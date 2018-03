Zielona rewolucja na Pradze

Informacje

1/4 Zmiany w obszarze Szmulowizny fot. Zarząd Zieleni 2/4 Zmiany na Starej Pradze fot. Zarząd Zieleni 3/4 Zmiany na Szmulowiźnie i Starej Pradze fot. Zarząd Zieleni 4/4 Zmiany w obszarze Nowej Pragi fot. Zarząd Zieleni







Latem na Pradze ruszy program pod hasłem "Na_prawa zieleni". - Ma być więcej skwerów, drzew i placów. Zieleń pojawi się nie tylko na dużych ulicach: Radzymińskiej, alei Solidarności, czy Trasie Tysiąclecia, ale też na mniejszych Strzeleckiej, Siedleckiej czy Floriańskiej - zapowiadają władze miasta.

Nowy program to efekt cyklu spacerów organizowanych w październiku ubiegłego roku. Podczas nich zbierano uwagi i wnioski mieszkańców Pragi na temat zazieleniania dzielnicy. Wraz z prażanami, wzięli w nich udział animatorzy rewitalizacji i urzędnicy odpowiedzialni za działania na terenie Pragi-Północ.

Na bazie tego Zarząd Zieleni opracował program działań, dzięki którym praskie tereny przejdą gruntowną zmianę.

Prace - zgodnie z zapowiedzią urzędników - ruszą latem i będą miały na celu zazielenienie kilkunastu ulic, placów i zieleńców.

"Wszystkiego tu brakuje"

- Planujemy dołożenie Pradze tyle zieleni, ile wynosi powierzchnia parku Praskiego. Różnica jest tylko taka, że zielono będzie bliżej mieszkańców, bezpośrednio w ich sąsiedztwie - zapowiedział w czwartek wiceprezydent Michał Olszewski. Jak dodał, warszawiacy sami najlepiej wiedzą, jakich oczekują zmian, dlatego projekty zaniedbywanych dotąd przestrzeni zostały przygotowane w oparciu o ich sugestie.

Zdaniem Olszewskiego, struktura miejska Pragi jest trudna do zazielenienia, gdyż została ukształtowana w XIX wieku, kiedy nie myślano o zieleni, jako elemencie wystroju ulic. - Wszystkie nasze działania prowadzą do tego, żeby na Pradze było więcej zieleni. Wprowadzimy do krajobrazu wszystkiego po trochu - parków, skwerów, drzew, placów, bo wszystkiego tu brakuje - zauważył wiceprezydent. Jak dodał, chodzi o to, żeby zieleń była dostępna w odległości pięć minut od domu każdego mieszkańca.

Konferencja w sprawie zielonych zmian na Pradze fot. UM Warszawa

Otworzyć tereny dla wszystkich

- Chcemy wprowadzić zieleń nie tylko na duże ulice, jak Radzymińska, aleja Solidarności, czy Trasa Tysiąclecia, ale też te mniejsze, jak Strzelecka, Siedlecka czy też Floriańska - zapowiedział Olszewski. Według niego mieszkańcy, którzy współpracowali przy planowaniu zieleni "są w pełni przekonani, że taka zmiana jest absolutnie potrzebna".

Wiceprezydent Warszawy poinformował, że pierwsze efekty będą widoczne jeszcze w tym roku, natomiast wszystkie duże przedsięwzięcia planowo zostaną zrealizowane do roku 2022. - Cały projekt będzie kosztował około 17 milionów złotych. Zakładamy stopniową realizację nakładów - podkreślił.

Dodał, że koszty tegorocznych prac wyniosą prawdopodobnie około 2-2,5 miliona złotych.

Jak tłumaczył dyrektor Zarządu Zieleni Marek Piwowarski, chodzi m.in. o to, żeby "otworzyć i urządzić tereny, które dotychczas były niedostępne dla mieszkańców". Dodał, że takim miejscem jest np. skwer przy ulicach Sprzecznej, Marcinkowskiego i Zamoyskiego. - Tam jest mały, ale niezwykły teren, który powinien być wykorzystywany przez ogół mieszkańców - zaznaczył. Podkreślił też, że na Pradze jest sporo takich miejsc, które mogą i powinny być dostępne dla wszystkich.

Te ulice będą zielone

W ramach programu "Na_prawy zieleni" pracami realizacyjnymi objęte zostaną m.in.: obszary przy parku linearnym wzdłuż Trasy Tysiąclecia oraz przy parku linearnym wśród zabudowań między Kamienną a Wileńską; teren między ulicami: 11 Listopada, Ratuszową a TKKF Błyskawica; skwer przy ulicach Letniej i Kamiennej; park kieszonkowy przy ulicy Małej 8, czy też podwórko przy Strzeleckiej 2/4/6.

"Na_prawa zieleni" jest częścią działań w ramach realizacji celu "Podniesienie jakości przestrzeni publicznej oraz rozwój społeczno-gospodarczy na obszarze priorytetowym "Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku".

Projekt służący podniesieniu jakości istniejącej i wprowadzeniu nowej zieleni na Pradze-Północ zostanie przeprowadzony w latach 2017-2022 przez Zarząd Zieleni oraz inne jednostki miejskie. Do 2022 roku miasto przeznaczy na rewitalizację 1,4 miliarda złotych. Dotychczas dzięki programowi powstało już m.in. Centrum Kreatywności Targowa i Muzeum Warszawskiej Pragi.

