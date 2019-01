Zmiany tras, zawieszone linie. Komunikacja podczas ferii

Informacje

Ferie rozpoczną się 28 stycznia i potrwają dwa tygodnie.

Jak informuje Zarząd Transportu Miejskiego, w tym czasie nie pojedziemy autobusami linii: 205, 256, 304, 318, 320, 323, 332, 379, 380 oraz 412.

Zmiany w rozkładach

Zawieszone zostaną również kursy linii: 115, 120, 121, 150, 162, 211, 326, 401, 411, 504, 519, 522 i L20 , które są realizowane wyłącznie w dni nauki szkolnej.

Pod szkoły nie będą podjeżdżały autobusy oznaczone numerami: 153, 163 i 164.

"Zmienią się trasy autobusów kilku linii, tak aby zastąpiły linie zawieszone. I tak, 154 podjedzie do Fortu Radiowo, 156 przez pętlę Targówek, a 157 przez ulicę Hłaski" - podaje ZTM.

Niektóre rozkłady zmienią się jedynie w godzinach szczytu. Autobusy linii 182 przyjadą na przystanki co 7-8 minut, 507 i 523 co 5 minut a tramwaje linii 1, 9, 17, 33 co 6 minut.

Metro i SKM będą jeździły bez zmian.

