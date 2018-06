"Zielona fala" przejdzie przez Wolę

Informacje

Na Woli ma być zielona fala Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

"Ulice Okopowa i Towarowa przechodzą kompleksową metamorfozę. Budujemy tam drogę dla rowerów i chodnik, montujemy nowe latarnie i przebudowujemy przystanki autobusowe. Uzupełnieniem tych prac będzie przebudowa sygnalizacji, która pozwoli wprowadzić koordynację świateł na całym ciągu i uzyskać efekt tzw. zielonej fali - informuje Zarząd Dróg Miejskich.

12 sygnalizacji

W przetargu na przebudowę sygnalizacji zgłosiła się jedna firma - Podkowa. Za swoje prace chce blisko 4,2 miliona złotych. Teraz urzędnicy analizują złożone dokumenty. Jeśli oferta będzie prawidłowa, zostanie podpisana umowa, a wykonawca będzie miał 90 dni na wykonanie prac.

Przetarg obejmuje modernizację dziewięciu sygnalizacji wzdłuż Okopowej i trzech przy Towarowej.

"Światła będą wyposażone w akomodację oraz skoordynowane ze sobą w celu uzyskania efektu 'zielonej fali'. Zakres prac na każdym ze skrzyżowań jest uzupełnieniem robót związanych z budową przejazdów rowerowych i różni się w zależności od stanu, w jakim znajduje się tamtejsza infrastruktura" - zaznaczają drogowcy.

I dodają, że część starych sygnalizacji w tym ciągu i tak wymagała wymiany. Skrzyżowania mają być połączone światłowodem, by mogły się ze sobą "komunikować".

Nie tylko Towarowa i Okopowa

Drogowcy przypominają, że Towarowa i Okopowa to kolejny ciąg dróg, na którym planują wprowadzić koordynację sygnalizacji świetlnej. "W ubiegłym roku pojawiła się ona między innymi w alei KEN, Żwirki i Wigury czy Powsińskiej, zaś obecnie trwają prace nad wprowadzeniem koordynacji na ulicy Wiertniczej czy Połczyńskiej. Trwa także przetarg na dostosowanie do 'zielonej fali' skrzyżowań na ulicy Puławskiej od granicy Warszawy do ulicy Domaniewskiej – dziś na tej ulicy koordynacja funkcjonuje tylko na niektórych odcinkach" – wyliczają.

ran