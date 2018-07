Zielone światło dla płatnego wjazdu do centrum. "Warszawa analizuje"

Informacje

Ustawa umożliwiająca wprowadzenie opłat za wjazd do centrum miasta, jest już podpisana przez prezydenta. Stawki mogą sięgać 2,5 złotych za godzinę. Warszawski ratusz zapowiada, że analizuje nowe prawo, a ewentualne wprowadzenie płatnej strefy poprzedzi konsultacjami z mieszkańcami.

Ustawa podpisana przez Andrzeja Dudę wejdzie w życie za kilka dni. Pozwala samorządowcom na tworzenie tzw. stref czystego transportu. Wjazd będzie płatny tylko między godziną 9 a 17. Cena może wynosić maksymalnie 2,5 złotych za godzinę. Stawkę mają wyznaczać radni.

Opłaty nie będą obowiązywały kierowców samochodów elektrycznych, napędzanych wodorem i gazem ziemnym. Ich właściciele dostaną specjalne naklejki pozwalające na swobodny, bezpłatny przejazd.

Strefy - na mocy ustawy - będą wprowadzane tylko w miastach liczących powyżej 100 tysięcy mieszkańców, na przykład takich jak Warszawa.

"Nieprzemyślane"

Rzecznik stołecznego ratusza Bartosz Milczarczyk w rozmowie z reporterem TVN24 informuje, że Warszawa "analizuje przepisy nowej ustawy i już dostrzega w niej pewne mankamenty".

- Ustawodawca uznał, że smog jest generowany poza godzinami szczytu. Wyszedł z założenia, że do 9 nie ma problemu zanieczyszczonego powietrza i takiego samego problemu nie ma po godzinach szczytu popołudniowego, czyli po 17 - mówi w kontekście obowiązku opłaty między 9 a 17. - Jest to nieprzemyślane, bo jeśli chcemy dbać o czyste powietrze i wprowadzamy takie rozwiązania, to weźmy pod uwagę, kiedy ten smog najbardziej doskwiera. Jest to właśnie w godzinach szczytu - ocenia Milczarczyk.

Rzecznik podkreśla, że przed wprowadzeniem ekostrefy potrzebne są odpowiednie analizy ruchu i konsultacje z mieszkańcami. - To oni powinni mieć możliwość wypowiedzenia się, w jakiej skali taka strefa miałaby obowiązywać i czy w ogóle - mówi.

Na koniec zastrzega, że wiążące decyzje w tej sprawie "na pewno nie zapadną szybko".

Płatne strefy prawdopodobne w Toruniu i Poznaniu

Tymczasem o wprowadzeniu ekostrefy poważnie myślą władze Poznania i Torunia. - Dostrzegamy trudności ze znalezieniem miejsc parkingowych, duże natężenie pojazdów, a co za tym idzie - spalin - mów Maria Wesoła z urzędu miasta w Toruniu. - Będziemy starali się stworzyć strefę tak, by mieszkańcy i goście nie poczuli się gorsi ani wykluczeni - zapewnia.

Nie wszyscy są jednak entuzjastami pomysłu wprowadzenia płatnych stref. - Ludzie wjeżdżający do centrum nie robią tego, dlatego że chcą, tylko muszą. Jadą do pracy, szkoły, do szpitala albo załatwić coś w urzędzie. Dlaczego mamy ich karać za to, że nie stać ich na samochód elektryczny za sto kilkadziesiąt tysięcy złotych - pyta poseł Kukiz’15 Krzysztof Sitarski.

