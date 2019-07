Zmarła Wanda Warska

Informacje

Wanda Warska miała 87 lat Zbigniew Wdowiński/PAP

Wanda Warska, piosenkarka, wokalistka jazzowa, zmarła w sobotę w Laskach pod Warszawą po długotrwałej walce z chorobą. Miała 87 lat.

O śmierci artystki poinformował redaktor naczelny czasopisma "Jazz Forum" Paweł Brodowski.

Przez długie lata Piwnica Artystyczna Wandy Warskiej i Andrzeja Kurylewicza na warszawskim Starym Mieście była jednym z najważniejszych adresów polskiego środowiska jazzowego. A w Piwnicy można było usłyszeć Warską - niezrównaną wykonawczynię takich piosenek jak "Werona", "Nikomu nie żal pięknych kobiet" czy "Uroda".



Była piosenkarką, wokalistką jazzową i kompozytorką, a także poetką i malarką - miała ponad 20 indywidualnych wystaw.

"Warska jest prawdziwą artystką. Proszę zwrócić uwagę, jak staroświecko brzmi dzisiaj ten zwrot – prawdziwy artysta. Dziś się tak nie mówi, mówi się: aktor, pianista, reżyser. Określamy w ten sposób profesję. Zawężamy i precyzujemy. Natomiast w słowie artysta nie zawsze kryje się profesja. Było to określenie predyspozycji psychicznych. Określenie poważne, wręcz patetyczne, a czasami żartobliwe. Oznaczało tyle, co marzyciel, fantasta. Wanda Warska śpiewa, ale nie tylko śpiewa" - pisała o Wandzie Warskiej Agnieszka Osiecka.

Piosenki z Piwnicy

Wanda Warska urodziła się 28 kwietnia 1932 roku w Poznaniu. Ukończyła Średnią Szkołę Muzyczną i Szkołę Baletową imienia Stanisława Miszczyka w Poznaniu. Studiowała na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Od ósmego roku życia uczyła się gry na fortepianie, później śpiewu u Janiny Janowskiej-Kopczyńskiej i Franciszka Delekty.

Od 1955 roku współpracowała z Andrzejem Kurylewiczem. Pierwszych nagrań dokonała z prowadzonym przez niego Sekstetem Organowym Polskiego Radia w Krakowie. Jako wokalistka jazzowa zadebiutowała podczas V Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów w Warszawie. Na I Międzynarodowym Festiwalu Jazzowym w Sopocie w 1956 roku wystąpiła z Kwintetem Andrzeja Kurylewicza. Rok później śpiewała na tym festiwalu z zespołem Hot Club Melomani. Współpracowała także z zespołem Jazz Believers.

Warska komponowała muzykę do własnych tekstów i wierszy wielkich poetów: Jana Kochanowskiego, Adama Mickiewicza i Konstantego Gałczyńskiego. Była także autorką instrumentalnego "Utworu na 10 kontrabasów i głos" oraz kompozytorką muzyki do filmu fabularnego "Jezioro osobliwości" w reżyserii Jana Batorego, serialu telewizyjnego "Karino", a także do filmów krótkometrażowych. Nagrywała również muzykę do filmów: "Pociąg", "Pingwin", "Cyrograf dojrzałości", "Wszystko na sprzedaż".

Wanda Warska dokonała wielu nagrań dla archiwum Polskiego Radia i płytowych w kraju, w Wielkiej Brytanii i we Francji. Jej artystyczny dorobek został utrwalony na płytach: "Warska Niemen Kurylewicz", "Piosenki z Piwnicy Wandy Warskiej", "Kochanowski", "Wyspiański" oraz w dziesięciopłytowym albumie "Wanda Warska - Piosenki z Piwnicy 2004".

Za pracę twórczą uhonorowana Krzyżami Zasługi - Kawalerskim i Oficerskim oraz niemieckim Bundesverdienstkreuz I Klasse. W 1997 roku w uznaniu zasług dla stolicy Rzeczypospolitej Polskiej uhonorowana została Nagrodą Miasta Stołecznego Warszawy. Bywała określana jako bezkompromisowa animatorka niezliczonych przedsięwzięć artystycznych i mecenas sztuki wysokiej.



W 2016 roku artystka uległa udarowi.

PAP/mb/tr