze, jaka koalicja będzie rządzić dzielnicą. Teoretycznie większość mogą stworzyć lokalne komitety, które w sumie zdobyły aż 57 procent głosów, co przekłada się na 11 mandatów w 21-osobowej radzie.

Radnymi Rembertowa w kadencji 2018-2023 będą: Grzegorz Protasiewicz, Artur Wosztyl, Grzegorz Karczmarz, Marek Krzysztof Jarzęcki, Józef Melak, Arkadiusz Piotrowski, Łukasz Marcin Ziętek, Ewa Wojciechowska-Borek, Agnieszka Kądeja, Marcin Ryszard Płonka, Maciej Andrzej Iwanicki, Mirosław Górczyński, Andrzej Franciszek Ługowski, Michał Antoni Zyga, Stanisław Wacław Kowalczuk, Izabela Helena Kowalska, Marek Karpowicz, Andrzej Antoni Zawiślak, Barbara Burtniak, Michał Kaczyński.

W Ursusie lokalny komitet o włos od wygranej

Wybory do rady dzielnicy w Ursusie wygrała Koalicja Obywatelska (31,63 proc.). Ale lokalne Stowarzyszenie Obywatelskie wyprzedziła zaledwie o o 0,4 proc. Uzyskało ono 31,23 proc. głosów. Oba komitety zdobyły po osiem mandatów.

Oprócz nich, w radzie znajdą się też radni Prawa i Sprawiedliwości, który uzyskali wynik 27,46 proc. i zdobyli siedem mandatów. W sumie rada dzielnicy Ursus będzie miała 23 radnych.

Swoich przedstawicieli w Ursusie nie będą miały Kukiz’15 (6,57 proc.) i Wygra Warszawa (3,12 proc.).

Radnymi w Ursusie zostali: Aneta Wachnicka, Grzegorz Ryszard Puchalski, Marek Mucha, Wanda Kopcińska, Maciej Rafał Jakaczyński, Stanisław Jasiński, Urszula Łucja Bodych, Adam Chmielewski, Anna Kałużna, Kazimierz Szczepan Markowski, Maria Małgorzata Miszkiewicz, Dawid Kacprzyk, Łukasz Krzysztof Nejman, Wiesław Krzemień, Anna Hanna Lewandowska, Piotr Igor Adamus, Dariusz Pastor, Teresa Maria Jaguścik, Dariusz Sławomir Grylak, Michał Krzysztof Osiński, Paweł Piotr Dilis, Kazimierz Sternik.

W Wesołej lokalni działacze i KO biorą po osiem mandatów

W Wesołej najlepszy wynik również uzyskała Koalicja Obywatelska. Ugrupowanie zdobyło 37,9 proc. głosów, co przekłada się osiem mandatów. Aby rządzić w dzielnicy będzie musiało zawiązać koalicję, bo rada liczy 21 osób. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z pięcioma mandatami (24,38 proc.). Po czterech radnych do Rady Wesołej wprowadzą także lokalne komitety: Sąsiedzi dla Wesołej–Ruchy Miejskie (20,14 proc.) oraz Tak Wesoła 2018 (17,58 proc.).

W radzie Wesołej zasiądzie 21 radnych. W kadencji 2018-2023 będą to: Edward Kłos, Grażyna Weber, Elżbieta Nowosielska, Stefan Słowikowski, Joanna Gorzelińska, Aleksandra Monika Paradowska, Łukasz Przemysław Rusnarczyk, Małgorzata Zaremba, Krzysztof Ryszar Bombik, Leszek Stanisław Winiarski, Grażyna Bany, Marian Mahor, Katarzyna Anna Zakrzewska, Maria Szyszko, Krzysztof Edward Kacprzak, Magdalena Jędrzejewska-Pyrzanowska, Marcin Grzegorz Jędrzejewski, Ewa Magdalena Tucholska, Anna Kęzik, Wojciech Zdzisław Mastalski, Karolina Anna Piórkowska.

W Wilanowie KO może rządzić samodzielnie

Koalicja Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej będzie mogła samodzielnie rządzić w Wilanowie. Ich komitet zdobył 13 mandatów (45,11 proc. głosów) w radzie, w której do obsadzenia było 21 miejsc. Drugie miejsce zajęło Stowarzyszenie Mieszkańców Miasteczka Wilanów (21,77 proc.), które będzie miało pięciu radnych. Prawo i Sprawiedliwość uzyskało wynik 15,6 proc., co da mu dwa mandaty. Jednego radnego będzie miał komitet Pozytywny Wilanów (11,37 proc).

Radnymi w Wilanowie zostali: Rafał Krzyżanowski, Marcin Tomasz Puchalski, Piotr Mikucki, Ewa Sadowska, Piotr Paweł Kulka, Przemysław Królicki, Danuta Aleksandra Zygańska, Bożena Halina Laskowska, Urszula Włodarska-Sęk, Anna Drewniak, Katarzyna Maria Radzikowska, Hubert Henryk Królak, Anna Świderska, Magdalena Grudzińska, Sylwia Wachowska, Stanisław Adam Orzeł, Paweł Józef Czarnecki, Olga Maria Skolimowska, Izabela Barbara Kopeć, Tomasz Kuszłejko, Małgorzata Anna Gabriel.

We Włochach potrzebna koalicja

We Włochach na pierwszym miejscu Koalicja Obywatelska z wynikiem 33,07 procent, co się przekłada na dziewięć mandatów. Prawo i Sprawiedliwość otrzymało 24,9 procent głosów (pięć mandatów). Na trzecim miejscu znalazł się komitet Wyborców Michała Wąsowicza Kocham Włochy - 21,91 procent głosów (cztery mandaty). Do rady dzielnicy wchodzi również Wspólnota Mieszkańców Dzielnicy Włochy – 14, 33 procent i trzy mandaty.

W radzie dzielnicy zasiądą: Sylwia Ciekańska, Mateusz Załęski, Halina Berłowska, Łukasz Jarosz, Konrad Walerzak, Sebatsian Piliński, Katarzyna Siedlecka, Mariusz Czapla, Rafał Trojan, Christian Młynarek, Andrzej Krupiński, Michał Wąsowicz, Michał Hausman, Magdalena Kaźmirowicz-Młot, Dominik Wymysłowski, Sławomir Sosnowski, Magdalena Bauer, Mahbub Siddique-Olesiejuk, Adam Siek, Radosław Sosnowski i Tomasz Pisaek. Radnych będzie 21.

Nie ma wyników z sejmików wojewódzkich

W poniedziałek po godz. 18 wiceprzewodniczący PKW Sylwester Marciniak przekazał informacje o cząstkowych, nieoficjalnych wynikach głosowania, ustalonych na poniedziałek, na godz. 17:45.

Poinformował, że na podstawie otrzymanych drogą elektroniczną informacji, są zatwierdzone przez terytorialne komisje wyborcze protokoły głosowania z 113 542 komisji obwodowych na ogólną liczbę oczekiwanych 117 810 protokołów.

Marciniak powiedział, że jak dotąd, na 2477 gmin ustalono wyniki wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów w 2370 gminach i miastach. Ustalono także wyniki wyborów do 2360 rad gmin (na 2477 gmin) i 175 rad powiatów (na 314 powiatów).

Wiceprzewodniczący PKW poinformował, że nie ustalono wyników wyborów do żadnego z 16 sejmików, ale - jak zaznaczył - zakończono już pracę w województwie opolskim.

