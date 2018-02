Zbudują, wyremontują, posadzą. Inwestycyjne plany na 2018

Informacje

Nowe chodniki, drogi rowerowe, oświetlenie, bezpieczniejsza organizacja ruchu i dużo zieleni. Na ten rok warszawski ratusz zaplanował w sumie 1308 remontów i większych inwestycji, którymi postanowił się pochwalić.

W tegorocznych planach remontowych ważną rolę odegra powołany niedawno Zarządu Zieleni. Na ulicach m. in. Marszałkowskiej, Chałubińskiego, alei Jana Pawła, Puławskiej, Ostrobramskiej, Przyczółkowej, Wał Miedzeszyński, alei Wilanowskiej, Towarowej zostaną posadzone nowe drzewa i krzewy.

Jak informuje ratusz, zakończył się pierwszy etap konsultacji społecznych, dzięki którym proponowane miejsca zasadzeń zostaną sprawdzone pod względem możliwych kolizji z innymi inwestycjami, zwłaszcza sieciami podziemnymi.

Kolektory, obwodnica, druga linia metra

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji rozpocznie w tym roku realizację dwóch dużych przedsięwzięć współfinansowanych ze środków unijnych. Zostanie wybudowany kolektor ściekowy C Bis do Pruszkowa, który będzie biegł m.in. wzdłuż alei Krakowskiej. Ponadto zmodernizowany zostanie kolektor Burakowskiego, z zastosowaniem technologii po raz pierwszy stosowanej w Polsce. Polega ona na wprowadzeniu do kanału półkolistych segmentów, które po połączeniu przy pomocy szczelnych kołnierzy utworzą samonośny moduł. Odnowiony kolektor będzie "magazynem" wody w czasie ulewnych deszczy co pozwoli ograniczać występowanie podtopień i zalewisk. Prace prowadzone wzdłuż ulic Marymonckiej i Słowackiego od mostu Skłodowskiej-Curie do ulicy księdza Popiełuszki nie będą powodowały utrudnień w ruchu drogowym - zapewniają urzędnicy.

Do 2023 roku MPWiK deklaruje, że wybuduje jeszcze m.in. trzy kolektory retencyjno-tranzytowe: Wiślany, Lindego-Bis oraz Mokotowski Bis.

W tym roku kontynuowana będzie budowa Południowej Obwodnicy Warszawy, czyli drogi ekspresowej S2, której inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Rozpocznie się także budowa tunelu wzdłuż ulicy Płaskowickiej i węzła z Przyczółkową. W tym czasie zostanie wytyczona tymczasowa jezdnia omijająca plac budowy. Podobne rozwiązanie zostało zastosowane pod koniec ubiegłego roku na budowie węzła z Wałem Miedzeszyński. Utrudnienia w ruchu będą natomiast wiązały się z budową węzła z ulicą Patriotów.

Przygotowywany projekt zmienionej organizacji ruchu przewiduje zamknięcie w pierwszej kolejności wschodniej jezdni ulicy Patriotów i wytyczenie lokalnego objazdu tymczasową drogą przez plac budowy (a następnie gotowym już wiaduktem w ciągu ulicy Zabawnej). Planowany termin zakończenia całej inwestycji to trzeci kwartał 2020 roku.

Jak zapowiada ratusz, największą inwestycją, która będzie kontynuowana w tym roku jest rozbudowa drugiej linii metra. W tej chwili trwa budowa sześciu stacji – trzech na Pradze-Północ i Targówku (C18 Trocka, C17 Targówek, C16 Szwedzka) oraz trzech na Woli (C6 Płocka , C7 Młynów i C8 Księcia Janusza).

Tramwajem pojedziemy dalej i szybciej

Z kolej tramwajarze planują zmodernizować trasę na Puławskiej pomiędzy Malczewskiego a Madalińskiego. Będzie również kontynuowana modernizacja Jagiellońskiej, od ronda Starzyńskiego do pętli Żerań. Na sprawniejszy ruch tramwajów mają wpływ priorytety tramwajowe na skrzyżowaniach, które mają zostać wprowadzone na Woronicza i Wołoskiej, Radiowej i Dywizjonu 303, w alei Jana Pawła II, alei Solidarności, Okopowej i Towarowej.

Tramwaje Warszawskie zapowiadają budowę nowych tras tramwajowych. W trakcie przygotowań są trzy projekty, współfinansowane przez Unię Europejską, które będą prowadzone w sześciu dzielnicach. To budowa około 30 kilometrów nowych torów - do Wilanowa, na Gocław i na Kasprzaka. Spółka planuje w tym roku ogłosić przetargi na opracowanie projektów budowlanych i przygotowanie zgód i pozwoleń na te inwestycje. Chce także poszukać wykonawcy nowej zajezdni na Annopolu.

Na inwestycje drogowe prowadzone przez Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych radni przeznaczyli prawie 400 mln złotych. Jak zapowiadają, kontynuowane będą wcześniej rozpoczęte budowy, m.in. Marsa i Żołnierskiej, Marynarskiej, Łodygowej, Gandhi, Lazurowej, Głębockiej, alei Polski Walczącej (Czerniakowskiej bis), kładki nad Płowiecką. Ratusz deklaruje, że większość z nich zakończy się w tym roku. Rozpocznie się ponadto przebudowa Traktu Lubelskiego, od Zwoleńskiej do Borowieckiej, a także skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej i Racławickiej.

Mają powstać nowe ścieżki rowerowe wzdłuż ciągu ulic Leszno i Górczewska oraz wzdłuż Anielewicza.

Zarząd szykuje także kilka nowych przedsięwzięć. W tym roku planowane jest podpisanie umowy na zaprojektowanie i wybudowanie kładki pieszo-rowerowej łączącej Park Kępa Potocka z terenami Pasa Nadwiślańskiego.

Na drugą połowę tego roku planowane jest podpisanie umowy na przebudowę Wału Miedzeszyńskiego, które będzie połączenie z budowaną Południową Obwodnicą Warszawy. Nowa droga o długości około jednego kilometra, będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu oraz jezdnie lokalne, chodniki i drogi rowerowe.

Także jesienią zawarta będzie umowa na przebudowę Wybrzeża Szczecińskiego i Wybrzeża Helskiego na odcinku ponad dwóch kilometrów, od Okrzei do mostu Gdańskiego. W ramach umowy zostanie wybudowana jezdnia o trzech pasach ruchu. Dwa z nich będą prowadziły na północ, jeden na południe. Oprócz tego planowane jest budowa chodników i dróg rowerowych powiązanych ze ścieżką rekreacyjną nad Wisłą.

Nowa kładka i weekendowe frezowanki

Nad kanałem przy wejściu do Portu Praskiego powstanie kładka pieszo-rowerowa. Ważną częścią tej inwestycji jest budowa zapór przeciwpodziowych. Przed końcem roku przewidziano podpisanie umowy na budowę wind przy moście ks. J. Poniatowskiego. Cztery zewnętrzne konstrukcje zlokalizowane będą przy Wybrzeżu Kościuszkowskim, a przy ul. Solec i przy stacji PKP Powiśle po dwie w istniejących wieżycach mostu.

W tym roku kontynuowany będzie program poprawy jakości dróg nieutwardzonych. Teraz trwa weryfikacja wniosków dzielnic, w kwietniu mają rozpocząć się pierwsze prace. Zajmie się nimi Zakład Remontów i Konserwacji Dróg.

Zarząd Dróg Miejskich zaplanował zarówno weekendowe frezowania, jak i większe przebudowy ulic, obejmujące remonty chodników, naprawę podbudowy i zmiany poprawiające bezpieczeństwo ruchu. Na kilku ulicach zaświecą nowe latarnie, będą też nowe sygnalizacje świetlne na niebezpiecznych skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych. Ten rok to także kolejne aktywne przejścia dla pieszych i nowe, kompleksowe prace w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Poszukiwani są wykonawców remontów 11 ulic, m.in. Powsińskiej, Bolesława Czecha i Traktu Brzeskiego, Odyńca, Podleśnej. Lista ulic nie jest jeszcze zamknięta - może się jeszcze zmienić w zależności od posiadanych środków i niezbędnego zakresu prac.

ZDM zapowiada, że wybuduje nową sygnalizację świetlną w kilkudziesięciu miejscach. Remont oświetlenia planowany jest na takich ulicach jak Bliska, Jagiellońska, Stawki, Bartnicza i Wyszogrodzka. Planowane jest doświetlenie około 350 przejść dla pieszych.

Nowa Miodowa i plac Krasińskich

Kontynuowany będzie kompleksowy remont ulicy Miodowej i placu Krasińskich. Dużym przedsięwzięciem będzie remont tzw. obwodnicy Targówka, czyli ulic Ossowskiego, Handlowej i Myszkowskiej. Ratusz zapowiada, że jeszcze w tym roku mieszkańcy będą mogli spacerować po nowych chodnikach, będą drogi rowerowe, nowe oświetlenie, bezpieczniejsza organizacja ruchu. I dużo zieleni - 211 nowych drzew: głównie klony, jesiony, graby i brzozy oraz w sumie 28 tysięcy krzewów tawuły, śnieguliczki, róży, forsycji, pięciorników i innych gatunków.

