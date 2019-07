Informacje

Protest pracowników Huty Częstochowa TVN24

Pracownicy Huty Częstochowa protestują przed siedzibą jednego z banków na ulicy Puławskiej. Przyjechali do stolicy, żeby upominać się o swój zakład pracy, który pod koniec czerwca złożył wniosek o upadłość.

Na miejscu protestu jest reporterka TVN 24 Agnieszka Veljković, która wyjaśnia, że 28 czerwca właściciel Huty Częstochowa złożył wniosek o upadłość. Od maja jest tam wstrzymana produkcja.

W sumie w hucie zatrudnionych jest 1200 osób: - Ale w tej chwili do pracy przychodzi tylko 160 osób, tylko aby utrzymać sprzęt i go konserwować, bo niestety produkcja nie jest przeprowadzana. Huta nie ma pieniędzy na zakup surowców, a co za tym idzie, na dalszą produkcję - wyjaśnia.

I dodaje, że pracownicy przyjechali do Warszawy, bo chcą porozmawiać z przedstawicielami banku.

Inwestor z Wielkiej Brytanii

- Pojawił się inwestor z Wielkiej Brytanii, który wyłożył pieniądze na wznowienie produkcji. Wierzyciele, którymi są banki, częściowo byli za tą opcją, jednak jednak z banków, właśnie ten przed którymi dzisiaj protestują pracownicy, nie zgodził się, wstrzymał dalsze rozmowy i negocjacje - relacjonuje reporterka.

Pracownicy chcą prosić zarząd banku, żeby ten wrócił do rozmów i żeby mogli otrzymać pieniądze od brytyjskiego inwestora. I wrócić do pracy. - W tej chwili część z zatrudnionych w hucie osób jest na urlopach, a część na tak zwanym postojowym i otrzymują 60 procent wynagrodzenia. Jednak, jak przyznają sami protestujący i właściciel huty, nie wiadomo na jak długo wystarczy tych pieniędzy, żeby wypłacać przynajmniej 60 procent wynagrodzenia - mówi Veljković.

Zapytaliśmy bank, czy planuje wydać oficjalne oświadczenie w tej sprawie. Czekamy na odpowiedź.

mp/r