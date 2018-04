Informacje

Zmiany w przewozie rowerów fot. Shutterstock

Od 1 maja pasażerowie Warszawskiej Kolejki Dojazdowej będą mogli przewozić swoje rowery za darmo - bez konieczności kupowania dodatkowego biletu. Oferta będzie obowiązywać w weekendy i święta.



- Wprowadzając możliwość nieodpłatnego przewozu roweru w dni wolne w pociągach WKD wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom podróżnych oraz zgłaszanym w tym zakresie postulatom - przekonuje Michał Panfil, Prezes Zarządu Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

Chcą zachęcić pasażerów

Jak przewozić rower?

Do tej pory pasażerowie chcący przewieźć rower w WKD musieli kupić oddzielny bilet. Mieli do wyboru: jednorazowy według taryfy normalnej albo miesięczny - z ważnością na całą linię WKD - w cenie 44,80 zł. Teraz wystarczy mieć ważny bilet na przejazd danym pociągiem.Wprowadzane zmiany mają zachęcić mieszkańców z obszarów oddalonych od linii WKD, aby częściej korzystali z podróży pociągiem. - Chcemy ponadto zachęcić do aktywnego spędzania wolnego czasu, ułatwiając przemieszczanie się pomiędzy miejscowościami, przez które przebiega linia "Wukadki". Wszystko to czynimy w ramach sukcesywnie rozwijanej oferty przewozowej - podkreśla Panfil.

Pracownicy WKD przypominają jednak, że przewożone rowery nie powinny zakłócać podróży innym pasażerom. Muszą być ustawione w strefie do tego przeznaczonej, a gdy ta jest już zajęta - w innym miejscu nieutrudniającym podróżowania pozostałym.



"W szczególności rower nie może utrudniać przejścia, ani narażać na szkodę osób i mienia innych pasażerów oraz nie może zagrażać bezpieczeństwu ruchu. Odpowiedzialność za wszelkie szkody związane z przewożeniem roweru ponosi podróżny" - czytamy w komunikacie biura WKD.

Warto też pamiętać, że zasady przewozu rowerów w dni powszednie pozostają bez zmian.

