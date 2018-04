Zerowe wyniki badania smogu na Marszałkowskiej. Bo wyłączyli stację

Informacje

Stacja pomiaru powietrza przy Marszałkowskiej została wyłączona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Na stałe. Niebawem rozpocznie się jej demontaż. - Sprzęt nie spełniał jakościowych wymagań - tłumaczą inspektorzy.



Wyłączenie stacji nagłośnili w środę działacze Warszawskiego Alarmu Smogowego i Miasto Jest Nasze. "W dniu wczorajszym otrzymaliśmy informację: Zgodnie z zatwierdzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska aneksem (…) stacja została wyłączona i w najbliższych latach nie będą prowadzone pomiary. Decyzję przyspieszyła awaria pyłomierza" - napisali działacze Warszawskiego Alarmu Smogowego w komunikacie.

"Obecnie w centrum będzie działać jedynie jedna certyfikowana stacja al. Niepodległości. Eksperci ocenili, że prawdopodobnie najgorsze powietrze w Warszawie jest w dzielnicach Włochy i Ursus i dlatego to tam ma być postawiona nowa stacja" - dodali.

"Niedostosowanie sprzętu"

Tomasz Klech z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska potwierdza informacje aktywistów. - Wyłączenie stacji przy Marszałkowskiej miało się odbyć już w styczniu, ale ze względu na to, że w miesiącach styczeń i luty spodziewaliśmy się wysokich stężeń, nie chcieliśmy dokonywać tego wyłączenia. Stacja została, choć wyniki z tego okresu [styczeń-marzec - red.] nie będą już wykorzystywane do oceny rocznej - wyjaśnia w rozmowie z tvnwarszawa.pl.



Przyczyną wyłączenia stacji było - jak mówi Klech - niedostosowanie sprzętu do obecnych wymagań jakościowych. - Kiedy kupowaliśmy go w 2012 roku, były trochę inne wymagania. Nie trzeba było stosować tak dużej ilości dodatkowych urządzeń - informuje. Nadmienia, że obecnie jest to już wymagane, a przy Marszałkowskiej na montaż dodatkowego sprzętu nie ma miejsca. Stacja jest bowiem zawieszona na słupie i mieści się ledwie na 1,5 metra kwadratowego.

Będą nowe stacje na obrzeżach

Ratusz zapowiada sto stacji

- Chwilowo mamy mniej stacji w Warszawie, ale tylko chwilowo. Już w drugiej połowie roku uruchomimy dwie dodatkowe. Jedna będzie zlokalizowana w Wawrze, na osiedlu domków jednorodzinnych przy Bajkowej. Druga na Chrościckiego we Włochach, gdzie według ekspertów mogą występować najwyższe stężenia w całym mieście - zapowiada nasz rozmówca.Na obrzeżach Warszawy smog bierze się głównie z palenia w nieodpowiednich piecach (tzw. kopciuchach) albo nieodpowiednim materiałem (na przykład śmieciami). W centrum z kolei przyczyną kiepskiego powietrza są głównie spaliny z pojazdów. Pojawia się więc pytanie, czy brak stacji w Śródmieściu nie wypaczy wyników badania jakości powietrza w centralnej części miasta.Klech przekonuje, że nie. - Stacja przy Marszałkowskiej mierzyła niemal tak samo, jak stacja w alei Niepodległości. Obecnie przygotowuję raport z jakości powietrza w Warszawie za rok 2017. Poziom PM2,5 jest identyczny w obu stacjach, zgadza się co do przecinka. Wartość PM10 w alei Niepodległości nieco się różni, ale wyższe stężenia są przy Niepodległości - przekonuje.

Obecnie - po odłączeniu stacji przy Marszałkowskiej - w Warszawie zostają trzy punkty do pomiaru jakości powietrza należące do WIOŚ. Wspomniana stacja przy alei Niepodległości, na Ursynowie (przy Wokalnej) i na Targówku (przy Kondratowicza).



Kilka tygodni temu, przy okazji uruchomienia Warszawskiego Indeksu Smogowego, ratusz zapowiedział uruchomienie stu własnych punktów pomiarowych. - Konkretne miejsca montażu zostaną określone we współpracy z ekspertami, w sposób pozwalający na uzyskanie całościowej i wiarygodnej informacji o jakości powietrza w mieście - informował wiceprezydent Michał Olszewski. Zapewnił, że jeszcze w tym roku planowane jest opracowanie szczegółowego przetargu na budowę należącego do miasta systemu punktów pomiarowych.

