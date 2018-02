Informacje

Zima wróciła,

posypywarki w akcji

W poniedziałek wieczorem do stolicy dotarła strefa z obfitymi opadami śniegu. Ulice zrobiły się białe, a warunki drogowe uległy pogorszeniu. Na warszawskie arterie wyjechało ponad 160 posypywarek.





Osiedlowe uliczki są białe

"Od godziny 20.55 posypywarki zabezpieczają jezdnie przed śliskością. Akcja potrwa co najmniej trzy godziny i obejmie ponad 1450 kilometrów stołecznych ulic" - poinformowały służby z Zarządu Oczyszczania Miasta."Kolejne działania ZOM zleci po analizie szeregu danych, w tym informacji o stanie nawierzchni ulic, aktualnych danych meteorologicznych i prognozy pogody" - zastrzegli urzędnicy.

Reporter tvnwarszawa.pl, który wieczorem obserwował sytuację na drogach przyznaje, że na drogach jeździ się trudniej. - O ile główne arterie są możliwie na bieżąco odśnieżane, tak osiedlowe uliczki są białe i śliskie - powiedział. Kierowcy, ale też piesi powinni zachować czujność.



Wygląda na to, że do Polski w końcu dotarła do zima. Nad Polskę napływa arktyczne powietrze znad Skandynawii. W nocy z poniedziałku na wtorek przyniesie mróz. Temperatura minimalna wyniesie od -9 stopni Celsjusza.



Dzień będzie sporo cieplejszy i przeważnie pogodny. Jedynie na północy wystąpią słabe opady śniegu. Nie zabraknie słońca, a ciśnienie będzie rosło.

kw