Informacje

BEZPIECZEŃSTWO:

1. Na warszawskich ulicach kilkadziesiąt osób rocznie traci życie. Jak poprawić poziom bezpieczeństwa, szczególnie tych narażonych najbardziej - pieszych?

Projekt odkorkowania Warszawy prezentuję na swojej stronie internetowej.

Jednokierunkowy ruch bezkolizyjny w centrum Warszawy. Pamiętać należy, że obecny stan "bezruchu" drogowego w Warszawie powoduje więcej ofiar, niż wypadki. Mówimy o setkach tysięcy ludzi cierpiących na choroby układu oddechowego w tym nowotwory.

2. Czy prezydent, jako urzędnik rejestrujący zgromadzenia, powinien brać w nich udział? Czy wybierze się Pan/Pani na Marsz Niepodległości, Paradę Równości lub inne, podobne wydarzenie?

Pamiętać należy, że obecny stan "bezruchu" drogowego w Warszawie powoduje więcej ofiar, niż wypadki. Mówimy o setkach tysięcy ludzi cierpiących na choroby układu oddechowego w tym nowotwory Paweł Tanajno

Te pytania są nudne i tendencyjne. Jako prezydent będę brał zawsze udział w marszu graczy komputerowych, informatyków oraz akwarystów.

3. Czy straż miejska powinna być zlikwidowana, zreformowana czy działać na dotychczasowych zasadach?

Nikt, kto ma chociaż minimalne poczucie gospodarności, nie chce tracić pieniędzy na bezużyteczne działania straży miejskiej.

4. Jak i kiedy zamierza Pan/Pani rozwiązać problem bezpieczeństwa rowerzystów na moście Poniatowskiego?

Wybudujemy most pontonowy obok mostu Poniatowskiego, tak aby rowerzyści mogli się poruszać poza ruchem samochodów. Przed wjazdem na most każdemu rozdamy nadmuchane rękawki, by jeśli wpadnie do wody nie utonął.

5. Czy zamierza Pan/Pani wprowadzić nowe strefy, w których legalnie będzie można pić własny alkohol? Jeśli tak, gdzie?

Taką strefą zostanie objęta cała Warszawa.

KOMUNIKACJA:

6. Czy powinny powstać nowe buspasy? Jeśli tak, proszę podać priorytetowe lokalizacje.

Zamiast wyznaczać buspasy, zlikwidujemy korki, co sprawi, że i samochody i autobusy będą jeździć płynnie. Wyznaczanie buspasów to wyraz kapitulacji i jałowości umysłowej samorządowców rządzących miastem.

7. Czy strefa płatnego parkowania powinna zostać rozszerzona? Jeśli tak, o jakie obszary.

W ramach projektu Odkorkujemy Warszawę planujemy zarządzać wszystkimi miejscami parkingowymi poprzez zintegrowany system informatyczny i zdalne automatyczne blokady miejsc parkingowych Paweł Tanajno

Zlikwidowana w całości.

8. Ile powinna kosztować pierwsza godzina parkowania w płatnej strefie?

W ogóle nie powinna kosztować.

9. Czy dopuszcza Pan/Pani wprowadzenie opłat za wjazd do centrum miasta? Ile powinna wynosić taka opłata?

Takie pomysły to zbrodnia na warszawiakach.

10. Lotnisko Chopina – zlikwidować czy rozwijać?

To jest decyzja warszawiaków, jaką powinni podjąć w referendum. W żadnym razie nie powinna być to decyzja prezydenta Warszawy.

11. Ile powinien kosztować bilet jednorazowy normalny w komunikacji miejskiej, ile miesięczny, a ile kwartalny?

Komunikacja miejska musi być za darmo, bo i tak z biletów nie można jej utrzymać. Nie ma sensu utrzymywać tej fikcji. Zwolnienie małej części urzędników i oszczędność na ich pensjach w pełni pokryją kwotę, jaką uzyskuje się ze sprzedaży biletów.

12. Jak zamierza Pan/Pani poradzić sobie z problemem nielegalnego parkowania?

W ramach projektu Odkorkujemy Warszawę planujemy zarządzać wszystkimi miejscami parkingowymi poprzez zintegrowany system informatyczny i zdalne automatyczne blokady miejsc parkingowych. Każdy, wybierając się do centrum, dzięki prostej aplikacji na telefonie będzie od razu wiedział gdzie ma zaparkować i na ile czasu.

INWESTYCJE:

13. Proszę wskazać pięć priorytetowych inwestycji tramwajowych, które zamierza Pan/Pani przeprowadzić w trakcie swojej kadencji.

Jak miasto się weźmie za budowanie mieszkań na wynajem, to ceny wynajmu będą droższe niż lokali na wolnym rynku, albo Warszawiacy będą dopłacać do tego wynajmu w swoich podatkach Paweł Tanajno

Linie tramwajowe trzeba powoli redukować i zastępować je elektrycznymi pojazdami, które mogą poruszać się swobodnie bez torów - elektryczne autobusy lub linie trolejbusowe. Zbyt wielka liczba torowisk naziemnych utrudnia płynny ruch na skrzyżowaniach oraz ogranicza rozwój ruch jednokierunkowego.

