Zmiany na Marszałkowskiej. "Poprawi to bezpieczeństwo"

1/8 Zmiany na Marszałkowskiej fot. ZDM 2/8 Zmiany na Marszałkowskiej fot. ZDM 3/8 Zmiany na Marszałkowskiej fot. ZDM 4/8 Zmiany na Marszałkowskiej fot. ZDM 5/8 Zmiany na Marszałkowskiej fot. ZDM 6/8 Zmiany na Marszałkowskiej fot. ZDM 7/8 Zmiany na Marszałkowskiej fot. ZDM 8/8 Zmiany na Marszałkowskiej fot. ZDM















"Wymieniliśmy część urządzeń"

O pracach na Marszałkowskiej Zarząd Dróg Miejskich poinformował w środę. Objęły sygnalizację na skrzyżowaniach z ulicami Wspólną, Wilczą i Żurawią. W efekcie uruchomiono nowe programy wraz z automatyczną detekcją pieszych i rowerzystów.

"Dodatkowo na skrzyżowaniach z ulicą Wspólną i Wilczą pojawiły się wydzielone fazy do skrętu w lewo z Marszałkowskiej i do zawracania. Poprawi to bezpieczeństwo, pozwalając ograniczyć między innymi kolizje z tramwajami i blokowanie torowiska przez samochody. Wymieniliśmy również część najstarszych urządzeń sygnalizacyjnych" - wyjaśnia ZDM.

Drogowcy zmodernizowali też urządzenia na skrzyżowaniu Marszałkowskiej z Żurawią. Zapewniają, że poprawili funkcjonowanie automatycznej detekcji pieszych i rowerzystów, a do tego rozszerzyli istniejący lewoskręt o możliwość zawracania.

"Aby usprawnić ruch pojazdów, dostosowaliśmy do warunków ruchu koordynację świateł na odcinku Żurawia-Wilcza" - dodają.

Zmiany po wypadkach

Drogowcy wprowadzili też niedawno zmiany na skrzyżowaniu Marszałkowskiej z Królewską. U zbiegu tych dwóch arterii w czerwcu, dzień po dniu, doszło do dwóch poważnych wypadków. I w jednym, i w drugim przypadku autobus skręcał w Królewską i zderzył się z jadącym Marszałkowską tramwajem. Po pracach, drogowcy wprowadzili tam zakaz skrętu w lewo z Marszałkowskiej w Królewską jadąc od strony placu Bankowego.

ran/mś