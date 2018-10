Zmarła Danuta Rossman. Komendantka, członkini Szarych Szeregów

Informacje

Nie żyje Danuta Rossman fot. Marcin Obara/PAP

Nie żyje uczestniczka Powstania Warszawskiego Danuta Rossman. W czasie zrywu była komendantką kobiet.

Rossman zmarła w piątek 28 września.





"To było jakieś naturalne"

"Bardzo smutna wiadomość. W dniu dzisiejszym zmarła Danuta Rossman ps. 'Danka', adiutantka Tadeusza Zawadzkiego "Zośki", przyjaciółka Janka Bytnara i Alka Dawidowskiego. W Powstaniu Warszawskim komendantka kobiet w batalionie 'Iwo'" - czytamy na profilu facebookowym "Nie Zapomnij O Nas, Powstańcach Warszawskich".

Rossman urodziła się 1 października 1922. Od 1935 roku należała do harcerstwa. Po wybuchu wojny zgłosiła się jako sanitariuszka, by uczestniczyć w obronie Warszawy.

Działała w organizacji konspiracyjnej "Wawer", a także w Szarych Szeregach.

Była żoną Jana Rossmana ps. "Kuna", który był członkiem Głównej Kwatery Szarych Szeregów.

W wywiadzie dla Archiwum Historii Mówionej Muzeum Powstania Warszawskiego tak wspominała uczestnictwo w zrywie: "Nie myślałam, że będę brała udział w Powstaniu. Nie wyobrażałam sobie tego, ale wiedziałam, że przyjdzie taki moment, przełomowy moment, to znaczy, że to nie przejdzie łagodnie, tylko na pewno skończy się jakimś wybuchem. Ale to było jakoś bardzo naturalne. Właściwie myśmy byli bardzo zajęci, bo wszyscy musieliśmy się uczyć, to był obowiązek. Następnie przecież w Warszawie był głód, trzeba było rodzinom pomagać zdobyć żywność".

