Zmiany w Parku Świętokrzyskim. Jest umowa na skwer aktywności

Informacje

1/4 Wizualizacja skweru fot. materiały prasowe 2/4 Wizualizacja skweru fot. materiały prasowe 3/4 Wizualizacja skweru fot. materiały prasowe 4/4 Wizualizacje skweru fot. materiały prasowe







Skwer aktywności w Parku Świętokrzyskim powinien powstać jeszcze w tym roku. Zarząd Zieleni podpisał właśnie umowę z firmą, która wykona prace budowlane.

W dokumentacji przetargowej nowe miejsce nazwane zostało "Skwerem Aktywności Miejskiej przy ulicy Marszałkowskiej". Obiekt będzie ogólnodostępny. Powstanie w południowo-wschodniej części Parku Świętokrzyskiego. Będzie przylegał do przyszłej siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej na placu Defilad.

- W piątek podpisaliśmy umowę na realizację skweru z firmą Palmett - informuje Mariusz Burkacki, rzecznik Zarządu Zieleni. Wykonawcę udało się wybrać przy drugim podejściu.

Oferty przekroczyły budżet

Pierwszy przetarg został unieważniony pod koniec ubiegłego roku. Zgłosiły się do niego trzy firmy. Jednak złożone przez nie oferty przekraczały kwotę, jaką Zarząd Zieleni zamierzał przeznaczyć na realizację inwestycji.

Tym razem chęć zaaranżowania skweru wyraziła wyłącznie firma Palmett. Jej oferta też przekroczyła kwotę zakładaną przez urzędników. Jak czytamy w dokumentacji przetargowej, Zarząd Zieleni zarezerwował na ten cel 1 133 750 zł, tymczasem oferta została wyceniona na 1 587 589,60 zł. W informacji o wyniku przetargu stwierdzono jednak, że "oferta spełnia wszystkie wymagania" i "uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert".

Sportowa strefa

Urzędnicy zaplanowali, że skwer powinien być gotowy do końca listopada. Będzie podzielony na kilka stref. Powstaną na nim trzy małe, okrągłe boiska do gry w piłkę. W projekcie znalazła się też altana ze stolikami do gier planszowych, ścianka do wspinaczki, stoły do ping-ponga, miejsce do jazdy na rowerach i deskorolkach czy przestrzeń dla fanów siatkówki i badmintona.

Za projekt skweru odpowiadają architekci Marcin Kwietowicz i Michał Sikorski.

Tuż po ogłoszeniu pierwszego przetargu na wybór wykonawcy, ówczesny dyrektor Zarządu Zieleni zapowiadał, że Park Świętokrzyski jest lokalizacją tymczasową. - Docelowo chcielibyśmy, żeby skwer aktywności miejskiej znalazł się w pawilonie Emilia (jest planowany trochę dalej - na wysokości Pałacu Młodzieży przy parku Świętokrzyskim - red.) - wyjaśnił Marek Piwowarski.

Tu powstanie skwer aktywności miejskiej fot. Mapy Targeo

Miał być przy Zielnej

Choć docelowa lokalizacja skweru może w przyszłości się zmienić, pierwotnie mówiono o jeszcze innym miejscu. Już w 2010 roku pisaliśmy o pomyśle na taką przestrzeń. Wtedy wskazywano na działki po dawnych pawilonach u zbiegu ulic Zielnej, Królewskiej i Marszałkowskiej.. Zabrakło jednak finansowania.

Tym pomysłem częściowo zainspirował się Grzegorz Walkiewicz (były radny Śródmieścia, aktywista z organizacji Warszawa Obywatelska, a obecnie radny dzielnicy Praga Północ). Zaproponował przy Zielnej skwer aktywności i zgłosił go do budżetu partycypacyjnego w 2015 roku. Pomysł został wybrany przez mieszkańców do realizacji, ale nie udało się go stworzyć przy Zielnej między innymi przez roszczenia do działki.

Miejski Zarząd Zieleni skorzystał z tej koncepcji. Okazało się jednak, że konieczne jest przeniesienie projektu na drugą stronę ulicy Świętokrzyskiej. Urzędnicy zaprosili do współpracy fundację Skwer Sportów Miejskich. Jak piszą jej przedstawiciele na Facebooku, zostali oni partnerem ds. zróżnicowanych form aktywności na terenach zieleni. "Powierzono nam przeprowadzenie analizy parku Świętokrzyskiego - miejsca, które pomimo lokalizacji tuż przy Pałacu Kultury jest relatywnie mało używane przez mieszkańców" - zaznaczają.

"Skwer w Parku Świętokrzyskim w tym sensie jest początkiem rewitalizacji całości terenu parku i północnej części otoczenia PKiN" - dodają.

W 2017 Grzegorz Walkiewicz zgłosił też do budżetu partycypacyjnego projekt Zielony Plac Bankowy. Nie przeszedł on jednak pozytywnej weryfikacji. Teraz ratusz stworzył tam tymczasową Strefę Relaksu:

kk/r