Zmiany na Puławskiej i Księcia Ziemowita w innych terminach

O tydzień został przesunięty termin prac drogowych na ul. Księcia Ziemowita, w związku z czym utrudnienia dla kierowców w tym rejonie pojawią się w następny weekend. Natomiast remont kolejnego odcinka torowiska na Puławskiej przesunięto o trzy dni.

W piątek rano informowaliśmy o planowanych remontach m.in. na Księcia Ziemowita i kolejnym odcinku torowiska na Puławskiej. Część tych planów jest już jednak nieaktualna. Miasto zdecydowało się przeprowadzić za to inne, nie anonsowane wcześniej prace.

Księcia Ziemowita za tydzień

Wykonawca prac na ul. Księcia Ziemowita zadecydował o przesunięciu prac na następny tydzień, w związku z czym dopiero wtedy będzie zamknięty dla ruchu odcinek od ul. Mieszka I do ul. Grobelskiej.

Objazd będzie prowadził Rzeczną - Księżnej Anny - Zabraniecką.

Tamtędy też pojadą autobusy linii 156, 170 i nocnej N16.

Torowisko trzy dni później

Remont torowiska na Puławskiej na wysokości Racławickiej i Madalińskiego został z kolei przesunięty o trzy dni. W związku z tym te skrzyżowania z Puławską zostaną wyłączone z ruchu dopiero w czwartek, a nie w poniedziałek, jak planowano pierwotnie.

Z Dolnej będzie wówczas można skręcić w Puławską tylko w prawo w stronę centrum, a z Madalińskiego w kierunku Ursynowa. Objazdy będą poprowadzone do wyremontowanych już przejazdów na wysokości ulic Dąbrowskiego, Olkuskiej lub Odyńca, a także do Rakowieckiej. Poza godzinami szczytu obydwie jezdnie Puławskiej na wysokości Dolnej będą zwężone wzdłuż torowiska tramwajowego. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do połowy sierpnia.

Nawierzchnia na Pożaryskiego

W ten weekend natomiast odtworzona zostanie też nawierzchnia jezdni ul. Pożaryskiego przy skrzyżowaniu z Hafciarską w Wawrze.

Od piątku do poniedziałku po północnej stronie skrzyżowania jezdnia ul. Pożaryskiego będzie zwężona i będzie na niej obowiązywał jeden kierunek ruchu - w stronę ul. Żegańskiej.

Poza tym jadący z północy nie będą mogli skręcić w lewo w Hafciarską, jak informuje Zarząd Dróg Miejskich w swoim komunikacie.

Jadący ul. Pożaryskiego od ronda będą musieli skręcić na skrzyżowaniu w prawo lub lewo (nakaz ten nie będzie dotyczył autobusów komunikacji miejskiej linii 115, 125, 525 i N25, które będą mogły pojechać prosto na zasadzie ruchu wahadłowego). Objazd zostanie poprowadzony ulicami: Żegańską - Szpotańskiego - IX Poprzeczna.