14. Czy planuje Pan/Pani rozpocząć budowę nowych linii metra? Jeśli tak, to ilu i gdzie (proszę wskazać odcinki).

Ja planuję linię obwodową, którą szczegółowo opisałem na mojej stronie internetowej.

15. Czy zamierza Pan/Pani wybudować nowe mosty przez Wisłę? Jeśli tak, to jakie i gdzie?

Zbuduję zawsze o jeden most więcej od Jakiego lub Trzaskowskiego.

16. Jakie są najpilniejsze inwestycje drogowe? Proszę podać pięć konkretnych, które zrealizuje Pan/Pani w pierwszym roku urzędowania.

Najważniejsza jest reorganizacja ruchu drogowego i inwestycja w automatyzacje zarządzania ruchem - sygnalizacją świetlną, zmienno-kierunkowymi ulicami, miejscami parkingowymi, strumieniowanie ruchu.

ARCHITEKTURA/PRZESTRZEŃ:

17. Tylko 37 procent powierzchni Warszawy pokryte jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Jak przyspieszyć proces ich uchwalania? Które plany powinny powstać (lub zostać zmienione) w pierwszej kolejności?

To nie jest pytanie do prezydenta tylko do urzędasów z ratusza i radnych. Ja ze swojej strony mogę zapewnić warszawiaków, że jak się do tego zabiorę, to urzędnicy będą latać jak perszing na wysokości lamperii, aby przygotować dokumentację i umożliwić radzie uchwalanie planów.

18. Zieleń, wieżowce czy niska zabudowa? Jak powinien wyglądać plac Defilad?

Zatrudniam Jana Śpiewaka i daje mu błogosławieństwo do realizacji Parku Centralnego.

19. W jaki sposób ograniczyć reklamowy chaos w mieście?

Bieganie w mieście po ulicach jest niezdrowe. Stopa biegacza powinna kontaktować się z naturalną powierzchnią, bo inaczej może dojść do kontuzji i zwyrodnień. Bieganie tak, ale przez parki - Kampinos lub Las Kabacki Paweł Tanajno

SPRAWY SPOŁECZNE:

Pytanie zawierające tezę. Jako człowiek rozumy szanujący inteligencję czytelników i własną nie odpowiadam na takie pytania. Również dobrze mógłbym zapytać - Czy TVN oficjalnie popiera partie polityczne i dlaczego Platformę Obywatelską?

20. Czy wprowadzi Pan/Pani możliwość wykupu mieszkań komunalnych? Proszę wyjaśnić krótko, na jakich zasadach.

Dziwne pytanie. Przecież ta możliwość istnieje już obecnie. To rada miasta uchwala, które obiekty zatrzymuje, a które przeznacza do sprzedaży. Nie trzeba nic wprowadzać.

21. Jak skrócić kolejki oczekujących po przydział mieszkania komunalnego?

Poprzez podwyższenie kryteriów dla osób, którym one się należą.

22. Czy będzie Pan/Pani budował tanie mieszkania na wynajem?

Wszystko czym zajmuje się państwo - w tym także samorząd w konkurencji do oferty rynkowej, nigdy jeszcze w historii Polski nie przyniosło dobrych rezultatów. Jak miasto się weźmie za budowanie mieszkań na wynajem, to ceny wynajmu będą droższe niż lokali na wolnym rynku, albo warszawiacy będą dopłacać do tego wynajmu w swoich podatkach.

23. Za nami pięć edycji budżetu partycypacyjnego. Czy należy go kontynuować na obecnych zasadach czy coś wymaga poprawy?

Ten, który mamy sprawdził się, ale uważam, że warszawiacy powinni decydować o znacznie poważniejszych sprawach, niż miejsce ulokowania ławeczki.

Wszystkie środki, które Warszawa ma do dyspozycji po odjęciu wydatków na utrzymanie ustawowo wymaganych od miasta funkcji, przeznaczę do decyzji warszawiaków w ramach obywatelskiego budżetu ogólnowarszawskiego kwot wysokich.

EKOLOGIA:

24. Proszę podać najważniejsze pomysły na walkę ze smogiem.

Upłynnienie ruchu poprzez likwidację korków.

KULTURA:

25. Czy zamierza Pan/Pani wybudować Muzeum Sztuki Nowoczesnej i TR Warszawa oraz siedzibę Sinfonii Varsovii według istniejących projektów?

Przekształcę je w największą pizzerię z darmową Hawajską dla każdego.

26. Czy będzie Pan/Pani organizować miejskiego Sylwestra? Jeśli tak, w którym miejscu?

Kiedy zastąpimy urzędników algorytmami, budżet Warszawy zaoszczędzi 2,5 miliarda rocznie.

Impreza sylwestrowa będzie co tydzień i to w wielu miejscach na raz, a Enrique Iglesias będzie dawał tyle koncertów w Warszawie, aż się nam znudzi bardziej niż "Szkło Kontaktowe."

SPORT:

27. Czy imprezy biegowe powinny być organizowane w centrum miasta czy lepiej przenieść ich organizację na obrzeża?

Bieganie w mieście po ulicach jest niezdrowe. Stopa biegacza powinna kontaktować się z naturalną powierzchnią, bo inaczej może dojść do kontuzji i zwyrodnień. Bieganie tak, ale przez parki - Kampinos lub Las Kabacki.