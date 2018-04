Informacje

Uderzenie w twórców narkotyków CBŚP

"Wprowadzany w dużych ilościach"

W akcji brała udział grupa śledcza, w skład której wchodzą policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji z Kielc, Olsztyna i Kalisza, a także funkcjonariusze z komendy stołecznej.

"W wyniku prowadzonych działań funkcjonariusze wpadli na ślad przestępczego procederu, który polegał na produkcji amfetaminy. Z ustaleń śledczych wynikało, że wyprodukowany towar był wprowadzany na rynek w dużych ilościach. Członkowie rozpracowywanej grupy trudnili się także uprawą konopi innych niż włókniste i wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości marihuany" – informuje CBŚP.

Zatrzymano siedem osób z województwa mazowieckiego i podlaskiego. Funkcjonariusze zabezpieczyli na poczet przyszłych kar i grzywien 234 tysiące złotych w gotówce i samochody.

Jak informuje CBŚP, policjanci zlikwidowali trzy laboratoria, zabezpieczyli prawie osiem kilogramów amfetaminy, osiem litrów płynnej amfetaminy oraz prawie 200 gramów kokainy, 149 sztuk tabletek ekstazy i substancje chemiczne służące do produkcji.

Narkotyki za milion

"Ponadto w czasie prowadzonych czynności policjanci zlikwidowali pięć plantacji konopi innych niż włókniste, 484 krzewy konopi oraz 12,5 kilogramów marihuany. Wartość wszystkich zabezpieczonych środków odurzających oszacowano na kwotę około miliona złotych" – informują służby.

Prokuratur przedstawił podejrzanym zarzuty związane z produkcją i wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, za co grozić może do 15 lat więzienia. Cała siódemka została tymczasowo aresztowana.

ran/r