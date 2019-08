Informacje

Sporo osób czekało na stacji w Rembertowie Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl

26 sierpnia to pierwszy dzień roboczy ze zmianami w kursowaniu pociągów, które są spowodowane pracami na podmiejskiej linii średnicowej na odcinku Warszawa Śródmieście - Warszawa Powiśle. Pasażerowie muszą przygotować się na skrócone kursy, ale nie tylko.

Jak wynika z rozkładu jazdy, pomiędzy pociągiem wyjeżdżającym o godzinie 7.19 ze stacji Warszawa Rembertów do Warszawy Wschodniej, a pociągiem następnym, który wyjeżdża o 7.51, jest 32 minutowa "dziura".

W poniedziałek na stację w Rembertowie pojechał nasz reporter, żeby sprawdzić, jak wygląda sytuacja na peronie przed 7.51.

- Było sporo pasażerów, wsiedli do pociągu, a w środku nadal były wolne miejsca - relacjonował Tomasz Zieliński, reporter tvnwarszawa.pl.

"To przepis na katastrofę"

Wcześniej społecznicy zwracali uwagę, że zmiany w rozkładzie jazdy mogą powodować duże utrudnienia dla pasażerów

"Ze strachem przeglądamy rozkłady jazdy i najbardziej współczujemy mieszkańcom Rembertowa i wszystkich miejscowości na trasie do Siedlec" - brzmiał wpis na facebookowym profilu Koleją do Warszawy. "Ktoś się tym się przejął? Jacyś kolejarze? Może Warszawski Transport Publiczny. Jakieś autobusy zastępcze? Otóż nie. Nic. Pasażer kolei wszystko wytrzyma" - pisali dalej.



Z kolei organizacja Miasto Jest Nasze na swoim profilu napisała wprost: Brak pociągów przez 32 minuty w szczycie porannym to przepis na katastrofę. SKM i KM dla Rembertowa, Sulejówka i całej linii siedleckiej jest jak metro dla Bielan czy Ursynowa.

Zmiany, zmiany

Pociągi SKM linii S1 będą kursowały na skróconej trasie od Warszawy Powiśle do Otwocka.

Wyjątkiem będą trzy poranne pociągi, które wyjadą z Warszawy Zachodniej o godzinie 4.05, 4.35 i 4.47 i dalej przez Warszawę Centralną dojadą do Otwocka oraz trzy wieczorne, które o godzinie 22.46, 23.16 i 23.46 przez Warszawę Śródmieście dotrą do Warszawy Zachodniej.

Pociągi linii S1 na odcinku Warszawa Powiśle - Warszawa Wschodnia będą jeździły w obu kierunkach po torze numer 4, którym standardowo jeżdżą w kierunku zachodnim.

Na odcinku Warszawa Zachodnia - Pruszków zostanie uruchomiona zastępcza linia S10.

Pociągi SKM linii S2 będą jeździły pomiędzy Warszawą Wschodnią a Sulejówkiem Miłosną, oprócz dwóch pierwszych pociągów jadących w kierunku Sulejówka Miłosny o godzinie 3.50 i 4.43 z Warszawy Zachodniej.

Natomiast te w przeciwnym kierunku: z Sulejówka do Warszawy Zachodniej, wyjadą o 22.39 i 23.40.

Jak zapewnia ratusz, będzie również uruchomiona uzupełniająca linia S20 na odcinku Warszawa Śródmieście - Warszawa Lotnisko Chopina.

Koleje Mazowieckie

Pociągi Kolei Mazowieckich jadące w kierunku wschodnim na odcinku Warszawa Zachodnia - Warszawa Wschodnia będą kursowały przez stację Warszawa Centralna z pominięciem stacji: Ochota, Śródmieście, Powiśle i Stadion.

Natomiast wybrane pociągi Kolei Mazowieckich pojadą w kierunku zachodnim przez stację Warszawa Śródmieście, ale torem, po którym standardowo jeżdżą składy w kierunku przeciwnym.

Na odcinku Warszawa Zachodnia - Warszawa Wschodnia pozostałe składy zostaną odwołane.

Natomiast składy lotniskowe, które obejmują trasę Modlin - Lotnisko Chopina, będą kończyły kursy na stacji Warszawa Wschodnia.

Utrudnienia potrwają do 31 sierpnia.

