Zielony dach, elewacja z membran. Nowy budynek Kopernika

Informacje

1/4 Projekt nowej pracowni CNK fot. materiały prasowe 2/4 Projekt nowej pracowni CNK fot. materiały prasowe 3/4 Projekt nowej pracowni CNK fot. materiały prasowe 4/4 Projekt nowej pracowni CNK fot. materiały prasowe







Centrum Nauki Kopernik chce zbudować Pracownię Przewrotu Kopernikańskiego - centrum badawczo-rozwojowe, w którym będzie można zaprojektować i od razu dokładnie przetestować nowe rozwiązania edukacyjne. Otwarcie Pracowni planowane jest za trzy lata.

Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego (PPK) ma być centrum badawczo-rozwojowym, w którym będzie można jednocześnie zaprojektować, stworzyć i przetestować nowe rozwiązania edukacyjne, które będą wspierały rozwój tzw. kompetencji XXI wieku: krytycznego myślenia, umiejętności wyszukiwania informacji czy pracy w zespole.

Tworzyć i testować

W PPK pracować będą interdyscyplinarne zespoły, złożone m.in. z biologów, fizyków, inżynierów, psychologów i antropologów. - Taki zespół będzie się zastanawiał, jak stworzyć zestaw edukacyjny, eksponat, scenariusz do szkoły, który faktycznie będzie budował kompetencje XXI wieku - tłumaczyła w piątek podczas konferencji prasowej Aleksandra Wójcik-Głodowska z Centrum Nauki Kopernik.

Jak mówiła, w Pracowni będzie można stworzyć fizycznie np. zestaw edukacyjny, jak również mieć możliwość zaproszenia grup, które to nowe rozwiązanie będą testować. - Będzie to unikalna przestrzeń: miejsce, gdzie możemy przyprowadzić grupy i sprawdzić na nich, jak funkcjonują rozwiązania - dodała.

W siedzibie PPK znajdą się laboratoria wyposażone w sprzęt niezbędny do prowadzenia m.in. zajęć biologicznych, chemicznych, fizycznych oraz z wykorzystaniem nowych technologii, np. VR i drukarek 3D. Powstanie w niej również duży warsztat konstruktorski z narzędziami do samodzielnego projektowania i budowy zestawów do samodzielnego wykonywania eksperymentów. W PPK znajdą się również pomieszczenia pozwalające na testowanie różnych formatów zajęć w warunkach np. szkolnych czy domowych.

Innowacyjna technologia

Jak przekonywała Wójcik-Głodowska, projektowana pracownia jest logicznym rozszerzeniem oferty Centrum Nauki Kopernik. - W ramach naszej działalności edukacyjnej zadajemy sobie pytania: co zrobić, żeby zestaw edukacyjny był bardziej przyjazny? Co zrobić, żeby nauczyciel nie odłożył tego, co dostanie do klasy na półkę i nie wrócił do starych nawyków? Jak przebiegają procesy uczenia się? Wytwarzamy też nasze własne zestawy edukacyjne czy wystawy objazdowe. Chcielibyśmy pogłębiać ten temat i bardziej go rozwijać - mówiła.

Projekt siedziby Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego tworzony jest w innowacyjnej technologii BIM (Building Information Modeling). BIM pozwala wyłapać różnego rodzaju problemy już na etapie projektowania budynku - a nie w trakcie budowy, co pozwala znacząco zmniejszyć koszty całej inwestycji. - Problemy związane z błędami w dokumentacji i brakiem koordynacji kosztują w Stanach Zjednoczonych około 520 milionów dolarów. Natomiast BIM pozwala zmniejszyć te koszty do 20 milionów dolarów - tłumaczyła podczas konferencji prasowej Edyta Andrejczyk z Centrum Nauki Kopernik.

Zielony dach, elewacja z membran

Budynek PPK będzie znajdował się przy Wybrzeżu Kościuszkowskim, w bezpośrednim sąsiedztwie Centrum Nauki Kopernik. Oba obiekty skomunikuje podziemny łącznik. Nowy budynek będzie zajmował powierzchnię około 6000 metrów kwadratowych.

Ma mieć prostą i lekką bryłę w kształcie prostopadłościanu, z oryginalną fasadą stworzoną z wypełnionych poduszek z membran. "Nietypowy materiał i konstrukcja elewacji stworzy niezwykle atrakcyjny wizualnie, energooszczędny i przyjazny dla środowiska obiekt" - przekonują pracownicy CNK.

Budynek będzie miał zielony dach, który stanie się dla gości Kopernika miejscem relaksu. Znajdą się na nim także panele słoneczne i fotowoltaiczne, a także instalacje umożliwiające wykorzystywanie wody deszczowej.

Przetarg na generalnego wykonawcę zostanie ogłoszony w drugiej połowie 2018 roku. Zakończenie budowy planowane jest na koniec 2020 roku. CNK ocenia, że budynek powinien zostać oddany do użytkowania na początku 2021 roku. Przybliżony koszt inwestycji to 50 milionów. Jak poinformowano podczas konferencji prasowej, aktualnie CNK oczekuje na informację o tym, czy otrzyma dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Zobacz nasze archiwalne nagrania z Centrum Nauki Kopernik:

PAP/kw/pm