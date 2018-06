Informacje

Pierwsze żeglarskie regaty Omeg na Wiśle To Teraz, TVN24

Żaglówki typu Omega wróciły nad Wisłę. 75 lat od powstania najpopularniejszej klasy żeglarskiej, w sobotę, w Warszawie odbyły się Regaty o Puchar Dzielnicy Wisła.



Zawody zostały zorganizowane na odcinku od mostu Świętokrzyskiego do mostu Gdańskiego.



– Historia klasy Omega zaczyna się na Powiślu, w trakcie okupacji w 1942 roku, kiedy to wybitny szkutnik Juliusz Sieradzki - olimpijczyk i żeglarz, zbudował pierwszą Omegę. Mimo czasu wojny i utrudnionego dostępu do materiałów, ten typ jachtu przetrwał próbę czasu i dziś nadal jest produkowany. Mało osób wie, że ta narodowa klasa żeglarska została zaprojektowana i zwodowana w Warszawie z myślą o żegludze rzecznej - mówi Kasper Orkisz, pomysłodawca Puchary Dzielnicy Wisła w klasie Omega.

Dwa dni rywalizacji

W pierwszym dniu regat ścigali się warszawscy żeglarze, sportowcy i olimpijczycy, między innymi Dominik Życki, Kuba Pawluk, Anna Weinzieher, Przemysław Tarnacki, Kuba Strzyczkowski, czy Olek Hanusz.

Swoich sil mogli również spróbować warszawiacy. Dla nich przygotowano dodatkową kategorię regatową OPEN.

Jak informuje ratusz, drugiego dnia regat, będzie można podziwiać zmagania warszawskich żeglarzy na rożnego typu żaglówkach. Dodatkową atrakcją będzie pływająca galeria sztuki. Na żaglach startujących w regatach Omeg znajdą się projekty warszawskich artystów - Sławka Pawszaka, Ewy Ciepielewskiej czy Oli Jasionowskiej. Każdy z żagli będzie miał swojego mecenasa wśród firm zaangażowanych w organizację regat.

- Żeglowałem po oceanach, morzach i jeziorach całego świata, ale do tej pory nie miałem okazji pływania po Wiśle. To będzie ciekawe doświadczenie. Podejrzewam, że w przyszłości wielu warszawskich pasjonatów żeglugi, zamiast wyjeżdżać za miasto, wybierze warszawski odcinek Wisły! – zapewniał przed startem Dominik Życki, żeglarz, olimpijczyk, mistrz świata i Europy.

kz/pm