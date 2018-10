Zbudują nowe skrzydło Kopernika. Otwarcie planowane za trzy lata

Informacje

Wizualizacja nowej pracowni fot. mat.prasowe

W 2021 roku ma być gotowa nowa część Centrum Nauki Kopernik - Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego. W środę podpisano umowy dotyczące dofinansowania tej inwestycji na łączną kwotę około 36 milionów złotych.

Umowy podpisali marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik i prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz oraz dyrektor Centrum Nauki Kopernik Robert Firmhofer.

"Inwestycja w ludzi, nie w mury"

Województwo przeznaczyło na dofinansowanie inwestycji z unijnych środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego blisko 17 milionów złotych. Z kolei dotacja z budżetu miasta wyniosła ponad 19 milionów. Całkowity koszt Pracowni wyniesie ponad 65 milionów złotych.

- Pracownika Przewrotu Kopernikańskiego powstaje na doświadczeniu i na sukcesie Kopernika. Jest zbudowana na naszym doświadczeniu pracy ze zwiedzającymi i pracy nad projektami edukacyjnymi - powiedział dyrektor Firmhofer.

Dodał, że inwestycja w Pracownię to "inwestycja w kapitał ludzki i intelektualny", a nie w mury.

Jak opowiadał Firmhofer, w Pracowni mają być prowadzone unikalne badania nad procesami uczenia się, które mają być ściśle połączone z tworzeniem nowych produktów edukacyjnych. - Naszą ambicją jest przygotować społeczeństwo, zwłaszcza jego młodszą część, do naukowych, technologicznych szans i wyzwań, które stoją przed nami już dzisiaj i które będą przed nami stały jutro - dodał.

Gmach Pracowni ma stanąć na Powiślu w sąsiedztwie CNK. Ma być wyposażany w nowoczesne instalacje, w tym także instalacje fotowoltaiczne - tak, by był energooszczędny.

- Mamy nadzieję rozpocząć budowę tego budynku w połowie przyszłego roku i zakończyć ją w połowie 2021 - powiedział Firmhofer.

Firmhofer pytany, do jakiej placówki na świecie będzie najbliżej PPK, stwierdził, że do amerykańskiego MIT Media Lab. To instytucja powstała przy renomowanym Massachusetts Institute of Technology.

Wizualizacja nowej pracowni fot. mat.prasowe

Sprostanie międzynarodowej konkurencyjności

Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz wyraziła nadzieję, że kolejne pokolenia warszawiaków będą korzystać z PPK. - Myślę, że to wszystko, co jest inwestowane w edukację i w naukę, jest bardzo ważne - podkreśliła.

Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik powiedział w czasie uroczystego sygnowania umów, że przed województwem stoi wyzwanie polegające na sprostaniu międzynarodowej konkurencyjności. - To, co nas czeka, to wyzwania w obszarze innowacyjności, nowoczesnych technologii, wszystkich tych nauk, które łączą w sposób interdyscyplinarny nasz potencjał intelektualny z potrzebami - mówił.

- Mam nadzieję, że to miejsce będzie kiedyś takim kreatorem nowych wynalazków, nowych pomysłów, procesów i technologii nauczania, bo rzeczywiście to jest jeszcze świat, w którym można bardzo, bardzo dużo zrobić - podkreślił Struzik.

Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego ma być pierwszym w Polsce interdyscyplinarnym i międzysektorowym ośrodkiem badawczo-rozwojowym, tworzącym produkty edukacyjne i prowadzącym badania nad procesami uczenia się. Wyniki prac mają pomóc stworzyć produkty i rozwiązania z zakresu STEM (nauki, technologii, inżynierii i matematyki).

Nowoczesne pracownie, biura i showroom

Pracownia będzie też otwartą, interdyscyplinarną przestrzenią. Znajdą się w niej laboratoria, wyposażone w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć biologicznych, chemicznych, fizycznych, mechatronicznych oraz z wykorzystaniem nowych technologii, na przykład drukarek 3D i VR.

Powstanie także duży warsztat konstruktorski z narzędziami do samodzielnego projektowania i budowy różnych przedmiotów. Przestrzeń będzie przystosowana do testowania różnych formatów zajęć w warunkach szkolnych oraz zbliżonych do tych, w których pracują naukowcy. Lustra weneckie i urządzenia rejestrujące pozwolą na prowadzenie obserwacji.

W nowym budynku powstanie także przestrzeń biurowa, showroom, w którym będą prezentowane aktualne projekty PPK, a także foyer, szatnie oraz kawiarnia.

PPK jest konsorcjum założonym przez CNK, Moje Bambino i BeCreo Technologies.

Inwestycja będzie kosztować - jak wspomniano na początku - około 65 milionów złotych. Oprócz dotacji unijnej i środków z budżetu Warszawy na całość składać się będą również środki własne CNK i fundusze pozyskane od członków konsorcjum i sponsorów.

Nowy budynek zajmie ok. 6 tys. m kw. i zostanie połączony z CNK podziemnym łącznikiem.

Zobacz nasze archiwalne nagrania z Centrum Nauki Kopernik:

5-milionowy gość Centrum Nauki Kopernik 5-milionowy gość Centrum Nauki Kopernik TVN24

5-milionowy gość Centrum Nauki Kopernik Otwierają dach Kopernika Otwierają dach Kopernika CNK

Otwierają dach Kopernika Trójwymiarowe selfie w Koperniku Trójwymiarowe selfie w Koperniku TVN24

Trójwymiarowe selfie w Koperniku 5-milionowy gość Centrum Nauki Kopernik TVN24

PAP/kw/pm