Złożenie kwiatów, msza i marsz. Rocznica śmierci Witolda Pileckiego

Proces Pileckiego, zdjęcie z 1948 roku fot. Wikipedia / autor nieznany, źródło: "Głos Ludu"

Złożeniem przez prezydenta Andrzeja Dudę wieńca przy ścianie straceń dawnego aresztu śledczego na Rakowieckiej i odsłonięciem portretu Witolda Pileckiego na terenie znajdującego się tam Muzeum Żołnierzy Wyklętych zostanie w piątek uczczona 70. rocznica śmierci rotmistrza.

Warszawskie uroczystości rozpoczną się o godzinie 9.30 złożeniem przez szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka kwiatów przed pomnikiem rotmistrza na warszawskim Żoliborzu. Monument jest w pobliżu miejsca, gdzie we wrześniu 1940 roku Pilecki został aresztowany.

Msza i wspólny marsz

O 10 prezydent Andrzej Duda złoży wieniec przy ścianie straceń na terenie dawnego Aresztu Śledczego Warszawa-Mokotów przy Rakowieckiej. Następnie na terenie znajdującego się tam obecnie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL zaplanowano odsłonięcie nieznanego dotąd portretu Witolda Pileckiego. Ma on być eksponowany na więziennym murze. W uroczystości mają uczestniczyć dzieci rotmistrza - córka Zofia Pilecka-Optułowicz i syn Andrzej Pilecki.

Po południu w Muzeum Żołnierzy Wyklętych odbędzie się msza święta w intencji Witolda Pileckiego. Później zapowiedziano występ chóru szkolnego Szkoły Podstawowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku oraz koncert pt. "Rotmistrz" w wykonaniu zespołu Forteca. Następnie zaplanowano wspólne przejście pod Ścianę Śmierci i o 21.30 - w godzinę śmierci Witolda Pileckiego - oddanie mu hołdu.

Wieczorem w X Pawilonie przy celi rotmistrza odbędzie się czytanie fragmentów "O naśladowaniu Chrystusa" Tomasza a Kempis. Koniec uroczystości zaplanowano około godziny 23.

Skazany na karę śmierci

Witold Pilecki urodził się 13 maja 1901 roku w Ołońcu. Był bohaterem wojny z bolszewikami i uczestnikiem kampanii 1939 roku. W okupowanej stolicy współtworzył Tajną Armię Polską. 19 września 1940 roku wszedł w "kocioł" podczas łapanki i trafił do niemieckiego obozu Auschwitz, skąd uciekł pod koniec kwietnia 1943 roku. Służył w Armii Krajowej i brał udział w Powstaniu Warszawskim. W latach 1944-45 był w niewoli niemieckiej w oflagu w Murnau. Po wyzwoleniu obozu dołączył do II Korpusu Polskiego we Włoszech. W październiku 1945 roku wrócił do Polski, by prowadzić działalność wywiadowczą na rzecz II Korpusu.

W maju 1947 roku został aresztowany przez funkcjonariuszy UB. Oskarżony m.in. o działalność wywiadowczą na rzecz polskiego rządu na emigracji, w śledztwie był torturowany. 15 marca 1948 roku rotmistrz został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 25 maja w więzieniu mokotowskim przy Rakowieckiej. Miejsce pochówku Pileckiego nigdy nie zostało ujawnione przez komunistyczne władze, prawdopodobnie ciało rotmistrza wrzucono do dołów śmierci wraz z innymi ofiarami komunizmu na Łączce Cmentarza Wojskowego na Powązkach.

Do 1989 roku wszelkie informacje o dokonaniach i losie Pileckiego podlegały w PRL cenzurze. Witold Pilecki został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i Orderem Orła Białego. W 2013 roku został awansowany do stopnia pułkownika.

Kilkanaście dni temu w Warszawie uroczyście obchodzono także rocznicę urodzin Pileckiego:

