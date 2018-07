Ziemia przysypała robotnika

Informacje

Do zdarzenie doszło na Pradze Południe Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Jeden z robotników został przysypany ziemią - takie zgłoszenie otrzymały służby. Mężczyznę uratowali inni pracownicy.

Do wypadku doszło na ulicy Rożnowskiej, gdzie prowadzone były prace ziemne. - Przed godziną 15 otrzymaliśmy informację dotyczącą 60-letniego mężczyzny, który podczas prac budowlanych został przysypany ziemią - informuje Monika Brodowska z wydziału prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Na miejsce zostały również wezwane: pogotowie oraz straż pożarna.

- Kiedy przyjechaliśmy we wskazane miejsce, mężczyzna był już wyciągnięty. Nasze działania polegały na pomocy w przetransportowaniu go do karetki - informuje Wojciech Kapczyński ze straży pożarnej.

Zaznacza przy tym, że 60-latek był przytomny w chwili, gdy przejmowali go ratownicy pogotowia.

Policja ustala okoliczności zdarzenia.

