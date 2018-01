Informacje

Inwestycje będą realizowane w ramach unijnego projektu "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków Warszawie". Umowy na wykonanie podpisano w piątek. Łączny koszt obydwu wynosi blisko 160 milionów złotych.

Nowy pomoże staremu

Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Renata Tomusiak podkreśliła, że "Warszawa jest w bardzo dobrym miejscu, jeśli chodzi o jakość wody i regulacje gospodarki ściekami". Wyjaśniła, że "kolektor Burakowski to kolektor, który istnieje, ale jest dość zużyty, dlatego zostanie zmodernizowany; uszczelniony". Powstanie też nowy.

- Drugi kolektor będzie kładziony między Pruszkowem i Piastowem; dzięki niemu pomożemy temu kolektorowi, który tam istnieje - powiedziała Tomusiak. Jak wyjaśniła, "obok istniejącego, położony zostanie drugi, co wzmocni możliwości inwestycyjne" nie tylko dla tych okolic, ale też dla pobliskiej dzielnicy Ursus.

- Dzięki modernizacji kolektora Burakowskiego oraz budowie kolektora C Bis w Pruszkowie i Piastowie wzrośnie bezpieczeństwo miasta podczas gwałtownych opadów – powiedział z kolei Witold Pahl, zastępca prezydent Warszawy.

- Zwiększenie możliwości retencyjnych układu odbiorczego pozwoli ograniczać występowanie lokalnych podtopień i zalewisk, powstających podczas ulewnych deszczy. Budowa kolektora C Bis to także szansa na uruchomienie nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową w rejonie pasma pruszkowskiego, w szczególności Piastowa oraz Pruszkowa, a w przyszłości także dzielnicy Ursus – dodał.

Transport ścieków

Siedmiokilometrowy kolektor C-Bis będzie służył do transportu ścieków sanitarnych głównie z terenu Piastowa i Pruszkowa do oczyszczalni w Pruszkowie. Inwestycja będzie realizowana w formule "Projektuj – Buduj", a jej koszt wyniesie ok. 50 mln zł netto. Ma być gotowy do 2021 roku.

Trasa kolektora będzie przebiegała wzdłuż alei Krakowskiej, ulicy Warszawskiej i Bohaterów Wolności w Piastowie oraz Dąbrowskiej, Korczaka, Zdziarskiej, Mostowej i Długiej w Pruszkowie.

Fragment zostanie poprowadzony pod dnem rzeki Utraty w wybudowanym syfonie. Całość zostanie stworzona metodą bezwykopową z rur o średnicy od 800 do 1000 milimetrów. Za tę inwestycję odpowiada konsorcjum Polaqua.

"Bez utrudnień w ruchu"

W tym roku rozpocznie się modernizacja blisko pięciokilometrowego kolektora Burakowskiego, którego trasa przebiega przez Żoliborz i Bielany. Jak informują wodociągowcy, technologia modernizacji kolektora, po raz pierwszy stosowana w naszym kraju, polega na wprowadzeniu do kanału półkolistych segmentów, które po połączeniu przy pomocy szczelnych kołnierzy utworzą samonośny moduł.



"Co istotne - prace remontowe, prowadzone wzdłuż ul. Marymonckiej oraz ul. Słowackiego na odcinku od mostu Północnego do ul Popiełuszki, nie będą powodowały utrudnień w ruchu drogowym. Roboty ziemne polegające przede wszystkim na wykonaniu pięciu komór obejmą wyłącznie pasy zieleni, bez potrzeby ingerencji w jezdnię" – informuje MPWiK.

Rozbudową kolektora zajmie się konsorcjum firm: Blejkan S.A., ABIKORP Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. oraz TERLAN Sp. z o.o. Ma powstać do września 2020 roku



