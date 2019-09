Informacje

Zderzenie dwóch pojazdów na S7. Zablokowane były dwa pasy w kierunku Warszawy.

Do zdarzenia doszło około godziny 6 w Czosnowie, w okolicach Nowego Dworu Mazowieckiego. Jak podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zderzyły się tam dwa pojazdy: samochód osobowy z ciężarowym.

Nikt nie został ranny.

Były utrudnienia

Na miejscu były jednak spore utrudnienia. Kierowcy jadący w stronę Warszawy mieli do dyspozycji tylko jeden pas, normalnie przeznaczony do skrętu w prawo. Dwa pasy do jazdy na wprost zostały zablokowane.

O godzinie 6.30 korek miał długość około trzech kilometrów. Utrudnienia zakończyły się jednak już około 7.

