Zgromadzenia, przemarsze i procesja. Zamknięte ulice i zmiany w ruchu

Mieszkańców czekają weekendowe utrudnienia fot. ZTM



W weekend mieszkańcy muszą liczyć się ze zmianami w ruchu i funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Wszystko przez dwa duże zgromadzenia publiczne i przemarsze w sobotę oraz procesję, która przejdzie Traktem Królewskim w niedzielę.

W sobotę o godzinie 13 rozpocznie się zgromadzenie publiczne. Sprzed gmachu Ministerstwa Zdrowia przy ulicy Miodowej uczestnicy przemaszerują: Miodową, Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, plac Trzech Krzyży i Wiejską przed Sejm RP. Tutaj około 17 zgromadzenie się zakończy.

Podczas przemarszu swoje trasy mogą zmienić autobusy linii: 102, 105, 108, 111, 116, 117, 118, 127, 158, 166, 171, 178, 180, 195, 222, 400, 503, 507, 517, 518, 521.

Przemarsz

Z kolei w niedzielę, między godzinami 12 a 15, odbędzie się przemarsz ulicami: Żelazna, aleja "Solidarności", plac Bankowy, aleja "Solidarności", Nowy Przejazd, Senatorska, Miodowa, Kapitulna, Podwale, plac Zamkowy.

Na trasie przemarszu oraz na ulicach ją przecinających może zostać wstrzymany ruch tramwajów. Wówczas na trasy objazdowe będą mogły zostać skierowane tramwaje linii 4, 10, 13, 15, 17, 18, 20, 23, 26, 33, 35 i 36. Swoje trasy mogą zmienić także autobusy linii: 107, 111, 116, 128, 157, 160, 175, 178, 180, 190, 222, 227, 400, 503, 518, 520, 527.

Zamknięte ulice

Na niedzielę zaplanowano też procesję Święta Dziękczynienia. Ruszy z placu Piłsudskiego do Wilanowa. W związku z organizacją uroczystości przed Świątynią Opatrzności Bożej od soboty, od godziny 9 do poniedziałku do godziny 4 wyłączona z ruchu będzie zachodnia jezdnia (w kierunku świątyni) aleja Rzeczypospolitej pomiędzy Prymasa Hlonda a ulicą Sejmu Czteroletniego.

Dodatkowo, w niedzielę, od 6 do 22 zamknięte dla ruchu będą: wschodnia jezdnia (w kierunku centrum) alei Rzeczypospolitej od ulicy Sejmu Czteroletniego do Klimczaka, Prymasa Hlonda od alei Rzeczypospolitej do Ledóchowskiej.





Zmiany w komunikacji

Wyznaczone zostaną miejsca postojowe na ulicach:alei Rzeczypospolitej – wschodnia jezdnia od Klimczaka do ulicy Oś Królewska (w godzinach 6–22),alei Rzeczypospolitej – zachodnia jezdnia od ulicy Oś Królewska do Prymasa Hlonda (w godzinach 11.45–22.00),Przyczółkowa od Klimczaka do Branickiego (w godzinach 6-22).

Trasa procesji, która przejdzie w godzinach 8-12, będzie prowadziła ulicami: Królewska, Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Rondo de Gaulle’a, Nowy Świat, plac Trzech Krzyży, Aleje Ujazdowskie, Belwederska, Jana III Sobieskiego, aleja Rzeczypospolitej, Prymasa Hlonda. Do ulicy świętego Bonifacego procesja będzie szła jezdnią w kierunku Wilanowa (ruch w kierunku przeciwnym będzie utrzymany). Na dalszym odcinku zostaną wyłączone z ruchu obydwie jezdnie.



W sobotę, od godziny 9, trasy autobusów linii 217, 522 i N81 zostaną skrócone do skrzyżowania Rzeczypospolitej z ulicami Prymasa Hlonda i Klimczaka. Natomiast w niedzielę, autobusy linii 217 i 522 będą dojeżdżały tylko do skrzyżowania alei Rzeczypospolitej i ulicy Oś Królewska.

W czasie procesji swoje trasy zmienią autobusy linii: 107, 111, 116, 118, 119, 128, 130, 148, 163, 164, 166, 172, 175, 178, 180, 195, 217, 222, 400, 501, 503, 518, 519, 522.

