Od września zmiany w komunikacji miejskiej fot. ZTM

Do końca wakacji został jeszcze tydzień, tymczasem urzędnicy zapowiadają już, co od września zmieni się w komunikacji miejskiej. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego na ulice wyjedzie więcej autobusów i tramwajów. Będą też zmiany związane z uruchomieniem nowych szkół na Białołęce.

Pod koniec tygodnia ratusz poinformował o nadchodzących zmianach w komunikacji miejskiej. Na czas wakacji, jak co roku część linii została zawieszona, inne kursowały z mniejszą częstotliwością. Od początku września czeka nas ich powrót.

Większość zmian wejdzie w życie w poniedziałek, 2 września.

Autobusy

Najwięcej zmian czeka pasażerów podróżującymi autobusami:

- zmieni się rozkłady autobusów linii 104, 105, 107, 108, 109, 110, 118, 119, 128, 131, 141, 150, 152, 154, 155, 162, 166, 170, 171, 172, 173, 178, 179, 182, 183, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 210, 211, 250, 338, 340, 503, 504, 507, 511, 516, 517, 518, 520, 521, 523, E-1, E-7, E-9, 704, 709, 710, 713, 714, 719, 723, 724, 727, 731, 735, 739, 742, 750 i L20;

- linie: 195, 196, 201, 228, 249, 256 i 501 znów będą kursować w dni wolne (od weekendu, 7-8 września);

- linie: 122 oraz 201 wrócą na trasy podstawowe;

- powrócą linie: 304, 308, 320, 323, 339, 379 i 412;

- powrócą kursy lub podjazdy pod szkoły autobusów następujących linii: 115, 120, 121, 153, 162, 163, 164, 211, 213, 326, 401, 411, 504, 519, 522;

- zmienią się trasy linii: 202, 211, 214, 220, 228, 304, 328, 334;

- w wybranych kursach autobusy linii 741 nie będą podjeżdżać do oczyszczalni Czajka, mają zastąpić je podjazdy linii 900 (w wybranych kursach).

Metro

W wakacje pociągi metra kursowały z mniejszą częstotliwością. Od września:

- w godzinach szczytu pociągi na linii M1 będą jeździły co 2.20 minuty, na linii M2 z częstotliwością co 2.50 minuty.

Tramwaje

Od początku roku szkolnego wszystkie tramwaje powrócą do kursowania ze zwiększoną częstotliwością:

- składy linii 1, 2, 9, 17, 31 i 33 będą podjeżdżały na przystanki co cztery minuty;

- tramwaje linii 4, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 35 oraz 41 będą kursowały co osiem minut;

- wyjątkiem będą kursy wariantowe linii 24 Koło - plac Narutowicza - zmienią częstotliwość z 20 na 16 minut.

Dojazd do szkół na Białołęce

Ratusz zapewnia, że na dojazd do szkoły komunikacją miejską będą mogli też liczyć uczniowie nowych placówek na Białołęce.

Jedną z nich jest Szkoła Podstawowa nr 118 przy Myśliborskiej. W związku z jej otwarciem, autobusy linii 211 będą kursowały nową trasą. Pojadą Dorodną i Myśliborską zamiast Portową i Kasztanową. Zmiana ta będzie dotyczyła kursów w obu kierunkach.

Kolejna placówka to nowa szkoła przy Warzelniczej. Uczniowie mieszkający na osiedlu Derby będą mogli do niej dotrzeć autobusami linii 314 i 304. Dowiozą też one osoby uczęszczające do szkoły przy Ostródzkiej. Urząd miasta zapowiada, że kursy obu linii na wspólnym odcinku (przystanek BIAŁOŁĘKA-KANAŁ - WARZELNICZA-SZKOŁA - OSTRÓDZKA-SZKOŁA - OS. DERBY/przystanek OS. DERBY III_ zostaną skoordynowane. W ten sposób w dni powszednie autobusy na tej trasie będą odjeżdżały co 15 minut.

Linia 304 zostanie utworzona z połączenia dwóch linii szkolnych 304 i 332. Będzie kursowała co 30 minut na nowej trasie: BRZEZINY - Białołęcka - Hemara - Ostródzka - Berensona - Skarbka z Gór - Astrowa - Ostródzka - Współczesna - Starej Gruszy - Jesiennych Liści (powrót: Toruńska) - Głębocka - PODWÓJNA.

"Linia 304 zapewni także bezpośredni dojazd z południowego odcinka ulicy Ostródzkiej do szkół przy Warzelniczej, Ostródzkiej i Głębockiej. Zapewni również dojazd do szkół przy Warzelniczej i przy Ostródzkiej z Brzezin" - zapowiada ratusz.

Zmiany szykują się również na trasie linii 214. Zostanie ona skorygowana i poprowadzona ulicami: TARCHOMIN - … - Daniszewska - Białołęcka - Hemara - Ostródzka - Berensona - Skarbka z Gór - OS. DERBY. Urzędnicy zapowiadają, że ze względu na jej kursowanie wyłącznie w dni powszednie, jej numer zostanie skorygowany z 214 na 315.

Natomiast linia 334 przekształci się w linię całotygodniową o numerze 234. Będzie kursowała na skorygowanej trasie: ŻERAŃ WSCHODNI - Daniszewska - Białołęcka - Juranda ze Spychowa - Ostródzka - Zdziarska - Chudoby - AUGUSTÓW. Ma ona obsłużyć obszar wschodniej Białołęki, który dotychczas był pozbawiony połączeń autobusowych.

Aktywiści ze stowarzyszenia Miasto Jest Nasze przekonywali ostatnio o konieczności wyznaczania nowych buspasów:

