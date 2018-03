Informacje

Ponad 158 tysięcy sztuk podrobionych perfum, 3700 sztuk innych kosmetyków i blisko 5800 etykietek znanych światowych marek przechwycili policjanci i funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej. Wartość rynkowa podróbek to około 20 milionów złotych. Zatrzymano cztery osoby.



Wszystko rozegrało się na jednej z prywatnych posesji w Lesznowoli, w powiecie piaseczyńskim.

Funkcjonariusze podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego oraz policjanci z Wołomina dotarli do informacji o magazynie z nielegalnymi kosmetykami w hurtowych ilościach. "Mundurowi weszli do wcześniej wytypowanego budynku zaskakując na miejscu dwie osoby, sortujące i przygotowujące do wywozu kosmetyki" - podają w komunikacie policjanci.

Zabezpieczone kosmetyki

Informacje Przejęli narkotyki warte miliony Policjanci zlikwidowali magazyn, w którym przechowywane były narkotyki. Przejęli prawie 60 tysięcy porcji wartych trzy miliony złotych. W czasie akcji... WIĘCEJ »

Jak dodają, na terenie tej samej posesji - ale w sąsiednim budynku - odkryli kompletną linię produkcyjną służącą do rozlewania perfum. Przy niej pracowały dwie kobiety narodowości ukraińskiej."Podczas przeszukania funkcjonariusze zabezpieczyli gotowe półprodukty w postaci: szklanych fiolek, nakrętek, etykiet, mechanizmów do spryskiwania, perfum w płynie znajdujących się w 48 plastikowych bańkach o pojemności około 20 litrów, a także blisko 131 tysięcy sztuk kosmetyków bezprawnie oznaczonych znakami towarowymi znanych, światowych firm z branży perfumeryjnej" - wyliczają precyzyjnie policjanci.Kolejne produkty zostały wykryte w innej posesji, również w powiecie piaseczyńskim.

"Funkcjonariusze zabezpieczyli tam kolejne 27 tysięcy podrobionych perfum, 3700 sztuk innych kosmetyków i blisko 5800 sztuk etykietek do odzieży z nielegalnie naniesionymi znakami towarowymi" - wskazują. I dodają, że gdyby wszystkie te produkty były oryginalne, ich wartość rynkowa wynosiłaby około 20 milionów złotych.

Zatrzymani z zarzutami

"Zatrzymani podczas akcji obywatel Armenii i troje obywateli Ukrainy trafili do policyjnej celi" - czytamy w komunikacie. Cała czwórka już usłyszała zarzuty z ustawy prawo własności przemysłowej, dotyczące wprowadzania do obrotu towaru oznaczonego prawnie zastrzeżonymi znakami towarowymi czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu.

Grozi im za to kara do pięciu lat więzienia.

1/6 Rozbili magazyn z nielegalnymi kosmetykami fot. ksp 2/6 Rozbili magazyn z nielegalnymi kosmetykami fot. ksp 3/6 Rozbili magazyn z nielegalnymi kosmetykami fot. ksp 4/6 Rozbili magazyn z nielegalnymi kosmetykami fot. ksp 5/6 Rozbili magazyn z nielegalnymi kosmetykami fot. ksp 6/6 Rozbili magazyn z nielegalnymi kosmetykami fot. ksp











kw/b