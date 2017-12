Informacje

1/3 Zwycięski projekt - INTERURBAN Łukasz Piankowski fot. mat. organizatora 2/3 Druga nagroda: Michał Ziółkowski, Iwona Ziółkowska, Grzegorz Klimek 3/3 Trzecia nagroda: inicjatywa projektowa sp. z o.o fot. mat. organizatora







Projekt gdyńskiej pracowni Łukasza Piankowskiego wygrał konkurs na koncepcję modernizacji elewacji budynku na rogu Złotej i Pasażu Wiecha.

Chodzi o budynek pod adresem Złota 11. Ratusz postanowił uporządkować jego elewację i ogłosił konkurs pod auspicjami Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Marzenia o handlowych ulicach

- To działanie wpisuje się w szerszą strategię odnowy centrum Warszawy, które ma być miejscem przyjaznym, sprzyjającym różnorodnym stylom życia i sposobom spędzania czasu wolnego – powiedział Michał Olszewski, wiceprezydent warszawy. - Dbałość o witryny, szyldy, elewacje - styk budynków z przestrzenią publiczną, wpływają na to, że chcemy w tej przestrzeni przebywać i korzystać z lokali usługowych. To przybliża nas do wizji żywych ulic handlowych w centrum Warszawy – dodawał.

Ale do takiego stanu pasażowi daleko. Remont sprzed dekady okazał się porażką: gigantyczne słupy-latarnie popsuły kameralny charakter miejsca, nowe płyty nawierzchni szybko się połamały, nie zaproponowano sensownej alternatywy dla zlikwidowanych klombów z ławkami. Zieleni do dziś nie ma tam wcale. Zamiast przyciągnąć ludzi, nowy pasaż ich do reszty wypłoszył.

Ratusz stara się to odwrócić, stąd odbudowa pawilonu Zodiak (też budzi poważne wątpliwości) czy plan modernizacji tzw. placu Pięciu Rogów (na przecięciu Szpitalnej, Zgody, Chmielnej i Kruczej). Elementem zmian, które zapowiadał Olszewski jest także konkurs na tzw. plac Centralny – obecnie parking-dworzec przed głównym wejściem Pałacu Kultury.

Rywalizowało 13 zespołów

- Dlatego dla Złotej 11 zdecydowaliśmy się przeprowadzić konkurs architektoniczny – opowiadał zastępca Hanny Gronkiewicz-Waltz. Na konkurs wpłynęło 13 prac, które ocenił sąd konkursowy w składzie: Jakub Wacławek, przewodniczący sądu konkursowego, Marcin Mostafa, Katarzyna Sadowy, Grzegorz Okoński, Jacek Nowak.

Zwycięzcą okazała się pracownia INTERURBAN Łukasz Piankowski z Gdyni. Jej projekt nagrodzono za nawiązanie we właściwy sposób do walorów budynku jako elementu złożenia Ściany Wschodniej. Doceniono udostępnienie tarasu antresoli wszystkim użytkownikom lokali oraz powiększenie wielkości okien, zarówno na parterze, jak i antresoli. Jurorzy zwrócili też uwagę na "skromność użytych środków architektonicznych, mających niebagatelne znaczenie dla kosztów przebudowy".

Zwycięzca konkursu, oprócz 15 tysięcy złotych nagrody, otrzyma zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki. Drugą nagrodę otrzymał zespół Michał Ziółkowski i Iwona Ziółkowska z Piaseczna oraz Grzegorz Klimek z Jaworzynka, a trzecią - Inicjatywa Projektowa.

