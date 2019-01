Informacje

Oddział psychiatrii dziecięcej w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w podwarszawskim Józefowie od 1 lutego wznowi działalność. Oddziałem pokieruje konsultant wojewódzka do spraw psychiatrii dzieci i młodzieży Lidia Popek.

Oddział zawiesił działalność w połowie grudnia ubiegłego roku. Pacjenci przepisani zostali do innych placówek. Powodem był brak kadry. Trzy lekarki, na których opierał się cały oddział, zrezygnowały z pracy.

- Zdarzył się świąteczny cud - mówi Michał Stelmański, prezes Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii. - Udało się pozyskać lekarza. Pani konsultant z dziedziny psychiatrii dzieci i młodzieży zaoferowała się udzielić pomocy wszystkim dzieciakom i zdecydowała się pokierować tym oddziałem - dodaje Stelmański.

Alarm Rzecznika Praw Obywatelskich

Jak dodaje prezes Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii, oddział wznowi swoją działalność 1 lutego. - Mamy kierownika, mamy zespół pracowników pozostałych, którzy pracowali, dlatego bez żadnych przeszkód formalnych i prawnych możemy rozpocząć działalność - kończy Stelmański.

Kilka dni temu o trudnej sytuacji dziecięcej psychiatrii przypominał rzecznik praw obywatelskich. Adam Bodnar w piśmie do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego alarmował, że miejsc w szpitalach psychiatrycznych dla dzieci jest za mało, a zamykane są kolejne oddziały.

Rzecznik podnosił, że zamknięcie 40-osobowego oddziału psychiatrycznego dla dzieci w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie spowoduje "dalsze obciążenie pozostałych, i tak już niewydolnych, oddziałów psychiatrycznych dla dzieci". RPO prosił ministra o podjęcie pilnych działań zaradczych na rzecz zapewnienia najmłodszym pacjentom dostępu do świadczeń psychiatrycznych.

Wskazywał, że przyłącza się do apelu konsultantki krajowej w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży dr hab. Barbary Remberek, która w połowie grudnia wystosowała do Ministerstwa Zdrowia apel o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży w stanie zagrożenia życia oraz o zwiększenie poziomu finansowania szpitalnej i ambulatoryjnej.

Psychiatrię dziecięcą czeka zapaść

Szacuje się, że już co piąte dziecko ma zaburzenia psychiczne. Część z nich przeradza się w problemy wymagające profesjonalnego leczenia.

Bardzo dużo jest zaburzeń emocjonalnych, osobowościowych. Wynika to chyba z tego, że rodziny nie do końca są wydolne, szkoły również - ocenił doktor Leszek Trojanowski, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku.

O skali problemu może świadczyć fakt, że w Polsce jest dwa razy więcej samobójstw niż ofiar wypadków samochodowych. Na swoje życie targa się coraz więcej dzieci.

Zdaniem Michała Stelmańskiego problem tkwi w zmianach cywilizacyjnych. - Powszechnie dostępna elektronika, dopalacze, to wszystko powoduje, że zapotrzebowanie na tego typu świadczenia medyczne będzie cały czas rosło - przewiduje prezes zarządu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii.

