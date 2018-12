Informacje

W drugiej połowie 2019 roku kierowcy nie będą już musieli zwalniać, żeby przejechać przez teren punktu poboru opłat w Pruszkowie. Drogowcy ogłosili przetarg na ich likwidację.

Autostrada A2 na odcinku Warszawa-Łódź. Dozwolona prędkość wynosi tutaj 140 km/h. Do czasu, kiedy na horyzoncie pojawią się znaki ograniczeń prędkości, a za nimi metalowe słupy i betonowe przeszkody. To rozsypujące się bramki, które stoją w okolicach Brwinowa i Grodziska Mazowieckiego już sześć lat.

Przy natężonym ruchu powodują korki, a często zdarza się, że i kolizje.

Do połowy roku

Teraz to się zmieni. Jak poinformowała rzeczniczka warszawskiego oddziału GDDKiA Małgorzata Tarnowska, drogowcy ogłosili przetarg na likwidację wysp na punkcie poboru opłat.

"Wykonawca do 30.06.2019 roku zaprojektuje oraz wykona roboty polegające na demontażu wysp (i innych urządzeń), które znajdują się w przygotowanych miejscach poboru opłat, odtworzy nawierzchnię i wykona oznakowanie poziome" - informuje rzeczniczka.

I dodaje, że oferty zostaną otwarte w połowie stycznia.

Przypomnijmy, przetarg był potrzebny, bo całej konstrukcji nie można jednak ot tak zlikwidować, ponieważ pod jezdnią znajdują się korytarze łączące bramki.

Szerzej na autostradzie

Ponadto – jak informowaliśmy już na tvnwarszawa.pl drogowcy w tym samym czasie ogłoszono przetargi na opracowanie projektów przebudowy autostrady A2 na odcinku pomiędzy węzłami Łódź Północ i Konotopa o dodatkowy pas ruchu.

Przebudowany zostanie blisko 89-kilometrowy odcinek autostrady, a na poszerzenie wykorzystany zostanie szeroki pas dzielący, jaki przewidziano pod ten cel podczas budowy drogi.

Jak podano, "docelowo A2 będzie miała od węzła Konotopa do węzła Pruszków dwie jezdnie po 4 pasy ruchu, natomiast dalszy odcinek - do granicy województwa mazowieckiego - będzie posiadał 2 jezdnie po 3 pasy ruchu".



GDDKiA zakłada, że prace przygotowawcze na obu odcinkach rozpoczną się niezwłocznie i będą trwać maksymalnie do 2021 roku. Natomiast na samą realizację przewiduje się okres nawet do 3 lat, z uwagi na planowane prace bez zamykania odcinka dla ruchu.

Koszt prac przygotowawczych jest szacowany na około 7 mln zł. Jak podano, łączny koszt rozbudowy A2 o jeden pas może wynieść około 600 mln zł.

